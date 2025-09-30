Gastos do MPMS com salários crescem o dobro da inflação

Em um ano, despesa bruta com pessoal somou R$ 364,8 milhões. MPMS tem em torno de 1.5 mil servidores

Balanço quadrimestral divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul revela que os gastos com pessoal tiveram índice de crescimento que supera em mais de 100% os índices da inflação oficial dos últimos 12 meses.

Entre setembro do ano passado e agosto deste ano as despesas brutas com pessoal foram de R$ 403,5 milhões. Nos 12 meses anteriores, conforme mostram os dados divulgados no final de setembro do ano passado, este valor foi de R$ 364,8 milhões.

Esse aumento de quase R$ 39 milhões significa crescimento de 10,6% nos gastos com salários dos cerca de 1.500 servidores. Neste período, a inflação oficial medida pelo IBGE foi de 5,13%.

E, se a comparação for somente entre agosto do ano passado com igual mês de 2025, o aumento é ainda maior, de 13,5%. No último mês do segundo quadrimestre do ano passado os gastos com a folha salarial foram de R$ 28,9 milhões. Em agosto deste ano já estavam em R$ 32,8 milhões.

O balanço quadrimestral também revela que os gastos os servidores ativos crescem em ritmo bem mais acelerado que aqueles que são feito com os aposentados e pensionistas. Nos últimos 12 meses, os desembolsos com aqueles que estão na ativa aumentaram em 11,6%, passando de R$ 303,6 milhões para R$ 339 milhões.

Enquanto isso, o custo dos inativos, que teve acréscimo de apenas dois promotores e dois servidores nos últimos 12 meses, teve aumento de 5,4%, praticamente o mesmo índice da inflação. Nos 12 meses que terminaram em agosto do ano passado os inativos haviam custado R$ 61,2 milhões, ante R$ 64,5 milhões entre setembro do ano passado e agosto de 2025.

TRANSPARÊNCIA

O Ministério Público restringe o acesso às informações sobre os valores dos salários pagos individualmente aos seis integrantes. Porém, promotores e procuradores tem rendimentos idênticos aos de juízes e desembargadores de Mato Grosso do Sul.

Em agosto, os magistrados receberam, em média, R$ 140 mil. Porém, teve magistrado com holerite de até R$ 175 mil somente em agosto.

E não é somente o MP que está elevando seus gastos com pessoal em ritmo bem mais acelerado que o da inflação. Dados divulgados pelo Executivo estadual nesta segunda-feira mostram no comparativo de agosto do ano passado com igual mês de 2025, a despesa bruta com pessoal sofreu um acréscimo de 10,7%. O montante saltou de R$ 943 milhões para R$ 1.044 bilhão.

Os dados relativos aos últimos 12 meses também são preocupantes. O valor total da despesa bruta com pessoal passou de R$ 11.984 bilhões para R$ 13.126 bilhões. Isso representa alta de 9,5%, ou 4 pontos percentuais acima do índice de crescimento das receitas, que tiveram acréscimo de 5,5% no período.