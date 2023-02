Governo do Estado cria equipe para viabilizar Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente em MS

Balanço

Procon/MS divulgou um levantamento com a variação do valor de produtos da cesta básica de mercados varejistas e atacados da Capital

Na manhã desta quinta-feira (9), o Setor de Pesquisas da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) divulgou um levantamento que indicou variação de pouco mais de 180% nos preços da cesta básica nos mercados varejistas e atacadistas de Campo Grande.

O levantamento verificou os preços de 21 estabelecimentos, sendo cinco atacadistas e 16 varejistas, do dia 25 de janeiro ao dia 3 de fevereiro.

Nos estabelecimentos de atacado, a equipe dos pesquisadores do Procon/MS elencou 150 produtos diferentes, mas apenas 105 produtos foram divulgados e, nos varejistas, a mesma quantia de produtos foi estudada e 140 foram divulgados.

Segundo o Procon/MS, a diferença entre a quantidade pesquisada e a divulgada ocorre porque alguns produtos não estariam disponíveis em alguns dos estabelecimentos visitados pelos pesquisadores.

VAREJISTAS

Conforme o levantamento, nos mercados varejistas (onde o fluxo de pessoas é considerável maior) a variação dos preços ultrapassou a casa dos 180%.

E é possível observar essa variação no creme dental Closeup tiple menta (70g), que chega a custar R$ 4,99 em um supermercado do Loteamento Bela Laguna e R$ 1,78 no bairro Santa Fé.

Em contrapartida, a menor variação foi encontrada no preço do açúcar Cristal Doce Sucar (embalagem 2kg), onde o maior valor era de R$ 7,99 em um supermercado do Parque Residencial Azaleia, ao passo que o menor valor encontrado pelos pesquisadores do Procon/MS foi de R$ 7,79, no bairro Jardim Paraíso.

É possível acessar todos os produtos pesquisados e suas respectivas virações neste link dos mercados varejistas, neste link.

Atacadistas

Segundo o Procon/MS, nos mercados atacadistas a maior variação de preço encontrada foi no fósforo (pacote com 10 caixas da marca Paraná), que chegou a 115,83%. A equipe do levantamento encontrou o mesmo produto custando R$ 5,59 em um atacadista, do bairro Nova Lima e, R$ 2,59 em outro atacadista, do bairro Vilas Boas.

Ainda sobre os atacadistas, a menor variação encontrada foi de 0,22% e se trata da farinha de trigo (embalagem de 1kg da marca Anaconda), onde o maior preço que a pesquisa elencou foi de R$ 4,59, no bairro Santo Antônio e R$ 4,58, na avenida Duque de Caxias.

A lista completa da variação dos atacadista está disponível neste link.

Uma das cestas básicas mais caras do país

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o último levantamento da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos de 2022, divulgado nesta segunda-feira (9) mostrou que Campo Grande ocupou a terceira posição entre as capitais, com a cesta básica mais cara do ano, com acumulado de 16,03%.

Em relação às altas mais expressivas do ano, ficou atrás apenas de Goiânia (17,98%) e Brasília (17,25%).

Os resultados de dezembro mostram que em comparação a novembro, a alta da cesta básica na Capital foi de 0,77%, custando R$744,21. A pesquisa é realizada mensalmente em 17 capitais, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Em comparação a novembro, alguns alimentos tiveram retração mais expressiva, como a banana (-7,30%), batata (-2,16%), manteiga (-1,82%), café em pó (-1,76%) e pão francês (-0,31%). (Colaborou Bianka Macário)

