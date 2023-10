O número de queimadas em Mato Grosso do Sul aumentou nas duas primeiras semanas de outubro, que já registraram o triplo de queimadas no Estado no mesmo período do mês passado, quando teve 40 focos de incêndio registrados. Visando uma alternativa para evitar essa situação, o governo de MS anunciou um novo projeto, que pretende impedir incêndios florestais.

O experimento é da pesquisadora Ana Carolina Faccin, intitulado de “A Caixa Corta-Fogo", é uma caixa incineradora de resíduos, de baixo custo, que pode ser instalada em locais rurais, para que os proprietários não queimem o lixo no ambiente, o que pode gerar um incêndio florestal.

Ana Carolina é geógrafa e professora do Campus Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Corumbá, e informa que o projeto é direcionado para que os moradores da zona rural tenham uma alternativa de queima de lixo em um local apropriado, sem risco para o Pantanal.

De acordo com o Estado, o projeto está em fase inicial, e tem previsão de dois anos para a execução. “Estamos avaliando o tamanho e material adequados, além do custo. Já temos um modelo, mas ainda temos que licenciá-lo junto ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS), antes de construir e testar”, relata a pesquisadora.

Na fase atual, a geóloga comenta ainda que estão visitando e trabalhando no campo, em contato direto com os moradores das áreas rurais, e já constataram que o uso do fogo como meio de limpeza faz parte do cotidiano das pessoas.

No entanto, devido às altas temperaturas, a Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS), Tatiane Dias de Oliveira Inoue faz um alerta, de que as atuais condições climáticas, como as ondas de calor e baixa umidade do ar, acaba facilitando a propagação dos incêndios florestais.

“Por isso é tão importante ficarmos em alerta. Porque a vegetação, por conta do período de estiagem, encontra-se muito seca, o que facilita a propagação dos incêndios florestais”, adverte a tenente, que pontua que os cuidados devem ser tanto no meio rural quanto no meio urbano.

O projeto da Caixa Corta-Fogo é feito através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect), e vai ter o investimento de R$ 80.450,00 para bolsas de estudos para alunos participarem da pesquisa e todo o material necessário.