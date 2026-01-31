Golpistas criam site falso do CNH do Brasil e pedem pagamentos desnecessários

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Golpistas têm se aproveitado do novo programa CNH do Brasil, lançado pelo Governo Federal no final de 2025, para induzirem cidadãos a realizarem pagamentos desnecessários na obtenção da 1ª CNH.

Como funciona o golpe

O golpe se apresenta como uma notificação oficial informando que o número de Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH) da vítima foi gerado com sucesso junto ao Detran Mato Grosso do Sul.

O esquema fraudulento simula de forma sofisticada a página oficial do Gov.br, utilizando dados reais da vítima, como nome e CPF, para criar uma falsa sensação de legitimidade.

A mensagem falsa afirma que o processo está pendente até o pagamento de taxas inexistentes, como a Taxa de Expedição de Documento (TED), Taxa de Serviços Administrativos (TSA) e Taxa de Processamento Eletrônico (TPE). O sistema fraudulento gera até mesmo uma guia falsa com detalhamento dos valores e somatório total, tornando o esquema ainda mais convincente.

O objetivo é induzir o cidadão a realizar pagamentos desnecessários, muitas vezes por meio de transferências bancárias ou PIX, resultando em prejuízos financeiros significativos.

Embora o golpe seja bem elaborado visualmente, ele se baseia em taxas que não existem no processo oficial de habilitação.

Como identificar a fraude

O principal indício de fraude é o endereço do site utilizado pelos golpistas. Nunca utilize endereços que não terminem em .gov.br. Sites oficiais do governo federal sempre possuem essa terminação, garantindo a autenticidade e segurança das informações. Qualquer link ou página que direcione para domínios alternativos, como .com, .net ou outros, deve ser imediatamente suspeito.

Além disso, o Detran-MS ressalta que no processo da CNH do Brasil não há cobrança antecipada dentro do Aplicativo, por meio de links externos ou notificações não solicitadas. Sempre desconfie de mensagens que exigem urgência ou ameaçam com suspensão de processos.

Orientações

Para evitar cair em golpes, o Detran-MS orienta a população a utilizar exclusivamente os canais oficiais do governo. Siga estes passos seguros para o processo de primeira habilitação: