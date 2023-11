Pantanal de MS

Na última semana, a fumaça de incêndios em MT foram vistas na Serra do Amolar

Moradores do município de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande, foram pegos de surpresa na tarde de hoje (13), após uma intensa fumaça vindo de incêndios na região do Pantanal encobrir alguns bairros da cidade.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, não há nenhum registro de incêndio próximo ao município, ou que pudesse motivar a densa fumaça na parte urbana de Aquidauana.

De acordo com informações apuradas pelo site O Pantaneiro, a fumaça que cobriu alguns bairros da cidade pode ter vindo da região conhecida como Touro Morto, no Pantanal, próximo ao Passo do Lontra, localizada dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, que enfrenta um incêndio grave a algumas semanas.

Os moradores de Aquidauana relataram a dificuldade para respirar diante da situação incômoda.

“Deu uma amenizada à noite nos ventos, mas de manhã a fumaça está perto da casa. Essa fumaça vem desde a região de Corumbá. O fogo continua e devido aos ventos fortes, acho que não tem como controlar”, relatou uma leitora do jornal.

Baixa umidade do ar

Mato Grosso do Sul enfrenta nesta semana, a terceira onda de calor intenso, com temperaturas 5ºC acima da média para o período de cinco dias seguidos. Conforme informações do Inmet, alarme é de perigo à vida e risco de incêndios.

Ainda conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a baixa umidade do ar deve variar entre 10 a 30%

Escreva a legenda aqui

Incêndio ao Parque Estadual do Pantanal do Rio Nedro

Na última quinta-feira (08), equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá combatem as chamas que atingiram a região do Parque Estadual do Pantanal do Rio Nedro. Segundo informações da corporação, a região sofre com diferentes focos de incêndio há mais de 20 dias.

Para auxiliar no combate às chamas, equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Corumbá pediram reforço à corporação de Campo Grande. De acordo com informações da corporação, há todo cuidado para que o Parque não seja atingido por completo. Além do uso de aeronaves, há também enfrentamentos por terra com uso de maquinário.

Escreva a legenda aqui



Fumaça de incêndios no MT é vista na Serra do Amolar

Na última sexta-feira (10), a central do sistema Pantera, instalado na sede do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), em Corumbá, detectou uma enorme nuvem de fumaça na Serra do Amolar.

Conforme estudos realizados, a fumaça vista na região é originada após os incêndios florestais que atingem o Mato Grosso, principalmente o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e o Parque Estadual do Encontro das Águas.

As imagens captadas por câmeras de segurança, foram registradas após os ventos soprar a fumaça sentido Serra do Amolar/Bolívia. A intensa fumaça cobriu a antena instalada no topo da Serra do Amolar, por volta das 17h30.