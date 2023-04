Governo Federal destina R$ 31,8 milhões à entidades filantrópicas de Mato Grosso do Sul

DIVERSÃO

Nos últimos dois dias, evento oferece diversas opções de pratos, inclusive para almoço

Além das atrações musicais e das oportunidades de negócios do setor agro, a Expogrande também tem diversas opções de comida neste fim de semana.

Os locais funcionam em horário de almoço, das 11h às 15h e depois a partir das 18h até o final dos shows. Confira algumas das opções de pratos disponíveis na feira:

Almoço

Carne sendo assada para almoço na Expogrande. Foto: Gerson Oliveira

Quem quiser almoçar, pode escolher entre o Pavilhão do Fazendeiro e o Food Park da Expogrande.

No Pavilhão há opções de almoço com diferentes cortes, como de beef ancho ou picanha, ou porções de linguiça ou cupim e espetinhos. Para beber, o local tem opção de chopp e cerveja, além de diversos drinks.

No Food Park, diversos restaurantes oferecem também almoço e bebidas, além de abrirem novamente no final da tarde até de madrugada. Há opções de sushi, linguiça de costela, hambúrgueres, choripan e lanches.

Para beber, além do chopp, tem também vinhos e sucos disponíveis nos stands.

Produtos diversos

Quem também quiser comprar queijos artesanais, doces e até diferentes tipos de frutas, como tâmara, morango, uva ou melão.

Fast food

No final da tarde, as barracas de comidas e bebidas próximas ao espaço reservado para os shows começam os atendimentos. Por ali, o público encontra espetinho de carne e frango, mais de 15 sabores de pizza, crepe ou batata chips. Na parte das bebidas alcóolicas, há stands com drinks como whisky com energético ou caipirinha.

Programação

A Expogrande segue até domingo (23), no Parque de Exposições Laucídio Coelho. As atrações musicais de hoje são Gusttavo Lima e Pedro Sampaio. No sábado (22), sobem ao palco Luan Santana e Gustavo Mioto e no domingo (23), acontece o show gratuito de Almir Sater e Jads e Jadson.

