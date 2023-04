Gasolina acaba, picape é atingida na traseira e dois morrem

Dois homens, de 28 e 35 anos morreram vítimas de um acidente na madrugada de hoje na MS-165, no município de Aral Moreira, no extremo sul do Estado, na fronteira com o Paraguai. O veículo em que estavam ficou sem combustível, parou na estrada e foi atingido com violência na traseira. Com mais este caso, já são cinco mortes nas estradas estaduais e federias no feriadão de Tiradentes. Nesta sexta-feira, três pessoas morreram na BR-158, entre Cassilândia e Paranaíba, na região nordeste do Estado.

No acidente da madruga deste sábado morreram Dione Gonçalves, de 28 anos, e Anderson Franco Dias, de 35 anos. Conforme informações da delegacia de Aral Moreira, eles estavam numa picape de pequeno porte que ficou sem gasolina. Por conta disso, pararam na beira da estrada, entre Aral Moreira e o Distrito de Vila Marques, quando o carro foi atingido na traseira por um Voyage, por volta da meia noite.

Na hora do acidente, os dois estavam fora do carro e morreram em decorrência de múltiplas fraturas, atingidos pelo próprio carro que ocupavam e pelo Voyage. De acordo com a plantonista da delegacia, a picape ficou destroçada por conta da força do impacto e os dois homens morreram na hora.

Os dois veículos foram arremessados para fora da pista, que ficou interditada durante quase toda a madruga para os trabalhos periciais. Por causa gravidade da colisão e do estado em que ficaram os corpos das vítimas, a perícia impediu que curiosos se aproximassem em fizessem imagens.

O motorista do Voyage, identificado apenas como Abrahão, também sofreu ferimentos considerados graves e depois dos primeiros atendimentos no hospital de Aral Moreira foi transferido para um hospital de Ponta Porã.

A polícia ainda não sabe se a picape estava no acostamento ou se ocupava parte da pista de rolamento. A investigação também está em busca de testemunhas para tentar descobrir se havia sinalização adequada para alertar motoristas que passassem pelo local.

O acidente aconteceu num ponto asfaltado da MS-165, conhecida como sul-fronteira e que tem vários trechos em obras de pavimentação. A gasolina da picape acabou a três quilômetros de Aral Moreira e os dois veículos seguiam no sentido a Coronel Sapucaia.

Todos os envolvidos residiam em Aral Moreira e a previsão é de que o sepultamento das duas vítimas acorra ainda neste sábado.

PARANAÍBA

Este foi o segundo acidente grave neste feriadão de Tiradentes em rodovias de Mato Grosso do Sul. No fim da manhã de ontem, um casal e uma menina de quatro anos morreram vítimas da colisão de uma carreta com um carro de passeio na BR-158, entre Paranaíba e Cassilândia.

As vítimas viajavam a passeio da cidade paulista de Cardoso rumo a Lagoa Santa, cidade com águas termais no Estado de Goiás. Faltavam menos de 40 quilômetros para chegarem ao destino. Junto com o carro em que estavam havia outros dois veículos de familiares que seguiam para o mesmo destino. A criança viajava de carona no carro e não era filha do casal que morreu.

De acordo com os bombeiros e os próprios familiares das vítimas, o motorista do carro de passeio tetava fazer uma ultrapassagem quando foi atingido pela carreta. Um adolescente de 15 anos sobreviveu à tragédia e neste sábado foi transferido da Santa Casa de Paranaíba para a Santa Casa de Campo Grande. O caminhoneiro também sofreu ferimentos e teve de ser transferido para a Capital.

