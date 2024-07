Governo Federal envia agentes da Força Nacional para proteger povos indígenas de MS

Após ataques em territórios reinvindicados por povos originários em dois municípios de Mato Grosso do Sul, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), entrou em cena para tentar diminuir a tensão dos conflitos fundiários, tendo sido solicitado apoio da Força Nacional.

Desde o início de julho a ministra Sonia Guajajara solicitou por meio de ofício junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a publicação de portaria que autorizasse o empenho de militares da Força Nacional de Segurança Pública na região em que aconteceu o conflito.

Com o nome de "Operação Tekoha 4" equipes serão enviadas para mediar os conflitos e prestar apoio ao povo Guarani Kaiowá.

Com relação aos indígenas que precisaram de atendimento hospitalar a Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul, colocou uma equipe para realizar o acompanhamento e monitoramento de perto da situação.

Além do Estado os ataques a tiros ocorreram no Paraná e no Rio Grande do Sul. Conforme noticiado no Correio do Estado, em solo sul-mato-grossense pelo menos cinco territórios (tekoha) dos povos Guarani Kaiowá, foram alvos, segundo denúncia da Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani, Aty Guasu sendo eles:

Guyra Kambiy,

Potero,

Arroio Cora,

Laranjeira e

Kunumi.

Tensão

Em um dos conflitos um indígena da etnia Guarani Kaiowá baleado, o ataque ocorreu na Lagoa Rica/Panambi, localizada no município de Douradina.

O MPI, juntamente com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) estão trabalhando em estratégias para diminuir a tensão e enviaram equipes para Mato Grosso do Sul e no Paraná - para o povo Avá Guarani.

Cabe ressaltar que os locais em que ocorreram ações de reinvindicação passaram por estudos antropológicos que concluíram tratar-se de territórios dos povos originários, entretanto, a Funai está analisando se a tese do marco temporal pode ser aplicada.

O cerco ocorreu na tarde do último sábado (13), assim que um grupo de 10 indígenas do povo Guarani Kaiowá iniciou a retomada do território na Lagoa Rica/Panambi. O levantamento feito pelo Ministério dos Povos Originários indicou que o grupo ficou sitiado por cerca de 50 homens armados.

Dado momento um fazendeiro acompanhado por outro homem, abaixou o vidro da janela e efetuou diversos disparos. No domingo (14), em outra retomada indígenas foram atacados a tiros em Caarapó.

Informações preliminares levantadas pelo Ministério dos Povos Originários, indicam que duas pessoas ficaram feridas, sendo um deles, o cacique, de 52 anos. Além disso, uma liderança religiosa sofreu agressões e teve braços e pernas feridos, outros indígenas também se feriram no epísódio.

Terra indígena

Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), desde 2211, a Terra Indígena (TI) Panambi-Lagoa Rica, em Douradina, consta como delimitada. No entanto, três ações judiciais não deixam que a demarcação avance.

Com relação ao TI de Amambaipegua I, em Caarapó, a delimitação ocorreu em 2016, mas o órgão segue debruçado em contestações que "travam" o andamento do processo de demarcação.

