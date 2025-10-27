Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SERVIDOR PÚBLICO

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

Servidores públicos de Mato Grosso do Sul poderão comemorar a data com dinheiro na conta

João Pedro Flores

27/10/2025 - 15h15
Na data de comemoração do Dia do Servidor Público, os profissionais de Mato Grosso do Sul receberão o salário com antecedência nesta terça-feira (28). De acordo com o Governo do Estado, os valores serão depositados ainda nesta segunda-feira (27), garantindo que os trabalhadores tenham acesso ao dinheiro no dia do feriado.

Outra medida adotada pelo governo estadual, recentemente, foi o pagamento da primeira parcela do 13° salário, no dia 25 de setembro. A segunda parcela está prevista para 20 de dezembro.

O pagamento se refere aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, assim como aos aposentadores, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, que são integrantes da Administração Direta, bem como das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

A segunda parcela vai corresponder a diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada.

Feriado adiado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou o adiamento do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro. A data será transferida para o dia 21 de novembro (sexta-feira), com o objetivo de prolongar o feriado e proporcionar um descanso estendido aos servidores estaduais.

A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado, e vale para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual direta. Com a alteração, o expediente será suspenso na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o que cria um feriado prolongado de quatro dias.

Serviços essenciais, como segurança pública, saúde e atendimento de urgência, seguirão funcionando normalmente, conforme escala definida por cada secretaria ou órgão responsável.
 

Investigação

Megatraficante que sequestrou Boeing "ressurge" em rapto da filha em MS

A filha de Gerson Palermo, foragido há cinco anos depois de ter "comprado" sua fuga em tribunal, e conhecido pelo sequestro de um Boeing da Vasp em 2000, foi mantida em cativeiro em Campo Grande

27/10/2025 16h43

Megatraficante Gerson Palermo, foi preso em 2017, na Operação All In

Megatraficante Gerson Palermo, foi preso em 2017, na Operação All In Valdenir Rezende/Correio do Estado/Arquivo

Apresentado à opinião pública durante o sequestro de um Boeing 737-200 da extinta Vasp, em 2000, o megatraficante Gerson Palermo voltou ao noticiário nesta segunda-feira (27), cinco anos depois de sua fuga digna de roteiro de cinema, por meio de outro sequestro: o da filha dele, cujas circunstâncias ainda merecem esclarecimento, mas que certamente têm algum grau de envolvimento do pai — seja dando amparo à vítima, seja como autor.

O sequestro da jovem, de 25 anos de idade, ainda não foi totalmente esclarecido pela Delegacia Especializada de Repressão a Assaltos a Banco e Sequestros (Garras), de Campo Grande, mas serviu para tornar públicas algumas informações — como, por exemplo, o fato de Gerson Palermo, foragido desde abril de 2020, estar escondido na Bolívia, país que tem se tornado destino de megatraficantes brasileiros.

Palermo deixou o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, onde cumpria pena superior a 126 anos de prisão, pela porta da frente. Foi beneficiado, em plena pandemia de Covid-19, por um habeas corpus concedido pelo desembargador aposentado Divoncir Schreiner Maran. A suspeita da Polícia Federal é de que Divoncir tenha vendido a decisão judicial que pôs o megatraficante nas ruas.

Desde aquele dia — e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ainda lida com as consequências históricas da decisão de seu magistrado —, Gerson Palermo nunca mais foi visto na opinião pública. Simplesmente desapareceu e entrou para a lista de foragidos.

Reapareceu neste domingo, 26 de outubro, quando o Garras começou a esclarecer o sequestro da filha dele. As circunstâncias ainda são investigadas, mas a moça teria sido levada quando receberia um dinheiro enviado por seu pai. Ela também teria consigo dinheiro do megatraficante. Os valores não foram oficialmente divulgados pela Polícia Civil, mas a cifra é milionária, pelo menos em reais.

“A vítima apresentou sua versão, de que teria sido sequestrada por uma questão de dívida, de dinheiro, de um foragido da Justiça, o senhor Gerson Palermo. Se o senhor Gerson e a esposa dele têm envolvimento ou não, tudo isso ainda será levantado. O sequestro ocorreu de sexta para sábado, e hoje (segunda-feira, 27) tivemos a confirmação de que o sujeito de 34 anos que foi preso em flagrante passou por audiência de custódia e teve o flagrante convertido em prisão preventiva”, disse o delegado do Garras, Roberto Guimarães, em entrevista coletiva.

