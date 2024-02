Governo divulga classificação final de aprovados no seletivo dos professores temporários

SEGUE EMPACADO

Serviços paralisados desde setembro de 2023 precisam ter execuções analisadas para projetos serem atualizados

População constantemente relata que as ruas ficam intransitáveis devido ao acúmulo de lama e água parada Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Mais recente a Prefeitura Municipal oficializou a rescisão do contrato com a Empresa GTA, de obras de pavimentação do Nova Lima, através da edição desta quinta-feira (1º) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e aponta que uma nova licitação deve sair ainda este mês.

Conforme o texto do Diogrande desta quinta-feira (1º), a rescisão foi assinada ainda em 21 de dezembro do ano passado, referente à pavimentação do Complexo Nova Lima - Etapa C - Lote 01.

Contatada, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) a Prefeitura detalhou que, após as empresas responsáveis pelas etapas D e C Lote 1 pedirem a rescisão, atualiza atualmente os projetos para, finalmente, relicitar as obras.

Vale lembrar que, entre os serviços, estavam sendo feitas a drenagem e bacia de amortecimento na região, sendo que as obras foram paralisadas ainda em setembro do ano passado.

Sobre as etapas, a "D" tinha R$ 11.455.706,87 empenhados, sendo executados quase R$ 700 mil desses recursos para que a obra estacionasse em 6% concluídos.

Já a "Etapa C Lote 1", além de mais cara, encerrou com R$ 6,1 milhões executados - dos R$ 20,5 mi empenhados - paralisada com apenas 30% da obra concluída.

Obras investigadas

Logo no mês seguinte, em outubro de 2023, fica marcada a entrada do Ministério Público nesse caso de obras paradas no Nova Lima devido aos contratos rescindidos. Em decorrência dos serviços, a população constantemente relata que as ruas ficam intransitáveis devido ao acúmulo de lama e água parada.

Na segunda semana de outubro, o MP estipulou prazo de 30 dias para que o Executivo se manifestasse. A portaria do Ministério Público pedia ainda um cronograma de manutenção para as ruas não pavimentadas, para atender à população principalmente em dias chuvosos.

Dos quase R$ 32 milhões empenhados para colocar a pavimentação do Nova Lima em dia, pelo menos R$ 6,8 mi em recursos foram gastos nas duas frentes de trabalho, com um resultado bem aquém do esperado.

