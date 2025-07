Governos estadual e federal garantem construção de 249 casas em seis municípios de MS

Eduardo Riedel, enfatizou a importância da parceria do Governo do Estado e do Governo Federal - FOTO: Marcelo Victor

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta segunda-feira (14), o Governo de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal formalizaram a construção de 249 novas unidades habitacionais destinadas a comunidades indígenas, ribeirinhas, assentadas e famílias organizadas por entidades sociais em seis municípios do Estado.

De acordo com o que foi apresentado, serão 114 unidades em Bonito, 35 unidades em Ponta Porã, 30 em Miranda, além de 43 unidades habitacionais em Bela Vista, 13 em Ladário e 14 em Anaurilândia.

Com a inclusão das 249 novas unidades habitacionais, Mato Grosso do Sul alcança a marca de 2.077 moradias contratadas, somando as modalidades rural e entidades. Ao todo, o volume de recursos mobilizados pelos programas habitacionais no Estado ultrapassa R$ 246,4 milhões, considerando o conjunto de investimentos estaduais e federais já firmados.

Neste ato, foi assinado o contrato para a construção dos 249 imóveis, com investimento de R$ 32,8 milhões, sendo R$ 24,5 milhões de aporte federal, de subvenção via Minha Casa Minha Vida, e outros R$ 7,1 milhões de aporte estadual de contrapartida e terrenos.

Presente na assinatura, o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Mato Grosso do Sul, Augusto César Merey afirmou que, desde janeiro de 2024, foi aproximadamente 570 milhões de investimentos em moradia. “São 3.600 unidades, ou seja, 3.600 famílias, e chegando a 36 municípios. A gente faz muito, mas com a parceria a gente multiplica e chega nos mais necessitados”, disse.

Augusto ainda ressaltou que, Mato Grosso do Sul é um dos menores estados em relação a população, mas que está fazendo a maior quantidade de casas. “Isso é graças a nossa parceria com o Governo Estadual e Federal que já investiu R$ 570 milhões. Nosso desafio agora é chegar aos outros municípios”, afirmou.

Na ocasião, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, enfatizou a importância da parceria do Governo do Estado e do Governo Federal com os Ministérios de Cidades e de Planejamento. “249 moradias que vão se somar às outras mais de 1.300 que já foram contratualizadas nessa parceria do Governo Federal com o Governo do Estado e os municípios envolvidos, nesse caso especificamente nas comunidades indígenas do Estado”, disse.

Na opinião de Riedel, a assinatura que autorizou a construção das residências representa dignidade e transformação na vida daqueles que mais precisam. “Representa dignidade, representa uma transformação na vida dessas pessoas, representa a oportunidade de enxergar um novo horizonte na vida dessas pessoas, que é o que a gente tem buscado para o povo sul-mato-grossense”, afirmou ele em seu discurso.

Além do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e do superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Mato Grosso do Sul, Augusto César Merey, também estiveram presentes no ato de assinatura os deputados federais, Geraldo Resende, Camila Jara, Vander Loubet e Beto Pereira.

O secretário de articulação institucional e no Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), João Villaverde, também marcou presença representando a ministra Simone Tebet. Além disso, a diretora-presidente da AGEHAB, Maria do Carmo Avesani Lopez também prestigiou.

Assine o Correio do Estado.