“Quem são os demais envolvidos e qual a dimensão de tudo isso? Hoje a gente não tem como provar muitas coisas, e tudo está sendo apurado”, afirmou o delegado.

O delegado indicou na entrevista que as circunstâncias do sequestro são essenciais para entender o envolvimento de Palermo e até mesmo seu paradeiro, depois de sua fuga pela porta da frente, após uma suposta compra de sentença de um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A hipótese, que consta inclusive na versão da vítima — a filha do megatraficante —, é de que o pai teria sequestrado a própria filha para reaver o dinheiro que enviou a ela. Mas há outras, como a de que criminosos de Campo Grande, responsáveis por repassar o dinheiro à jovem, tenham roubado ela e o pai.

Uma convicção entre os investigadores é de que a jovem só não sofreu mais nos dois dias de cativeiro a que foi submetida porque o pai dela, de certa forma, impediu que fosse vítima de violência ainda maior — seja por autocontenção, seja pelo temor que os bandidos sediados em Campo Grande viriam a ter dele.

Roubo do avião

Em 16 de agosto de 2000, Gerson Palermo sequestrou um avião da extinta Vasp, um Boeing 737, que fazia o voo entre Foz do Iguaçu (PR) e São Luís (MA).

O voo 280, com 61 passageiros e seis tripulantes, foi desviado por oito homens armados para uma pista de pouso em Porecatu, no interior do Paraná, a cerca de 70 km de Londrina (PR).

Os sequestradores levaram R$ 5 milhões que estavam no compartimento de cargas do avião.

Depois de abandonada pelos ladrões, a aeronave, que faria ainda paradas em Curitiba, Rio, Brasília e São Luís (MA), acabou pousando em Londrina.

Palermo entrou para o tráfico no fim dos anos 1980. Sua profissão, piloto, ajudou bastante nisso. Em 1991, foi a primeira vez em que ele foi preso.

De lá para cá, Palermo esteve envolvido em várias investigações de tráfico internacional e também teve seu nome atrelado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Foi preso em Campo Grande pela Polícia Federal, na década passada, mas foi solto por Divoncir Schreiner Maran, em 20 de abril de 2020. O habeas corpus para que cumprisse prisão domiciliar em meio à pandemia foi suspenso no dia útil seguinte, mas já era tarde demais. Palermo estava longe.

Agora, tudo indica, segundo relato da filha sequestrada, que está na Bolívia.

Cidades

Governo abre licitações de R$ 8,9 milhões em obras de infraestrutura no interior

Investimento será direcionado ao pavimento de ruas em Ladário e Juti

27/10/2025 16h30

Município de Ladário terá duas licitações abertas

Município de Ladário terá duas licitações abertas Reprodução

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) do Governo de Mato Grosso do Sul lançou três licitações que somam R$ 8,9 milhões em investimentos voltados à infraestrutura urbana.

As concorrências serão feitas na modalidade eletrônica e serão destinadas à ampliação da qualidade da malha viária para garantir melhores condições de mobilidade e desenvolvimento urbano dos municípios de Ladário e Juti.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que as licitações representam a continuidade da política estadual de investimentos em infraestrutura urbana.

“Nosso foco é levar obra de qualidade para todas as cidades do Estado. Cada rua pavimentada representa dignidade, acesso aos serviços e desenvolvimento local”, afirmou o secretário.

OBRAS

Ladário

Em Ladário, uma obra com valor estimado de R$ 2,7 milhões, contempla a restauração do pavimento nas ruas Corumbá, Getúlio Vargas, Marechal Rondon e Nicola Scafa.

Outra licitação, orçada em R$ 1,18 milhão, prevê pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas vias Marechal Theodoro, Princesa Isabel e São José, no bairro Seac.

A abertura de ambas as propostas será no dia 11 de novembro, às 9h30.

Juti

Em Juti, a licitação prevê a restauração funcional do pavimento nas ruas Sério Maciel, Gabriel Oliveira, Duque de Caxias, Tiradentes, Donizete Ferreira, Pedro Alvares Cabral, Princesa Isabel, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, com valor estimado de R$ 5 milhões.

A sessão de abertura das propostas ocorrerá no dia 7 de novembro, às 9h30.

Mais informações

Os editais e seus anexos estão disponíveis para consulta nos sites www.agesul.ms.gov.br e www.gov.br/pncp.

Todas as concorrências serão realizadas no modo de disputa aberto, com julgamento pelo menor preço.

