Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MEGAOPERAÇÃO

GOI prende integrante do Comando Vermelho que se escondia em MS

Prisão preventiva faz parte de Operação deflagrada em 14 de janeiro que mira as práticas criminosas da facção em seis estados do país

Noysle Carvalho

22/01/2026 - 12h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Grupo de Operações e Investigações (GOI) cumpriu mandado de prisão preventiva de um dos integrante da facção Comando Vermelho, foragido desde a última operação de combate à organização criminosa.

Foto: Divulgação PCMS

Identificado como Hurric Patric Duarte Ramos Fernando, de 25 anos, o homem já tinha passagens policiais por tráfico de drogas, além do envolvimento.

A prisão faz parte da Operação Cartório Central, que foi uma ofensiva à facção criminosa no Estado e em todo o país, com mira no combate a prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão, agiotagem e controle territorial, em Primavera do Leste (MT) e região.

Ao todo foram 471 ordens judiciais, sendo 225 apenas de prisão preventiva. Entre eles Hurric Patric, que esteve foragido desde 14 de janeiro, quando a operação foi deflagrada. Localizado no Bairro Jardim Campo Alto em Campo Grande, na região do Universitário, o homem foi capturado pelo GOI na última quarta-feira (21), com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso.

Além de Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, onde fica a cidade que foi foco da operação, também houve mandados judiciais que estão sendo cumpridos no Acre, Goiás, Pará e São Paulo, com apoio das polícias civis dos respectivos estados.

Cartório Central

Operação Cartório Central sendo cumprida em Mato GrossoOperação Cartório Central sendo cumprida em Mato Grosso - Foto: Christiano Antonucci/Secom MT

As investigações da Operação Cartório Central começaram há pouco mais de um ano e identificaram o grupo que mantinha uma estrutura criminosa altamente organizada, com hierarquia, divisão de funções, controle financeiro próprio e logística para o tráfico de drogas e outros crimes.

Assine o Correio do Estado

jogo do bicho

Justiça mantém bloqueio de R$ 18,5 milhões de Jamilson Name e Jamilzinho

Ministério Público pleiteava o aumento do bloqueio para R$ 89,8 milhões por serem oriundos do jogo do bicho, mas Justiça negou a majoração

22/01/2026 13h00

Compartilhar
Bloqueio será nas contas pessoais de Jamilson Name e Jamilzinho

Bloqueio será nas contas pessoais de Jamilson Name e Jamilzinho Foto: Arquivo

Continue Lendo...

O juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, manteve o bloqueio de R$ 18,2 milhões do deputado estadual Jamilson Name (PSDB) e de Jamil Name Filho, o Jamilzinho, condenados por exploração do jogo do bicho. O Ministério Público pleiteava o aumento do bloqueio para R$ 89 milhões, o que foi negado.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça desta quinta-feira (22).

Conforme o processo, em 25 de novembro de 2020, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, determinou o bloqueio dos R$ 18,2 milhões da Pantanal Cap, gerida pelos Name.

Em 10 de fevereiro de 2021, o Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), requereu que o sequestro de bens fosse estendido para o montante de R$ 89,8 milhões, sob alegação de que referidos recursos seriam decorrentes de atividade contravencional e, portanto, objeto de lavagem de dinheiro.

Para dar efetividade à medida, foi requerido que o bloqueio se desse na conta pessoal dos apontados como líderes da organização criminosa, sendo Jamilson Name, Jamilzinho e Jamil Name. Jamil Name, no entanto, morreu em 27 de junho de 2021, por complicações da Covid-19. 

Em decisão, foi deferido parcialmente o pedido, determinando que o bloqueio judicial ocorresse no patrimônio pessoal dos acusados, mas foi indeferida a majoração do valor.

O Ministério Público interpôs novos recursos, incluindo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também foi indeferido.

Por fim, o órgão ingressou com Agravo em Recurso Especial no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), apontando que o bloqueio de R$ 89,8 milhões seria necessário para combate a prática do jogo do bicho, o qual estaria ligado a outros delitos de natureza extremamente grave.

O juiz da 1ª Vara Criminal de Campo Grande indeferiu o recurso, mantendo a decisão que bloqueou os R$ 18,2 milhões das contas pessoais de Jamilzinho e Jamilson Name.    

