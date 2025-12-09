Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ESPORTE

Governo destina R$ 3 milhões para campeonato de tiro em Mato Grosso do Sul

O extrato do acordo foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (09) com vigência até novembro de 2026

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

09/12/2025 - 09h45
O Governo de Mato Grosso do Sul firmou um Termo de Fomento no valor de R$ 3 milhões para a realização do Campeonato de Tiro de MS, projeto apresentado pela Federação de tiro do estado, presidida por Wagner Higa de Freitas. O extrato do acordo foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (09).

Conforme o documento, o repasse será feito pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com recursos da funcional programática voltada a convênios e emendas estaduais e federais. O valor empenhado R$ 3.000.000,00, será destinado exclusivamente para execução das ações previstas no plano de trabalho da entidade, que incluem organização, estrutura e operacionalização do campeonato. A vigência do termo segue até 15 de novembro de 2026.

O montante chama atenção pelo volume empenhado em comparação com outras modalidades esportivas contempladas pelo governo estadual. A título de referência, o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A - Temporada 2025, realizado em 14 de janeiro deste ano, recebeu R$ 1.221.320,00, menos da metade do repasse previsto para o torneio de tiro.

O apoio financeiro permitirá a realização do campeonato estadual, que envolve competidores de várias categorias e etapas distribuídas ao longo do ano.

A equipe do Correio do Estado entrou em contato com a Fundesporte para saber quais deputados destinaram emendas parlamentares para o projeto, mas até o momento desta publicação, não houve retorno.

INTERIOR

Em crise, MS dá R$250 mil para maratona na 'Capital do Ecoturismo'

Bonito 21k, em município com hospedagens diárias entre 160 reais até R$1,7 mil, bateu recorde de inscritos em 2025 e recebeu apoio do Governo em época que Estado vive "vacas magras"

09/12/2025 11h22

Corrida trouxe valores que foram de R$159,90 e R$174,90 no primeiro lote, até R$319,80 e R$349,80 no último pacote de inscrições

Corrida trouxe valores que foram de R$159,90 e R$174,90 no primeiro lote, até R$319,80 e R$349,80 no último pacote de inscrições Daiany Albuquerque/Correio do Estado

Competição que atrai principalmente atletas com alto poder aquisitivo, além de profissionais, a corrida 21k Bonito recebeu R$250 mil em recursos públicos advindos do Governo do Estado que, declaradamente, atravessa momento de crise financeira. 

Conforme publicado na edição desta terça-feira (09) do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, dois dias após a realização da corrida no município "mais turístico" do MS, do extrato de contrato entre a LS Turismo e Eventos e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul,  o empenho da nota emitida em 03 de dezembro para apoio da Fundtur soma exatos 250 mil reais. 

Distante aproximadamente 260 quilômetros da Capital, a 11ª edição da prova de corrida de rua batizada de Bonito 21K - como bem abordou o Correio do Estado - bateu recorde de inscritos em 2025, sendo ao todo 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco, 10 km e meia maratona.

Considerado o maior evento do meio esportivo do município e um dos maiores no âmbito geral, a preocupação em relação à ocupação da rede hoteleira local já era uma realidade até mesmo às vésperas da corrida, pois essa taxa máxima para o período do evento já havia ultrapassado 95%. 

Atraindo atletas de todo o País, a expectativa antes da realização era que a prova levasse mais de sete mil pessoas para Bonito no último fim de semana, tendo como vencedor dessa 11ª edição da Bonito 21k o queniano Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos. 

"Corrida para rico"

Município turístico sul-mato-grossense, Bonito teve o melhor primeiro semestre em 10 anos neste 2025, conseguindo inclusive ultrapassar a marca de mais de 200 mil turistas visitando a cidade, restando ainda três meses para o fim do ano, número 2,73% maior em relação ao mesmo período em 2024. 

A hospedagem varia desde R$160 até R$250 uma diária em pousada simples para casal, com um meio termo em hotéis até R$450 por dia, incluindo até mesmo aqueles que custam R$1,7 mil por 24 horas em pontos premium com acesso ao rio em alta temporada 

Em busca dos mais variados passeios no principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, a Capital do Ecoturismo atrai turistas de todo o globo com seus atrativos que podem custar de 90 reais até R$1.900,00, com três linhas aéreas tendo Bonito como destino: Gol, Latam e Azul.

