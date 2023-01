Governo do Estado abre licitação para asfalto na Moreninha IV

CASA DE LEIS

Disputa pelo comando da Mesa Diretora ocorre na quarta (1º), data da posse dos parlamentares de MS

Catan, do PL, registra candidatura para encarar Paulo Corrêa pela primeira secretaria secretaria da Assembleia Legislativa Reprodução

O deputado estadual reeleito João Henrique Catan, do PL, protocolizou nesta segunda-feira (30) a candidatura a primeira-secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cuja eleição ocorre na quarta-feira (1), data de início do ano legislativo.

Ele terá como concorrente direto o deputado também reeleito Paulo Corrêa, do PSDB, hoje o presidente do legislativo estadual.

Seis parlamentares compõem a Mesa Diretora: a presidência, que deve ser disputada pela deputada reeleita Mara Caseiro, do PSDB e o também reeleito Gerson Claro, do PP.

Além do confronto entre Catan e Corrêa pela primeira secretaria, a segunda secretaria também terá concorrentes: os reeleitos Coronel David, do PL e Pedro Kemp, do PT.

Hoje, a Assembleia Legislativa de MS é chefiada por Paulo Corrêa (Presidente); Neno Razuk, do PL, que é o segundo vice-presidente e Zé Teixeira, do PSDB, primeiro secretário; Herculano Borges, do Republicanos é segundo secretário e Pedro Kemp, terceiro secretário.