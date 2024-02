Governo federal vai revisar leis que tratam do setor postal

Prevenção

Neste domingo, imunizante está disponível em duas unidades para crianças de 10 a 11 anos

Acúmulo de lixo ajuda a propagar a proliferação do mosquito responsável por transmitir a dengue Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com um total de 310 casos confirmados em Mato Grosso do Sul, em 2024, enfim a tão aguardada vacina contra a dengue finalmente encontra-se disponível na rede pública de saúde de Campo Grande. A primeira etapa de imunização foi iniciada neste domingo (11), destinada prioritariamente apenas as crianças de 10 a 11 anos.

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o imunizante, que recebeu o nome de Q-Denga pode ser encontrado em duas unidades de saúde, sendo essas localizadas em regiões com alta incidência da doença.



Ainda conforme o calendário de vacinação divulgado pela Prefeitura de Campo Grande, os pontos de vacinação são os da região do Prosa, Unidade de Saúde da Família (USF) Noroeste, que fica na Rua Dois Irmãos, nº 71, no Bairro Jardim Noroeste e na Unidade Básica de Saúde (UBS), Dona Neta, localizada na rua Corá, Bairro Guanandi.

O horário de atendimento para a aplicação da vacina será das 7h às 17h11 deste domingo.

A capital recebeu uma remessa inicial de 24.639 doses da vacina contra a doença enviadas pelo Ministério da Saúde. A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, explica que devido ao número pequeno de doses, o município adotou como estratégia levar a vacina a áreas de maior vulnerabilidade. Atualmente, o município possui sete bairros com alta incidência.

“Diante do número limitado de doses, nós optamos por disponibilizar a vacina às crianças de regiões que estão com índice alto de dengue. À medida que novas doses forem sendo enviadas ao município, nós iremos ampliar para as demais regiões”, comenta.

CASOS

O atual boletim mostra que o Estado possui 2.058 casos prováveis de dengue, sendo 310 casos confirmados e 1 morte em investigação. O relatório divulgado na última semana traz um aumento de 119 casos num período de sete dias. Já o único óbito em investigação é da assistente social Marcelly Almeida, de 33 anos, que residia em Campo Grande.

Cabe destacar que o mosquito Aedes aegypti também é o responsável pelas doenças zika e chikungunya. Em comparação às demais semanas do ano, a chikungunya registra um aumento de 1.234% em comparação às primeiras semanas do ano passado. Haviam 49 pessoas com suspeita da doença no mesmo período em 2023, e já são 654 somente neste ano de 2024.

EMERGÊNCIA

Em Mato Grosso do Sul, cinco municípios estão em estado de emergência para a dengue, e outros nove foram classificados como "estado de alerta" no boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) no início deste mês.

Aral Moreira, Paranhos, Sete Quedas, Costa Rica e Laguna Carapã apresentam alta incidência da doença, ou seja, mais de 300 casos por 100 mil habitantes.

Em Aral Moreira, foram notificados 224 casos prováveis da doença na última semana, incidência de 2.084,1. Já em Paranhos, foram 101 casos, incidência de 781,7. Sete Quedas teve 80 casos, Costa Rica registrou 120 e Laguna Carapã 27.

Os municípios em estado de alerta são Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Paraíso das Águas, Ladário, Água Clara, Maracaju, Iguatemi, Douradina e Antônio João.