Golpe do IPVA: Saiba como funciona e como se proteger

O mês de janeiro concentra várias despesas de início de ano, com pagamentos de impostos, volta às aulas, entre outros.

Dessa forma, crimimosos se aproveitam para aplicar golpes usando como isca algumas dívidas.

A nova modalidade de golpe, que já foi identificada em vários estados, é o golpe do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Em Mato Grosso do Sul, os motoristas proprietários de veículos têm prazo até o dia 31 de janeiro para realizar o pagamento do IPVA com desconto de 15% à vista.

O pagamento também pode ser feito parcelado, sem descontos.

Os donos de veículos devem se atentar para não acabar caindo em golpes, principalmente o do falso boleto, usado para roubar dinheiro das pessoas que tentam pagar o IPVA.

Golpe do IPVA

Um dos métodos que os golpistas costumam usar é enviar boletos falsos para as vítimas, afirmando que são para o pagamento do imposto.

As falsas cobranças podem ser compartilhadas por e-mail, WhatsApp, mensagens de texto e até por Correios.

Para dar mais credibilidade e fazer com que os falsos boletos pareçam legítimas, são usados logotipos de órgãos oficiais.

Outra forma de aplicar o golpe é via ligação telefônica, onde a pessoa se passa por funcionário de órgão do governo ou do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e afirma ao proprietário do veículo que há problemas e ele precisa pagar o IPVA imediatamente para evitar complicações.

Desta forma, é solicitado que a vítima forneça dados pessoais e financeiros, incluindo número de cartão de crédito, ou é pedido que faça transferência bancária.

No entanto, por se tratar de golpe, o dinheiro é enviado para a conta dos golpistas.

Como se proteger

Em Mato Grosso do Sul, o boleto para pagamento do IPVA é emitido pela Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).

No site do órgão, em uma área especial sobre IPVA, é possível verificar a autenticidade da guia de pagamento.

O órgão não entra em contato com os proprietários via telefone, e-mail ou mensagens de texto.

Dessa forma, a orientação é nunca fornecer seu número de cartão de crédito, senha de conta bancária e informações pessoais ou financeiras caso seja contatado por alguém que afirme ser funcionário do governo ou Detran.

Caso desconfie do boleto recebido, também é recomendado verificar a autenticidade do mesmo junto ao órgão estadual.

Se o proprietário ficar em dúvida com relação ao contato recebido, a recomendação é que, após desligar, sem fornecer dados, entre em contato diretamente com os órgãos locais para verificar se há, de fato, alguma pendência.

Algumas mensagens remetem a páginas falsas de sites do governo.

Portanto, para ter a garantia de que estará acessando o site oficial, não clique nesses links.

Opte sempre por digitar, no próprio navegador da internet, o endereço da página que deseja acessar.

No próprio carnê enviado pela Sefaz, há orientações sobre como proceder em caso de dúvidas.