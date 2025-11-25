Governo de MS decreta feriados e pontos facultativos de 2026

Para quem gosta de se programar antecipadamente para datas comemorativas, ou apenas saber quando terá um descanso de feriado prolongado, nesta terça-feira (25), a 38 dias do ano acabar, o Governo de Mato Grosso do Sul divulgou o decreto que assina o calendário de 2026 com feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.
Divulgado no Diário Oficial do Estado, no próximo ano, ao todo são 22 dias de feriados e pontos facultativos distribuídos nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas e domingos, e nenhum cairá em um sábado.
Segundo a publicação, os pontos facultativos definidos por decretos federais e municipais não se aplicarão aos órgãos estaduais.
Ainda de acordo com o texto do decreto, a definição destas datas não traz prejuízos para os serviços considerados essenciais. Feriados instituídos pelos municípios – como lei municipal – serão observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, nas respectivas localidades.
Para quem não gosta de feriados aos domingos, em 2026, serão apenas dois: Divisão do Estado, no dia 11 de outubro, e Proclamação da República, no dia 15 de novembro.
Entre os outros dias, no ranking de qual dia da semana mais foi decretado feriado ou ponto facultativo pelo governo as sextas-feiras ganham com 6 dias, depois as quintas e segundas com 5 dias e as quartas e terças-feiras também só serão em 2 dias.
Iniciando o ano com feriado nacional de 1º de janeiro, o Governo também decretou ponto facultativo no 2º dia do próximo ano. Fevereiro, outubro, novembro e dezembro terão três folgas em cada mês. Junho, assim como janeiro, terá dois dias de ponto facultativo.
Maio e setembro serão os meses mais escassos, com apenas 1 folga ao mês, ambos por feriado nacional. Por fim, abril terá o maior número de feriados, com 4 dias. Confira o calendário por mês e o que será comemorado.
Iniciando o ano com feriado prolongado, no ano todo serão mais de 8 finais de semana que terão 3 ou mais dias.
Janeiro:
Na virada do ano
- dia 1º, quinta-feira é feriado nacional;
- e dia 2, na primeira sexta-feira do ano foi decretado ponto facultativo.
Fevereiro:
Nas comemorações de Carnaval foi decretado ponto facultativo
- dia 16, segunda-feira;
- e 17, terça-feira;
E devido a comemoração cristã no dia seguinte
- 18, Quarta-Feira de Cinzas, até às 13h
Encerrando as folgas do segundo mês do ano.
Abril:
Para o quarto mês de 2026, o Governo estendeu os finais de semana, com decreto de ponto facultativo antes dos dois feriado nacionais.
- dia 2, quinta-feira, antecede o feriado;
- Sexta-Feira da Paixão, 3, feriado nacional cristão;
- 20, segunda-feira, antecede feriado;
- feriado nacional de Tiradentes, no dia 21, na terça.
Ainda em abril, quanto a datas comemorativas, no dia 5 de abril é a Páscoa, no primeiro domingo do mês.
Maio:
Com feriado nacional prolongando o final de semana
- no 1º dia do mês, também na primeira sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Trabalho, ou também, Dia do Trabalhador.
Quanto a datas comemorativas, no segundo domingo do mês, é celebrado o Dia das Mães.
Junho:
Para o mês de férias escolares e festas juninas, serão dois dias de ponto facultativo, que também prolonga o final de semana.
- quinta-feira, 4, com a comemoração cristã do Corpus Christi;
- e no dia seguinte, na sexta-feira, 5.
Em datas comemorativas, o mês ainda tem o Dia dos Namorados, no dia 12, em uma sexta-feira.
Setembro:
Com um salto de 2 meses, setembro retorna com um feriado nacional, para prolongar o final de semana de quem voltaria a trabalhar na segunda, e iniciar a saga de feriados e pontos facultativos pelos próximos meses.
- no dia 7, comemora-se o Dia da Independência do Brasil.
Outubro:
No mês da 'semana do saco cheio', serão dois feriados e um ponto facultativo.
- dia 11, domingo, feriado estadual pela criação de Mato Grosso do Sul;
- e no dia seguinte, 12, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país;
Além dos dois feriados
- no dia 28 é ponto facultativo em comemoração ao dia do Servidor Público.
Novembro:
No penúltimo mês de 2026, o mês conta com três feriados nacionais.
- logo no início com Dia de Finados, na segunda feira, 2;
- Proclamação da República, 15, em um domingo;
E com final de semana antecipado,
- no dia 20, sexta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra.
Dezembro:
Por fim, encerrando o ano de 2026,
- no dia 24, quinta-feira, decretado ponto facultativo, por ser véspera do Natal;
- dia 25, sexta-feira, comemorado o Natal;
- e no dia 31, também em uma quinta-feira, decretado ponto facultativo por ser véspera de Ano Novo.
Março, julho e agosto são os únicos meses que não terão feriado ou ponto facultativo, a depender da localidade. Mas em agosto comemora-se o Dia dos Pais, no segundo domingo do mês, 9, e para a Campo-Grande, no dia 26 é feriado municipal devido ao aniversário da cidade.