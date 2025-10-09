Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo de MS demite policial penal que manchou título de 'anti celular'

Condenado a cerca de 11 anos, o agora ex-policial penal, Odair Pereira da Silva, teve sua demissão justificada em ata assinada pelo diretor-presidente, Rodrigo Rossi

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

09/10/2025 - 13h01
Na edição desta quinta-feira (09) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) de Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) publicou a demissão do policial penal que manchou o título de "anti-celular" antes ostentado pela Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira.

Identificado como Odair Pereira da Silva, o agora ex-policial penal teve sua demissão justificada em ata assinada pelo policial penal diretor-presidente, Rodrigo Rossi Maiorchini, pelos descumprimentos ao esculpido no artigo 218, que trata dos deveres, proibições e responsabilidades do servidor público, e ao 219, que trata das proibições.

Houve descumprimento do 218 da Lei nº 1.102/1990, dos incisos XII e XIII, que tratam de: 

  1. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções
  2. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique o cargo ou a função que exerce.

Já das infrações ao artigo 219, o agora ex-servidor descumpriu os incisos que descreviam as proibições da função, no caso: 

  1. Entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço;
  2. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de terceiro em detrimento da função pública;

Houve ainda descumprimento das vedações impostas pela lei de carreira de segurança penitenciária, cujo artigo 85 trata das proibições para o servidor, especificamente o inciso que aponta para "deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições as leis e os regulamentos;"

  1. Essa mesma lei, prevê em seu artigo de número 95 que "caberá aplicação da pena de demissão" nos seguintes casos registrados por Odair. 
  2. Faltas relacionadas nesta Lei ou no Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, quando de natureza grave e de comprovada má-fé; e
  3. Incontinência pública e escandalosa, comércio ilegal de bebidas, de armas e aparelhos, instrumentos ou equipamentos de uso vedado nos estabelecimentos penais, bem como o uso e ou comércio ilegal de substâncias de que resulte dependência física ou psíquica;

Entenda

Tratando-se de um esquema que envolve laços de facções nacionais; profissionais da área do direito e policiais penais em Mato Grosso do Sul, o grupo começou a ser desmantelado com a chamada "Operação Bloodworm", que já rendeu pelo menos 10 sentenças aos envolvidos. 

Com proporções bastante notáveis desde as primeiras ações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado contra a quadrilha, em 05 de maio de 2023, os agentes do Gaeco foram às ruas de oito municípios sul-mato-grossenses (bem como no Distrito Federal e outros três Estados) mirando o cumprimento de 92 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão. 

Esses alvos alvos seriam apoiadores e integrantes da organização criminosa batizada de Comando Vermelho (CV), mirando justamente policiais penais e advogados que supostamente agiram a serviço da facção. 

Com pelo menos 15 meses de serviço de investigação, as forças de segurança puderam desenhar a "teia" do esquema criminoso, que ligava advogados, agentes penitenciários e internos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul pertencentes à facção do CV.

Até a última atualização, segundo o Ministério Público em nota, os números da "Bloodworm" até o fim de 2024 já somavam para: 

  • 10 ações penais julgadas
  • 79 condenações (com réus sentenciados mais de uma vez)
  • 417 anos de penas aplicadas

Entre os alvos aparece justamente Odair, apontado como o policial penal que facilitou a entrada de aparelhos telefônicos na Gameleira, manchando o título de "anti celular" da unidade. 

Ele é apontado pelo uso de cargo público com intuito de auxiliar as ações criminosas, permitindo acesso a telefones aos internos do regime fechado em Campo Grande, pegando sozinho 10 anos e 8 meses de prisão. 

Uma vez com os celulares em mãos, de dentro do presídio os integrantes da facção seguem arquitetando uma série de crimes, desde o mais comum tráfico de drogas e roubo, até mesmo o comércio de armamentos, segundo provas obtidas. 

A 10ª sentença - fruto de trabalho do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) - condenou 18 réus a mais de um século de prisão, em penas totais que já passam de 410 anos.

