Cidades

Gameleira

Governo lança licitação de mais de R$ 66 milhões para construção de três presídios

Construção de unidades prisionais de baixa complexidade já haviam sido anunciadas em 2023 pelo então ministro Flávio Dino

Glaucea Vaccari

03/12/2025 - 11h02
O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou três licitações, que somadas ultrapassam o valor de R$ 66 milhões, para construção de três novos presídios no Complexo da Gameleira.

Os avisos de licitação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3).

A primeira, no valor estimado de R$ 22.318.979,79 é para a construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira I.

A segunda é para construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira II, no valor estimado de R$ 21.442.461,34.

Já a terceira licitação é para construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira III, no valor de R$ 22.318.979,79. Todas as unidades são na Capital.

As licitações são na modalidade menor preço e a abertura das propostas será no dia 19 de dezembro deste ano.

O edital com os detalhes ainda não está disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado.

Novos presídios

A ampliação do sistema penitenciário já estava prevista. Em agosto de 2023, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve em Mato Grosso do Sul para anunciar investimentos de mais de R$ 121 milhões para o fortalecimento da segurança pública do Estado.

Flávio Dino anunciou ainda a construção de quatro unidades prisionais de baixa complexidade, no valor de R$ 60 milhões.

Na ocasião, Dino participou do lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), em Campo Grande, em parceria com o governador Eduardo Riedel (PSDB).

Dentro das ações, houve a entrega de oito viaturas exclusivas para o combate a violência contra a mulher e 69 viaturas para uso da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que totalizam investimento de R$ 10.772.250,00.

VACINAÇÃO

Vacinação contra a bronquiolite começa hoje; Veja onde se imunizar

Com quase 3 mil doses para gestantes, sete unidades iniciam a vacinação nesta tarde em Campo Grande

03/12/2025 12h30

Vacinação contra a bronquiolite começa hoje, a partir das 13h

Vacinação contra a bronquiolite começa hoje, a partir das 13h Divulgação

Com 10,7 mil doses de vacinas disponíveis para Mato Grosso do Sul, início de vacinação em gestantes para prevenção de bronquiolite na capital adiantou para esta quarta-feira (03) às 13h.

Na última terça-feira (02), conforme o Correio do Estado acompanhou, o estado sul-mato-grossense recebeu cerca de 10 mil doses. Para Campo Grande foram destinadas inicialmente 2.996 doses, que começarão a ser distribuídas a partir de hoje, anteriormente, a ação iniciaria apenas amanhã, na quinta-feira (04).

Destinada para a população gestante, estão aptas a receber a dose apenas aquelas que já estão acima da 28ª semana, em seu 7º mês de gestação. No município são 1,6 mil gestantes que estão dentro da condição de receber a vacina.

Segundo Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, os pontos que foram escolhidos para acontecer a vacinação foram estratégicos para garantir uma cobertura de toda a cidade.

“Adotamos como estratégia o referenciamento de uma unidade de saúde por distrito para garantirmos o atendimento às gestantes de toda a cidade, mas, gradativamente, a vacina estará disponível em todas as 74 unidades de saúde”, explica.  

Por agora, a vacina está disponível em sete unidades. De acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde é necessário que as gestantes levem:

  • documento pessoal;
  • e carteira de vacinação

Entre as unidades escolhidas como pontos de vacinação estão:

  • USF Noroeste  Rua Dois Irmãos, 701 – Jardim Noroeste;
  • USF Oliveira II  Rua Antônio João Escobar, 390 – Oliveira II;
  • USF Universitário  Rua Marquês de Olinda, 295 – Universitário;
  • USF Dona Neta  Rua Cora, 100 – Guanandi;
  • USF Paradiso  Rua Hanna Abdulahad, 315 – Jardim Paradiso;
  • USF 26 de Agosto  Rua Rui Barbosa, 4.670 – São Francisco;
  • USF Aero Itália Rua Rio Galheiros, 280 – Jardim Aeroporto.

Todos os pontos seguirão o horário de funcionamento das salas de vacinação. A maioria permanece aberta até às 16h45, com exceção da USF Noroeste, que segue até às 22h45.

Bronquiolite

Infecção viral aguda, causa inflamação nas pequenas vias aéreas dos pulmões, os bronquíolos, o que afeta principalmente crianças com menos de dois anos de idade. Entre os sintomas estão:

  • tosse;
  • chiado no peito,
  • febre
  • e dificuldade para respirar

Seu principal causador é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite.

Com o objetivo de reforçar a proteção dos bebês nos primeiros dias de vida, período em que estão mais vulneráveis para às formas graves da doença, a vacina representa um avanço importante no combate e prevenção à bronquiolite.

Dezembro

Vestibular UFGD: gabarito preliminar da será divulgado dia 17

Convocação para as matrículas da primeira chamada está prevista para 14 de janeiro de 2026

03/12/2025 09h30

Divulgação/ UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulga no próximo dia 17 deste mês o resultado preliminar do Vestibular 2026, etapa do processo seletivo aguardada pelos mais de 6,8 mil candidatos que realizaram a prova em 19 de outubro. O resultado final do vestibular e a convocação para as matrículas da primeira chamada estão previstos para 14 de janeiro próximo. 

O cronograma previsto também inclui o período para recursos, que poderá ser acessado nos dias 18 e 19 de dezembro. O Boletim de Desempenho Individual, com a pontuação da redação e o total de acertos, ficará liberado ao candidato durante todo o processo.

No último dia 12 de novembro, o Centro de Seleção divulgou o gabarito definitivo e as respostas aos recursos sobre o gabarito preliminar.

As matrículas serão realizadas pela Pró-reitoria de ensino e graduação (Prograd), com editais e cronogramas próprios, seguindo a ordem de desempenho e o número de vagas disponíveis em ampla concorrência e cotas sociais

Inicialmente, serão chamados os candidatos que escolheram o curso como 1ª opção, e aqueles que selecionaram como 2ª opção serão convocados apenas se restarem vagas. A lista de documentos pode ser consultada em edital. 

O Vestibular 2026 oferece 984 vagas em 35 cursos presenciais e gratuitos, com provas aplicadas nas cidades de Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

