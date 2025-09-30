Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

fartura

Gastos do MPMS com salários crescem o dobro da inflação

Nos últimos 12 meses aumento chegou a 10,6%. No mesmo perído, a inflação acumulada está em 5,13%

Neri Kaspary

Neri Kaspary

30/09/2025 - 11h18
Continue lendo...

Balanço quadrimestral divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul revela que os gastos com pessoal tiveram índice de crescimento que supera em mais de 100% os índices da inflação oficial dos últimos 12 meses. 

Entre setembro do ano passado e agosto deste ano as despesas brutas com pessoal foram de R$ 403,5 milhões. Nos 12 meses anteriores, conforme mostram os dados divulgados no final de setembro do ano passado, este valor foi de R$  364,8 milhões. 

Esse aumento de quase R$ 39 milhões significa crescimento de 10,6% nos gastos com salários dos cerca de 1.500 servidores. Neste período, a inflação oficial medida pelo IBGE foi de 5,13%. 

E, se a comparação for somente entre agosto do ano passado com igual mês de 2025, o aumento é ainda maior, de 13,5%. No último mês do segundo quadrimestre do ano passado os gastos com a folha salarial foram de R$ 28,9 milhões. Em agosto deste ano já estavam em R$ 32,8 milhões. 

O balanço quadrimestral também revela que os gastos os servidores ativos crescem em ritmo bem mais acelerado que aqueles que são feito com os aposentados  e pensionistas. Nos últimos 12 meses, os desembolsos com aqueles que estão na ativa aumentaram em 11,6%, passando de R$ 303,6 milhões para R$ 339 milhões. 

Enquanto isso, o custo dos inativos, que teve acréscimo de apenas dois promotores e dois servidores nos últimos 12 meses, teve aumento de 5,4%, praticamente o mesmo índice da inflação. Nos 12 meses que terminaram em agosto do ano passado os inativos haviam custado R$ 61,2 milhões, ante R$ 64,5 milhões entre setembro do ano passado e agosto de 2025. 

TRANSPARÊNCIA 

O Ministério Público restringe o acesso às informações sobre os valores dos salários pagos individualmente aos seis integrantes. Porém, promotores e procuradores tem rendimentos idênticos aos de juízes e desembargadores de Mato Grosso do Sul. 

Em agosto, os magistrados receberam, em média, R$ 140 mil. Porém, teve magistrado com holerite de até R$ 175 mil somente em agosto. 

E não é somente o MP que está elevando seus gastos com pessoal em ritmo bem mais acelerado que o da inflação. Dados divulgados pelo Executivo estadual nesta segunda-feira mostram no comparativo de agosto do ano passado com igual mês de 2025, a despesa bruta com pessoal sofreu um acréscimo de 10,7%. O montante saltou de R$ 943 milhões para R$ 1.044 bilhão.

Os dados relativos aos últimos 12 meses também são preocupantes. O valor total da despesa bruta com pessoal passou de R$ 11.984 bilhões para R$ 13.126 bilhões. Isso representa alta de 9,5%, ou 4 pontos percentuais acima do índice de crescimento das receitas, que tiveram acréscimo de 5,5% no período. 

COMPORTAMENTO

MPMS destina R$ 711 mil para testar comportamento de servidores

Sem licitação, o órgão contratou a ferramenta científica "Predictive Index" para realização de pesquisa comportamental de 1.500 servidores

30/09/2025 11h30

Foto: MPMS/ Divulgação

Continue Lendo...

Foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), a contratação de uma empresa de sistemas de apoio gerenciais, que vai implementar a ferramenta científica “Predictive Index” – PI – para realização de pesquisa comportamental de 1.500 servidores do MPMS, incluindo testes cognitivos e desenho de cargos comportamentais.

Conforme a publicação, a contratação que dispensa licitação, custará R$ 142 mil anualmente, totalizando R$ 711.780,00 por cinco anos, período pelo qual a empresa será contratada.

Nesse cenário, o que chama a atenção é que, ao serem aprovados em concurso, os servidores já passam por uma série de exames de sanidade física e mental e incluem laudos de exames médicos solicitados pela comissão de concurso.

Normalmente, o certame também conta com Avaliação Psicotécnica, que avalia os requisitos psicológicos necessários para o cargo. O exame, de caráter eliminatório, é pela Comissão de Concurso e o resultado indica se o candidato é apto ou inapto.

Além disso, os candidatos aprovados precisam comprovar, por meio de laudos, a realização de exames de saúde física e mental, que são indicados pela Comissão de Concurso e custeados pelo candidato.

Diante disso, a reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a comunicação do MPMS para se posicionar sobre o assunto, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

A FERRAMENTA 

De acordo com as informações do site da empresa contratada, a Predictive Index é referência em otimização de talentos que capacita organizações inteiras a alinhar sua estratégia de gestão de pessoas com a estratégia de negócios da empresa para obter ótimos resultados.

Ainda segundo o site, ao aplicar os testes, o PI irá mapear e analisar o perfil comportamental e a capacidade cognitiva dos profissionais, possibilitando alocar as pessoas mais adequadas para uma função, montar equipes eficazes, fazer gestão e motivação dos colaboradores e identificar e desenvolver potenciais líderes.

