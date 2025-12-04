Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PROTESTO NA 14

Secretário de segurança afirma que GCM agiu conforme manda a Constituição

Anderson Gonzaga diz que a própria corregedoria da Guarda já abriu procedimento interno para apurar a conduta dos agentes

João Pedro Flores

04/12/2025 - 16h30
Anderson Gonzaga, secretário municipal de Segurança e Defesa Social, afirmou que a Guarda Civil Metropolitana atuou “em conformidade com a constitucionalidade” em episódio que culminou em confronto no último sábado (29), durante manifestação das mães atípicas contra a prefeita Adriane Lopes, na rua 14 de Julho.

Gonzaga também destaca que as câmeras de segurança registraram toda a ação na região central. Segundo ele, as imagens serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual (MPE) e à Polícia Civil, responsáveis por conduzir uma investigação “isenta e transparente”.

O secretário acrescentou que a própria corregedoria da Guarda já abriu procedimento interno para apurar a conduta dos agentes.

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande se reuniram, na manhã desta quinta-feira (4), com o secretário Anderson Gonzaga, para que ele prestasse esclarecimentos sobre a atuação da GCM.

No sábado, durante a abertura do "Natal dos Sonhos", no centro de Campo Grande, uma manifestação, que reuniu mães atípicas e motoentregadores, contra a administração da prefeita Adriane Lopes terminou em confusão entre os manifestantes e a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Gastos Públicos

TCE-MS pede 19 novos cargos comissionados com supersalários de quase R$ 30 mil

Caso projeto passe na Assembleia e seja sancionado pelo governador, conselheiros poderão nomear servidores que ganharão até R$ 29,7 mil por mês no contracheque

04/12/2025 17h26

Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul

Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul Arquivo

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei para criar mais 19 cargos em comissão, todos com salários elevados, sendo que 16 deles são para assessores que vão receber R$ 29,7 mil no contracheque.

Outros dois cargos são para assessores que ganharão, por mês (soma de salário mais auxílios), R$ 20,8 mil, e mais um, com salário de R$ 17,8 mil.

Os cargos são de comissão, de livre nomeação por parte dos sete conselheiros da corte.

A justificativa do presidente da corte, conselheiro Flávio Kayatt, é a seguinte:

“a crescente complexidade das atribuições de controle externo — trazidas no aumento do volume processual, na sofisticação das contratações públicas analisadas, na intensificação das auditorias especializadas e na necessidade de respostas técnicas mais céleres e multidisciplinares — tem exigido desta corte uma estrutura de assessoramento superior mais robusta e tecnicamente preparada”.

O estudo de impacto financeiro enviado pelo presidente do Tribunal de Contas aos deputados estaduais indica que os novos cargos terão um impacto de R$ 8,8 milhões por ano no orçamento da instituição.

Kayatt diz que as despesas ocorrerão por dotação orçamentária própria, ou seja, explica que há margem em seu repasse orçamentário enviado pelo Poder Executivo (duodécimo).

Serão criados, caso a Assembleia Legislativa aprove a lei e o governador Eduardo Riedel (PP) a sancione, 14 cargos em comissão para “assessor de gabinete”, sob a sigla TCAS201; dois cargos em comissão de “assessor especial”, também sob a sigla TCAS201; além de dois cargos de “assessor executivo I”, na sigla TCAS203, e um cargo de “assessor executivo II”, na sigla TCAS204.

Os salários dos cargos são os seguintes:

TCAS201 (16 cargos):

  • Salário: R$ 26.787,40
  • Auxílios mensais: R$ 3.000,00
  • Plano patronal de saúde: R$ 1.406,36

TCAS203:

  • Salário: R$ 17.938,03
  • Auxílios mensais: R$ 3.000,00
  • Plano patronal de saúde: R$ 941,75

TCAS204:

  • Salário: R$ 14.828,75
  • Auxílios mensais: R$ 3.000,00
  • Plano patronal de saúde: R$ 778,51
  •  

rio aquidauana

Homem morre afogado ao tentar atravessar rio a nado em MS

Vítima estava bebendo com o irmão, quando decidiu nadar de uma lado a outro do rio e se afogou; corpo foi encontrado hoje, no Rio Aquidauana

04/12/2025 17h14

Homem estava bebendo com o irmão quando tentou atravessar o rio nadando e se afogou

Homem estava bebendo com o irmão quando tentou atravessar o rio nadando e se afogou Foto: O Pantaneiro

Um homem de 40 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu afogado ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado, na Prainha de Anastácio. Ele desapareceu nas águas nessa quarta-feira (3) e o corpo foi encontrado hoje (5).

De acordo com informações do jornal O Pantaneiro, o irmão da vítima foi até o quartel do Corpo de Bombeiros por volta das 9h30 de ontem, transtornado, e informou que o irmão estaria se afogando.

Imediatamente, uma militar que atuava no local no projeto Bombeiros do Amanhã desceu até a prainha com equipamentos de resgate para tentar fazer o socorro.

No entanto, a vítima não foi alcançada e desapareceu nas águas do rio. Além disso, o irmão precisou ser contido, pois tentou se lançar ao rio para ajudar a vítima.

Pouco depois, as buscas mobilizaram equipes com buscas superficiais com uso de uma embarcação. Depois, sem encontrar o homem e com o avanço das horas, também foi acionada uma equipe de mergulho para reforçar os trabalhos.

Após horas de busca contínua, o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira.

O irmão disse ao O Pantaneiro que ambos moram em Campo Grande e estavam em Aquidauana a trabalho, em uma carvoaria.

Ainda segundo relato do irmão, na quarta, eles estavam de folga e decidiram beber e aproveitar o rio. Em determinado momento, o homem tentou atravessar o rio a nado. Mesmo sabendo nadar, ele não conseguiu completar a travessia e se afogou, desaparecendo nas águas.

Já o irmão não sabe nadar, o que o impediu de tentar o socorro por conta própria, indo pedia a ajuda dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas.

A corporação orienta que banhistas evitem áreas sem supervisão ou condições adequadas de segurança e que sempre priorizem locais monitorados por equipes de resgate.

As circunstâncias do incidente serão investigadas.

Alerta

No período de fim de ano é comum aumentar a procura por balneários, rios, lagos e piscinas e o Corpo de Bombeiros orienta que a população tome alguns cuidados fundamentais para garantir a segurança.

Confira algumas orientações dos bombeiros para evitar afogamentos:

  • Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto.
  • Respeite às orientações e determinações dos guarda-vidas;
  • Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;
  • Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, competições de segurar o fôlego (apneia), entre outras.
  • Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.
  • Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações.

Em caso de afogamento, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