Apesar das opções aéreas diretas, uma das alternativas mais recorrentes para quem busca a Capital do Ecoturismo é descer antes em Campo Grande e seguir até Bonito por meio de carro ou transfer, que varia desde R$160 por pessoa em um compartilhado, até entre R$900 e R$1,4 mil por trecho privativo, dependendo do total de pessoas. 

Quem optar por alugar um carro para ir até Bonito, vai parar uma diária média entre R$180 e R$280 mais o custo do combustível usado na viagem. 

Com as inscrições para a Bonito 21k feitas totalmente de forma online, a corrida trouxe os seguintes valores para a 11ª edição em 2025, que podiam ser pagos por pix ou em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito: 

  • 1° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$159,90, Meia Maratona R$174,90 e Prova Kids – R$84,90, todos com KIT BÁSICO. 
     
  • 2° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$179,90, Meia Maratona R$194,90 e Prova Kids – R$84,90, todos com KIT BÁSICO. 
     
  • 3° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$199,90, Meia Maratona R$214,90 e Prova Kids – R$84,90, todos com KIT BÁSICO.
     
  • 4° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$229,90, Meia Maratona R$247,90 e Prova Kids – R$95,90, todos com KIT BÁSICO.
     
  • 5° LOTE | Valor promocional 5km e 10km R$254,90, Meia Maratona R$279,90 e Prova Kids (20 vagas extras – R$105,90) , todos com KIT BÁSICO.
     
  • Valor cheio das inscrições (correspondente ao último lote)| Valor 5km e 10km R$ 319,80, Meia Maratona R$349,80 e Prova Kids R$169,80, todos com KIT BÁSICO. 

Corte de gastos

Porém, o que chama a atenção no apoio e repasse para a corrida é que, pelo menos desde meados de 2025 o assunto "corte de gastos" passou a ganhar cada vez mais força, com a estimativa do Governo à época de que a ação alcance R$ 800 milhões até o fim do ano, quando apresentado plano que era concentrado em despesas de custeio. 

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias. 

Por meio de decreto, ficou estabelecido que os órgãos da administração direta e demais autarquias do Poder Executivo Estadual deverão:

  • Revisar os contratos vigentes, visando à redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados a título de despesas de custeio;
  • Reduzir outras despesas de custeio, tais como pagamento de diárias, passagens, participação em eventos e seminários e horas extras, entre outros;
  • Evitar as despesas com a aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos ou de outros bens permanentes.

Conforme o texto, para racionalização temporária e controle de gastos, foi levado em consideração o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2025, que aponta que o Estado se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal.

 

VESTIBULAR UFMS

Vestibular UFMS: Confira gabarito preliminar da prova

Prova realizada no último domingo teve mais de 17 mil candidatos por todo o estado de Mato Grosso do Sul, e universidade divulgou gabarito preliminar nesta terça-feira (09)

09/12/2025 11h13

Sede da UFMS em Campo Grande

Sede da UFMS em Campo Grande Marcelo Victor / Correio do Estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou nesta terça-feira (09), o gabarito preliminar do vestibular realizado no último domingo (07). A prova contou com 60 questões, além da redação.

As perguntas foram divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciência da natureza e Ciências Exatas, assim como da Universidade Estadual.

Dentre as questões de Humanas, foram 15 questões para Linguagens, sendo 10 divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, e as outras 5 direcionadas para Espanhol ou Inglês, conforme a escolha do candidato no dia de inscrição para a prova.

As demais disciplinas de Humanas: Geografia, Filosofia, História e Sociologia, tiveram 15 questões divididas entre si.

Em Ciências da Natureza foram 5 perguntas para cada disciplina: Biologia, Física e Química. Já para Exatas, foram 15 questões apenas de matemática divididas em várias áreas da disciplina.

Além das 60 questões, a prova contou com a redação, que neste ano abordou reflexões sobre a superexposição às tecnologias digitais e os efeitos desse fenômeno nas habilidades sociais, com o tema: “Os impactos da conectividade na convivência social”.

