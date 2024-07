Sendo inclusive o aniversário do governador do Estado, Eduardo Riedel, a data desta sexta-feira (05) de ano eleitoral marca ainda o prazo legal para inaugurações e repasses financeiros, ocasião em que foi apresentado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, na Capital, investimentos na ordem de R$ 702 milhões.

Como bem apontado pelo chefe do Executivo Estadual, o anúncio feito aos "48 do 2º tempo, mas em tempo" possui R$ 122 milhões de contrapartida do Governo do Estado em convênios, com o restante sendo:

R$ 366 milhões | emendas de bancada, recurso coletivo destinado para projetos para o governo do Estado R$ 225 milhões | emendas individuais, onde parlamentares colocam objeto fixo ou emenda especial, que discute com o governo onde aquilo vai ser aplicado

"No dia do meu aniversário, MS está recebendo esse presente, o maior que eu poderia receber, que a gente consolida uma série de ações importantes para nossa gente, 3 milhões de habitantes sendo beneficiados do que aqui está sendo produzido", comentou Eduardo Riedel.

O Governador do Estado fez questão de ressaltar o caráter expositivo do evento, como forma de apresentar o balanço do que foi produzido pela bancada federal que, segundo ele, "pouca gente entende o papel".

Vale lembrar que, se tratando de ano eleitoral, com o primeiro turno marcado para 06 de outubro, os três meses anteriores ao pleito é prazo final para que pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito e vereadores estejam nessa espécie de evento, de inauguração ou repasse de recursos.

"É o último dia que podemos receber transferências dos governos do Estado e União, já recebemos esses recursos por meio da Assembleia Legislativa e através das emendas, agora é tocar as obras e enfrentar o período eleitoral que se aproxima. Venho aqui ratificar essa parceria do MS Ativo que o governador manteve e está cumprindo o compromisso que fez com os prefeitos e prefeitas do MS", lembrou o presidente da Associação dos Municípios do Estado (Assomasul), Valdir Júnior.

Se dizendo grato pelo trabalho de convergência sobre os objetivos do Estado, o governador Riedel exaltou que os recursos da bancada federal "têm feito a diferença para o Mato Grosso do Sul".

Quanto aos repasses, pontos como: infraestrutura, saúde, desenvolvimento e educação, somam mais de 86% dos repasses, que ainda contemplam, habitação; segurança pública; direitos humanos; cidadania, turismo, etc.

Por setores, a divisão dos recursos se dá da seguinte forma:

R$ 166 para infraestrutura,

R$ 163 para saúde,

R$ 144 para desenvolvimento,

R$ 135 para educação,

R$ 35 para habitação,

R$ 28 para segurança pública,

+/- R$ 19 milhões em direitos humanos/ assistência social/ cidadania e

Praticamente 10 milhões em turismo

Casa cheia

Representantes das mais variadas esferas do poder estavam no evento, como o vice-governador sentado à direita de Riedel, José Carlos Barbosa, seguido pelos deputados federal e estadual, Dagoberto Nogueira e Pedrossian Neto, respectivamente.

Antes de subir ao palco - de uma coincidência simbólica -, à esquerda de Riedel estavam o coordenador da bancada federal, Vander Loubet, seguido pelo senador do Estado, Nelsinho Trad, além do pré-candidato e também deputado federal, Beto Pereira.

Marcaram presença no anúncio dos repasses o titular da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni, além de representantes de outras esferas como o ex delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel.

"Somos oito deputados e três senadores, sempre o que foi interesse do Estado nós estivemos juntos, independente, e se materializa no volume de recurso... estamos entrando no processo eleitoral e mostra que a bancada em nenhum momento trouxe a disputa eleitoral para a relação na busca dos investimentos dos equipamentos dos nossos municípios", completou Vander Loubet.