Fiscalização

Mercearia é flagrada com whisky e outras bebidas falsificadas em Campo Grande

Intensificando as ações contra bebidas adulteradas com metanol, o Procon-MS flagrou um estabelecimento com bebidas sem nota fiscal, que o proprietário disse ter comprado no Paraguai

09/10/2025 15h00

Divulgação PCMS

Intensificando ações contra bebidas adulteradas com metanol, o Procon-MS durante fiscalização flagrou um estabelecimento com bebidas que o proprietário disse ter comprado no Paraguai

Em combate às bebidas adulteradas com metanol, a Nortão Mercearia foi flagrada com 105 garrafas de bebidas alcoólicas variadas durante uma vistoria realizada nesta terça-feira (8), as quais, segundo o proprietário, haviam sido adquiridas no Paraguai.

O estabelecimento, localizado na Avenida Marinha, no bairro Coophavila, passou por uma vistoria conjunta realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e pela Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

A fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima. Durante a ação, foram localizadas 105 garrafas de bebidas alcoólicas, que incluíam vinho, whisky, licor, vodca e cachaça, todas expostas à venda sem a documentação exigida para o processo de importação.

Em conversa com os fiscais, o proprietário, identificado como M.S.D., de 36 anos, afirmou que não possuía a documentação das bebidas, compradas no Paraguai.

Além das bebidas apreendidas, foram encontrados 10 frascos de perfumes importados expostos à venda, também sem nota fiscal e sem informações em português, como exige a legislação.

O proprietário esteve na Decon, acompanhado do advogado, para prestar esclarecimentos, e preferiu ficar calado.

Diante do caso, o dono da mercearia responderá por crimes contra as relações de consumo, que incluem:

  • vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição estejam em desacordo com as prescrições legais, ou que não correspondam à respectiva classificação oficial;
  • vender, manter em depósito ou expor à venda mercadoria em condições impróprias ao consumo;
  • descaminho, conforme o artigo 334 do Código Penal, e contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal.

Metanol

Com o aumento do número de casos de pessoas intoxicadas por metanol, em razão do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em todo o país, o Ministério da Saúde informou que, até o momento, há 24 casos confirmados, 259 em investigação e 145 suspeitas descartadas.

Em Mato Grosso do Sul, dos quatro casos suspeitos, dois foram descartados e dois seguem em análise nos municípios de Campo Grande, Ladário e Rio Brilhante.

Com isso, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) enviou uma recomendação às entidades que representam os setores, estabelecendo o prazo de 10 dias para apresentar um planejamento de segurança.

O documento foi designado à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MS) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), com o objetivo de prevenir a venda de bebidas adulteradas com metanol.

Segundo a recomendação da 43ª Promotoria de Justiça, publicada nesta segunda-feira (6), os associados das entidades precisam adotar medidas rigorosas no controle da compra, da procedência e da comercialização de bebidas alcoólicas.

Em razão do aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação.

Recomendações

Durante a reunião, uma das exigências é que as bebidas sejam adquiridas exclusivamente de fornecedores com documentação regular e CNPJ ativo.

Outro cuidado é a verificação da autenticidade da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), que deve ser arquivada pelo prazo legal.

Também foi orientado evitar a compra de vendedores informais ou sem documentação fiscal, com atenção especial para aqueles que oferecem preços abaixo do mercado.

Controle

Ao receber um lote de bebida, o proprietário deve realizar uma checagem minuciosa. A orientação é abrir as caixas na presença de duas pessoas, registrar os rótulos e números dos lotes, conferindo se correspondem às informações da nota fiscal.

Para garantir a segurança do consumidor e facilitar a fiscalização, o comerciante deve arquivar os comprovantes de compra e venda, assim como imagens de câmeras de segurança e planilhas de controle, garantindo eventual cooperação com as autoridades.

