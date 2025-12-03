Governo lança licitação de mais de R$ 66 milhões para construção de três presídios

Novos presídios serão construídos no Complexo da Gameleira - Foto: Arquivo / Correio do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), lançou três licitações, que somadas ultrapassam o valor de R$ 66 milhões, para construção de três novos presídios no Complexo da Gameleira.

Os avisos de licitação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3).

A primeira, no valor estimado de R$ 22.318.979,79 é para a construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira I.

A segunda é para construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira II, no valor estimado de R$ 21.442.461,34.

Já a terceira licitação é para construção da unidade prisional de baixa complexidade da Gameleira III, no valor de R$ 22.318.979,79. Todas as unidades são na Capital.

As licitações são na modalidade menor preço e a abertura das propostas será no dia 19 de dezembro deste ano.

O edital com os detalhes ainda não está disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado.

Novos presídios

A ampliação do sistema penitenciário já estava prevista. Em agosto de 2023, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve em Mato Grosso do Sul para anunciar investimentos de mais de R$ 121 milhões para o fortalecimento da segurança pública do Estado.

Flávio Dino anunciou ainda a construção de quatro unidades prisionais de baixa complexidade, no valor de R$ 60 milhões.

Na ocasião, Dino participou do lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), em Campo Grande, em parceria com o governador Eduardo Riedel (PSDB).

Dentro das ações, houve a entrega de oito viaturas exclusivas para o combate a violência contra a mulher e 69 viaturas para uso da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que totalizam investimento de R$ 10.772.250,00.