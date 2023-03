Governo federal ignora lista de sindicato e nomeia novo superintendente da PRF no Estado

Mesmo excluído da lista dos nomes do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SinPRF/MS) enviada ao Governo federal para ocupar o cargo de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado, João Paulo Pinheiro Bueno foi nomeado hoje (13) pelo Governo federal para a função.

O nome dele e de mais 19 superintendentes estaduais foram divulgados no Diário Oficial da União. As nomeações são assinadas por Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em Janeiro deste ano o SinPRF/MS fez assembleia para escolher os agentes para a superintendência regional da corporação. O documento foi entregue à bancada federal sul-mato-grossense e ao Diretório Nacional do PT.

Na lista apresentada constavam cinco nomes. O mais votado foi Waldir do Nascimento, com 63 votos; Alexandre de Araújo, com 38; Rafael Charão, com 17; Marcos Pires, com nove; e Robinson Araújo, com três.

Entretanto, João Paulo Pinheiro Bueno acabou de fora da lista porque sua candidatura foi feita uma hora antes da abertura da votação online, o que impossibilitou a inclusão de seu nome entre os concorrentes.

Como o ministério não é obrigado a seguir a lista com as indicações, João Paulo Pinheiro acabou sendo o escolhido hoje, com a publicação de seu nome do Diário Oficial da União.

Dias após o sindicato da categoria no Estado ter escolhido os nomes para superintendente da PRF, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 19 de janeiro, fez mudanças no comando da Polícia Federal e da PRF.

No primeiro caso, trocando 18 superintendentes regionais. Já na PRF, houve mais alterações: 26 superintendentes perderam o cargo à época, sendo substituídos por agentes que ficaram no cargo de forma temporária. Em Mato Grosso do Sul foi nomeado para a Superintendência-Executiva: Augusmar Vieira Melo, que ficou exercendo, na prática, a função de Superintendente.

A demora na nomeação definitiva da PRF foi motivada pela checagem se há a possibilidade de colocar na função um bolsonarista. Para tanto, foram analisados seus currículos pela Casa Civil e de suas eventuais posições político-partidárias.



PRF “maculada”

Em 8 de fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu posse ao novo diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. E a questão ideológica foi colocada no discurso do novo chefe.

“Nos últimos anos, atos isolados – alguns que eu considero abomináveis – lançaram sobre a PRF o véu da desconfiança. A reputação lapidada ao longo de décadas, de repente, viu-se atingida e maculada”, disse Oliveira, ao afirmar que a corporação precisa resgatar sua essência.

“Por isso, relembrando Luther King, a PRF se defronta com a feroz urgência do agora; precisamos fazer o que fazemos de melhor e resgatar nossa essência de polícia cidadã.”