águas cristalinas

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

Investigação do Ministério Público revela que alvos da operação Águas Turvas já apareciam nas operaçãos Turn Off (Governo do Estado) e na Velatus (Terenos)

09/10/2025 14h55

A investigação da Operação Águas Turvas, do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), detalha o caminho percorrido por pelo menos R$ 95 mil em propinas que teriam sido pagas pelo empresário Genilton da Silva Moreira ao então Secretário de Finanças de Bonito, Edilberto Cruz Gonçalves.

As evidências, baseadas em extratos bancários e trocas de mensagens, mostram um esquema sofisticado para ocultar os pagamentos, utilizando "laranjas" que foram alvo de outras operações no Estado: o pai dos irmãos Coutinho, investigados na Operação Parasita e Turn Off, Sérgio Duarte Coutinho.

Sérgio Duarte Coutinho Júnior e seu irmão Lucas Coutinho foram alvos da Operação Turn Off, em novembro de 2023. A investigação revelou um esquema de fraude em licitações das secretarias estaduais de Saúde e de Educação. Os irmãos são investigados por negociar propina a servidores públicos em troca de favorecimento em contratações e vantagem sobre concorrentes.

Trecho do diálogo entre os investigados que aparece nas investigações do MPMS

Águas Turvas 

A investigação aponta que, após a Prefeitura de Bonito realizar pagamentos às empresas de Genilton Moreira por obras supostamente direcionadas, o secretário Edilberto Cruz Goncalves, o Beto, iniciava a cobrança da vantagem indevida.

Em uma das negociações, após a prefeitura pagar R$ 181.989,73 à empresa, em 26 de julho de 2022, Genilton sacou R$ 30 mil em dinheiro e combinou um encontro com o secretário, que sugeriu que se encontrassem no trajeto para Miranda para "dividir o caminho".

Em outra ocasião, para o pagamento de R$ 35 mil, Edilberto enviou a Genilton os dados de duas chaves PIX terceiros. Uma delas, de R$ 15 mil, para Sergio Duarte Coutinho, cujo nome e de seus filhos, segundo o GECOC, já apareceram em outras operações contra a corrupção, como a "Parasita" e a "Turn Off".

As conversas via WhatsApp revelam a naturalidade com que as transações eram tratadas. Após receber R$ 457 mil da prefeitura, em 19 de agosto de 2022, por serviços de manutenção em pontes de madeira, Genilton envia uma mensagem a Edilberto, que responde com um áudio: "Ta rico kkkk". Dias depois, o empresário confirma o repasse da propina: "Deu certo lá viu, eu esqueci de te avisa aí".

A investigação aponta que, após a Prefeitura de Bonito realizar pagamentos às empresas de Genilton por obras supostamente direcionadas, o secretário Edilberto iniciava a cobrança da vantagem indevida. 
Prefeituras investigadas

O Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e a 1ª Promotoria de Justiça de Bonito instauraram um procedimento investigatório criminal para desarticular um suposto esquema de fraudes em licitações, corrupção e organização criminosa na Prefeitura de Bonito.

A investigação mira altos funcionários da administração municipal, incluindo o Secretário de Finanças, Edilberto Cruz Gonçalves, e empresários da construção civil.

A apuração teve início de forma inesperada, a partir de provas encontradas durante a Operação Velatus, em Terenos, que revelaram um esquema paralelo em Bonito. Em Terenos, o esquema levou a prisão do prefeito Henrique Budke (PSDB). O empresário Genilton da Silva Moreira, que estava preso pela investigação em Terenos até semana passada, foi detido novamente na terça-feira. 

O esquema, segundo o Ministério Público, envolvia desde a fase de planejamento das obras até o pagamento. Servidores públicos, como a gerente de licitações Luciane Cintia Pazette e o fiscal de obras Carlos Henrique Sanches Corrêa, são investigados por supostamente "moldar" os editais para favorecer empresas específicas, como a Base Construtora, de Genilton da Silva Moreira, e a Lopes & Lopes Construtora.

As conversas interceptadas mostram diálogos explícitos sobre o direcionamento de obras, a combinação de exigências técnicas nos editais e o posterior acerto de propinas. O MP apura os crimes de fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e organização criminosa.
 