Condenados por jogo do bicho

Jamilson e Jamilzinho foram alvos de uma da sexta fase da Operação Omertà, denominada de “Arca de Noé”, em dezembro de 2020. Na ocasião, 13 pessoas foram presas. Todas elas eram gerentes do jogo do bicho em Campo Grande.

Em fevereiro do ano passado, Jamilson Name (PSDB) foi sentenciado a 8 anos de prisão.

Jamilson Name foi apontado como líder da organização, cuidando especialmente da parte financeira. Ele seria o idealizador das atividades da empresa, e começou a ter ainda mais destaque e autonomia após a prisão do pai, Jamil Name e do irmão, Jamil Name Filho*.

Além do parlamentar, uma mulher, apontada como gerente do jogo do bicho, também foi condenada, e deverá cumprir 8 anos de prisão; o terceiro condenado teve pena estabelecida em 7 anos e 6 meses.

Jamil Name Filho, o Jamilzinho, também era alvo da Arca de Noé, mas foi inocentado pela 1ª Vara Criminal de Campo Grande. Ele, porém,  já soma cinco condenações provenientes de inquéritos da Operação Omertà, que somadas chegam a penas de 69 anos de prisão

     

INTERIOR

'Mais Louco do Brasil' chama sessão extra para aumentar o próprio salário

Juliano Ferro, busca a chamada "revisão geral anual acumulada" sobre os subsídios tanto do prefeito, do vice, secretários municipais e até do chefe de gabinete

22/01/2026 12h59

Compartilhar
Juliano Ferro, que se autoproclama o prefeito mais louco do Brasil

Juliano Ferro, que se autoproclama o prefeito mais louco do Brasil Reprodução Instagram

Continue Lendo...

Através de um ofício encaminhado para a Câmara Municipal de Ivinhema, o popular "Prefeito Mais Louco do Brasil", Juliano Ferro, busca nesta quinta-feira (22) um aumento no próprio salário e do valor pago a secretários municipais e chefe de gabinete.

Conforme o documento encaminhado à Câmara de Ivinhema, o intuito do prefeito é interromper o período de recesso parlamentar com uma sessão extraordinária, marcada para às 18h no Plenário Vereador Benedito Ferreira da Casa de Leis municipal. 

Com transmissão inclusive pela página no Facebook da Câmara de Ivinhema, os vereadores locais devem deixar o descanso em regime de urgência especial para analisar cinco projetos no total. 

O primeiro Projeto de Lei Ordinária (n ° .001 de 13 de janeiro de 2026) busca autorizar abertura de crédito adicional especial. Os demais datam todos do último dia 19 deste ano. 

Entre as demais propostas, o PL n.°002: "dispõe sobre autorização do Poder Executivo Municipal, para concessão de contribuição financeira a Sociedade Esportiva Recreativa Ivinhema". 

Já os outros projetos tratam da contratação de Operação de Crédito do Programa Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), e da autorização para concessão de auxílio financeiro para a Mitra Diocesana de Naviraí, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Ivinhema, para que aconteça a 5ª edição da Corrida e Caminhada do Padroeiro. 

Por fim, com o projeto de Lei Complementar n°. 001, de 19 de janeiro de 2026, o chefe do Executivo local, Juliano Ferro, busca a chamada "revisão geral anual acumulada sobre os subsídios tanto do prefeito, do vice, secretários municipais e do chefe de gabinete". 

Aumento barrado

Vale lembrar que, ainda no ano passado, após decisão judicial determinar que o subsídio de Juliano Ferro deveria cair de 35 para quase 20 mil reais, o prefeito de Ivinhema chegou a anunciar um ajuste para R$25.025,00. 

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), conhecido como o "Mais louco do Brasil" chegou a tratar sobre o "facão" na prefeitura de Ivinhema, apontando essa redução de dez mil reais do próprio salário, mais a redução de 15% para os secretários, com vencimentos que saíram de R$12,8 mil para pouco mais de R$10 mil.

A primeira liminar teria sido concedida através do juiz da 1ª Vara de Ivinhema, Rodrigo Barbosa Sanches, mantida posteriormente pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, bem como pelo presidente do TJMS na ocasião, desembargador Dorival Renato Pavan. 

Ainda assim, mesmo com as determinações, o prefeito teria decidido pelo ajuste acima do limite estabelecido pela Justiça por conta própria. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 22 horas

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

2

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS
Violência

/ 23 horas

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS

3

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 1 dia

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados
Avenida Julio de Castilhos

/ 21 horas

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026