Estão entre os compromissos da plataforma:

  • Definir os requisitos comportamentais e cognitivos da função;
  • Enviar avaliações para os candidatos por diversos canais;
  • Observar quais candidatos tem aderência comportamental e cognitiva comparado com a função;
  • Gerar perguntas aos entrevistados para investigar o perfil comportamental dos candidatos;
  • Contratar funcionários de acordo com suas preferências comportamentais.

Além disso, ela mede impulsos comportamentais como: Dominância, extroversão, paciência e formalidade, bem como a capacidade cognitiva.

CHACOTA AO CAPS AD ACABA MAL

MPE investiga dois homens que fizeram vídeo debochando do CAPS AD

"Só tem louco" e "cria bebê reborn", vídeo ridiculariza o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Corumbá e homens respondem à justiça após denúncia

30/09/2025 11h15

Post ridicularizando CAPS AD diz que clínica trata os pacientes com choque e MPE investiga homens que aparecem no vídeo

Post ridicularizando CAPS AD diz que clínica trata os pacientes com choque e MPE investiga homens que aparecem no vídeo Foto / Reprodução

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio de uma denúncia realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, investiga dois empresários por debochar do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), de Corumbá.

Divulgada no diário oficial desta terça-feira, a denúncia veio devido a publicação de um vídeo entre o dia 31 de maio e primeiro de junho deste ano. Postado na rede social Instagram, no formato de “reels” dos dois homens envolvidos, os identificados são Hussan Soares Gonçalves e Matheus Enrique Moraes Pinto.

Durante o conteúdo, gravado em frente ao local, ambos aparecem ridicularizando o CAPS AD e os pacientes com frases pejorativas. Uma das afirmações era que a clínica “só tem loucos”, e os tratamentos dos pacientes utilizam “até choques”.

Outras frases indicam que as pessoas internadas “criam bebês reborns” e que eles (bebês reborns) teriam direito a camisa de força. Na legenda da publicação, a frase ainda debocha mais uma vez, ao descrever o local como “um novo lar para sua família”.

A Secretaria de Saúde denunciou pela ridicularização aos pacientes, funcionários, mas também pela irresponsabilidade de comentários realizados no vídeo que reforçam estereótipos que a luta antimanicomial combate ao longo dos anos.

Na pasta de manifestação de Hussan Soares e Matheus Enrique, a defesa alega que a publicação tinha “caráter humorístico” e “artístico”. Disponível no perfil dos dois homens por 3 horas, o vídeo foi retirado do ar após outros usuários do Instagram que assistiram, informarem que o conteúdo era “sensível demais para cunho humorístico”.

A postagem é caracterizada como crime pela Lei nº 13.146 de 2015, prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência ao “praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência”. E pode ainda ter causa de aumento de pena quando “cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza”.

Ambos os homens são figuras que protagonizam outros vídeos disponíveis no perfil de Hussan com o mesmo roteiro, que cita outros locais do município de Corumbá.

LUTA ANTIMANICOMIAL

No inquérito, a denunciante diz sobre a irresponsabilidade do vídeo. “Trata-se de um vídeo ofensivo e pejorativo e de extrema irresponsabilidade. A Luta Antimanicomial é marcada por uma história de maus tratos, tortura e descaso, e a reforma psiquiátrica luta constantemente para que situações como essa não voltem a acontecer”, afirma a denúncia.

Ainda segundo o documento, “qualquer pessoa pode usar de suas mídias para publicar o que bem entender, porém desde que não venha prejudicar e ofender a ninguém. Neste caso o vídeo em questão não só desrespeita as pessoas que trabalham no local como também os pacientes que buscam constantemente por respeito e dignidade”.

Em Mato Grosso do Sul, a luta antimanicomial é marcada pela presença de instituições como o Fórum Sul-Mato-Grossense da Luta Antimanicomial, criado em 2023. Além de realizações de eventos como a Semana da Luta Antimanicomial do MS e os Encontros do Cerrado.

EM CAMPO GRANDE

Na capital, em abril deste ano, um projeto de lei municipal intitulado de “Programa Municipal de Atendimento, Recuperação e Encaminhamento de Pessoas em Situação de Dependência Química em Campo Grande”, foi aprovado pelos vereadores.

Proposto pelos vereadores Rafael Tavares (PL) e Fábio Rocha (União), o projeto teve apenas um voto contrário, da vereadora Luiza Ribeiro (PT).

Com opinião contrária a lei teve repúdio total das instituições ligadas à psicologia. O Fórum Sul-Mato-Grossense da Luta Antimanicomial à época postou nota de repúdio à aprovação para a criação da lei, devido ao “grave retrocesso às conquistas históricas no campo da saúde mental".

Além de salientar que “a proposta desconsidera os princípios fundamentais da Reforma Psiquiátrica Brasileira, da Política Nacional de Saúde Mental, da Luta Antimanicomial e da política de redução de danos, pilares do cuidado humanizado, territorializado e baseado nos direitos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

