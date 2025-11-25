Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CALENDÁRIO 2026

Governo decreta feriados e pontos facultativos de 2026

Iniciando o ano com feriado prolongado, 2026 terá mais de 8 finais de semana com mais de 2 dias

Noysle Carvalho

25/11/2025 - 12h50
Para quem gosta de se programar antecipadamente para datas comemorativas, ou apenas saber quando terá um descanso de feriado prolongado, nesta terça-feira (25), a 38 dias do ano acabar, o Governo de Mato Grosso do Sul divulgou o decreto que assina o calendário de 2026 com feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

Divulgado no Diário Oficial do Estado, no próximo ano, ao todo são 22 dias de feriados e pontos facultativos distribuídos nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas e domingos, e nenhum cairá em um sábado.

Segundo a publicação, os pontos facultativos definidos por decretos federais e municipais não se aplicarão aos órgãos estaduais.

Ainda de acordo com o texto do decreto, a definição destas datas não traz prejuízos para os serviços considerados essenciais. Feriados instituídos pelos municípios – como lei municipal – serão observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, nas respectivas localidades.

Para quem não gosta de feriados aos domingos, em 2026, serão apenas dois: Divisão do Estado, no dia 11 de outubro, e Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

Entre os outros dias, no ranking de qual dia da semana mais foi decretado feriado ou ponto facultativo pelo governo as sextas-feiras ganham com 6 dias, depois as quintas e segundas com 5 dias e as quartas e terças-feiras também só serão em 2 dias.

Iniciando o ano com feriado nacional de 1º de janeiro, o Governo também decretou ponto facultativo no 2º dia do próximo ano. Fevereiro, outubro, novembro e dezembro terão três folgas em cada mês. Junho, assim como janeiro, terá dois dias de ponto facultativo.

Maio e setembro serão os meses mais escassos, com apenas 1 folga ao mês, ambos por feriado nacional. Por fim, abril terá o maior número de feriados, com 4 dias. Confira o calendário por mês e o que será comemorado.

Iniciando o ano com feriado prolongado, no ano todo serão mais de 8 finais de semana que terão 3 ou mais dias.

Janeiro:

Na virada do ano

  • dia 1º, quinta-feira é feriado nacional;
  • e dia 2, na primeira sexta-feira do ano foi decretado ponto facultativo.

Fevereiro:

Nas comemorações de Carnaval foi decretado ponto facultativo

  • dia 16, segunda-feira;
  • e 17, terça-feira;

E devido a comemoração cristã no dia seguinte

  • 18, Quarta-Feira de Cinzas, até às 13h

Encerrando as folgas do segundo mês do ano.

Abril:

Para o quarto mês de 2026, o Governo estendeu os finais de semana, com decreto de ponto facultativo antes dos dois feriado nacionais.

  • dia 2, quinta-feira, antecede o feriado;
  • Sexta-Feira da Paixão, 3, feriado nacional cristão;
  • 20, segunda-feira, antecede feriado;
  • feriado nacional de Tiradentes, no dia 21, na terça.

Ainda em abril, quanto a datas comemorativas, no dia 5 de abril é a Páscoa, no primeiro domingo do mês.

Maio:

Com feriado nacional prolongando o final de semana

  • no 1º dia do mês, também na primeira sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Trabalho, ou também, Dia do Trabalhador.

Quanto a datas comemorativas, no segundo domingo do mês, é celebrado o Dia das Mães.

Junho:

Para o mês de férias escolares e festas juninas, serão dois dias de ponto facultativo, que também prolonga o final de semana.

  • quinta-feira, 4, com a comemoração cristã do Corpus Christi;
  • e no dia seguinte, na sexta-feira, 5.

Em datas comemorativas, o mês ainda tem o Dia dos Namorados, no dia 12, em uma sexta-feira.

Setembro:

Com um salto de 2 meses, setembro retorna com um feriado nacional, para prolongar o final de semana de quem voltaria a trabalhar na segunda, e iniciar a saga de feriados e pontos facultativos pelos próximos meses.

  • no dia 7, comemora-se o Dia da Independência do Brasil.

Outubro:

No mês da 'semana do saco cheio', serão dois feriados e um ponto facultativo.

  • dia 11, domingo, feriado estadual pela criação de Mato Grosso do Sul;
  • e no dia seguinte, 12, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país;

Além dos dois feriados

  • no dia 28 é ponto facultativo em comemoração ao dia do Servidor Público.

Novembro:

No penúltimo mês de 2026, o mês conta com três feriados nacionais.

  • logo no início com Dia de Finados, na segunda feira, 2;
  • Proclamação da República, 15, em um domingo;

E com final de semana antecipado,

  • no dia 20, sexta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra.

Dezembro:

Por fim, encerrando o ano de 2026,

  • no dia 24, quinta-feira, decretado ponto facultativo, por ser véspera do Natal;
  • dia 25, sexta-feira, comemorado o Natal;
  • e no dia 31, também em uma quinta-feira, decretado ponto facultativo por ser véspera de Ano Novo.

Março, julho e agosto são os únicos meses que não terão feriado ou ponto facultativo, a depender da localidade. Mas em agosto comemora-se o Dia dos Pais, no segundo domingo do mês, 9, e para a Campo-Grande, no dia 26 é feriado municipal devido ao aniversário da cidade.

Compartilhar
Compartilhar