Conforme divulgado pela Fapec, responsável pela avaliação, bem como as correções das questões objetivas e redação, 17,5 mil candidatos compareceram ao exame presencialmente em 11 municípios de Mato Grosso do Sul que possuem unidades da universidade entre eles: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A prova aconteceu no período matutino, com início às 8h e término às 13h, de acordo com o horário de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a Fundação, no dia foram 2.801 candidatos ausentes, o que representa 18,29% da quantidade total de inscritos.

Segundo o edital de divulgação do gabarito preliminar, quem discordar e desejar contestar o resultado preliminar, ou algum erro em determinada questão que pode ter interferido na alternativa escolhida, poderá apresentar recurso individual por questão a partir das 8h do dia 11 de dezembro (quinta-feira), até 23h59min do dia 12 de dezembro de 2025 (sexta-feira), no horário oficial do estado.

Ainda de acordo com a publicação, o candidato só poderá protocolar uma única vez o recurso para cada questão desejada, de forma que não é possível inserir novas informações depois de protocolizada.

O recurso deve ser enviado à Fapec, pela área do candidato, por meio do site: https://concurso.fapec.org, no campo “RECURSOS”. Após análise, se houver anulação de questões da prova a pontuação será atribuída a todos os candidatos.

Prova Online

O vestibular da UFMS ainda contou com a modalidade de prova on-line, devido à isso, as questões objetivas foram exibidas de forma aleatória, exclusiva e individual para cada candidato. Assim, o caderno de prova que o candidato visualizou no dia será disponibilizado no ambiente ‘Prova Digital’, que é possível acessar pelo site: https://link.ufms.br/prova.

Para esses candidatos, os pedidos de recurso também seguem o mesmo padrão já descrito anteriormente pela reportagem.

Além disso, se houver modificação no gabarito devido aos recursos, as provas serão corrigidas a partir do gabarito definitivo, em que todos os ajustes conforme recursos já estarão feitos. Confira o gabarito preliminar abaixo das provas presencial e online.

O gabarito preliminar da prova online disponibilizado pela Fapec segue o modelo da "Prova Objetiva Base" disponibilizado no Anexo III do edital, que é possível acessar aqui.

Prova Presencial

Espanhol:

01. E
02. B
03. C
04. C
05. E

Inglês:

01. E
02. B
03. A
04. D
05. C

Língua Portuguesa e Literatura:

06. B
07. A
08. E
09. D
10. A
11. C
12. B
13. E
14. D
15. A

Matemática:

16. A
17. D
18. C
19. D
20. A
21. E
22. A
23. C
24. B
25. E
26. E
27. A
28. E
29. B
30. E

Biologia:

31. D
32. A
33. D
34. C
35. E

Física:

36. C
37. E
38. B
39. B
40. C

Química:

41. C
42. A
43. B
44. A
45. A

Geografia, Filosofia, História e Sociologia

46. E
47. E
48. B
49. A
50. B
51. B
52. C
53. B
54. C
55. A
56. B
57. C
58. E
59. B
60. A

Prova Online

Espanhol:

01. D
02. B
03. A
04. D
05. E

Inglês:

01. E
02. C
03. B
04. B
05. D

Língua Portuguesa e Literatura:

06. C
07. B
08. D
09. A
10. C
11. E
12. E
13. A
14. D
15. A

Matemática:

16. D
17. D
18. B
19. C
20. C
21. A
22. B
23. C
24. A
25. E
26. C
27. B
28. A
29. B
30. A

Biologia:

31. E
32. C
33. C
34. B
35. B

Física:

36. A
37. B
38. C
39. D
40. A

Química:

41. E
42. E
43. C
44. B
45. C

Geografia, Filosofia, História e Sociologia

46. B
47. A
48. C
49. E
50. C
51. C
52. E
53. C
54. B
55. C
56. A
57. E
58. B
59. D
60. B

Vestibular UFMS

Os candidatos concorrem a 127 cursos de graduação, incluindo três novas ofertas da UFMS: Relações Internacionais, da Escola de Administração e Negócios; Inteligência Artificial, da Faculdade de Computação; e Licenciatura em Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Humanas.

