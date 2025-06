Governo do Estado banca shows do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Entre os dias 12 e 15 de junho o campo-grandense viveu a euforia da 23ª edição do Arraial de Santo Antônio, realizado na Praça do Rádio Clube na Capital, com shows de Jads e Jadson, Alex e Yvan e outras atrações que foram bancadas pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, como veio à público hoje (16), pela edição do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, as celebrações na praça do Rádio Clube em Campo Grande somaram um investimento de R$224,5 mil da Fundação de Cultura do Estado.

Todo esse recurso sem a necessidade de licitação garantiu seis horas de atrações durante quatro dias de festividade na Cidade Morena, trazendo as apresentações de:

Jads e Jadson

Grupo Ipê de Serra

Gilson e Junior

Alex e Yvan

Dessas atrações, o valor mais alto foi pago para a dupla Jads e Jadson, que para realizar a apresentação de 1h30 de show foi contratada pelo preço de R$140 mil.

Depois, a dupla Alex e Yvan aparece recebendo R$55 mil, pela mesma uma hora e trinta minutos de apresentação, enquanto Gilson e Júnior foram contratados por R$25 mil.

O menor valor de contratação foi do grupo de forró Ipê de Serra, formado por quatro integrantes, que recebeu R$4,5 mil do poder público.

Arraial de Santo Antônio

Vale lembrar que a organização em si do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande é responsabilidade do Executivo da Capital, feita pela Secretaria Executiva de Cultura e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

Para tirar a festa do papel, além do apoio do Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Grande conta com a ajuda da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua

Adir Diniz é coordenadora do FAC e, em nota, conta que somente de preparação foram necessários dois meses de parceria para que todas as peças envolvidas se encaixassem.

"30 barracas, com 20 entidades sociais e religiosas participando. Toda a renda é revertida para ajudar essas instituições sem fins lucrativos. Isso aqui é união, cultura e solidariedade”, disse.

Na edição deste ano, o campo-grandense pôde encontrar as mais variadas comidas típicas, como pamonhas doces e salgadas; canjica; arroz carreteiro; quentão e milho cozido, por exemplo, por valores entre cinco e R$40.

Para praticidade de quem curtiu os quatro dias de festividade, o autosserviço estava disponível em espaços da praça, para com pouco cliques fazer um pix ou pagar com cartão a comida e bebida que quisesse.

Alcançando a 23ª edição em 2025, vale lembrar que a tradicional festa chegou a ser realizada por live no ano de 2020, durante o período de pandemia.

