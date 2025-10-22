Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ESTRADAS

Governo inicia investimento bilionário em rodovias de MS

Medida que prevê requalificação de 800 km em rodovias das regiões sul e sudoeste do Estado teve pontapé com abertura de licitação para contratação de projeto

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

22/10/2025 - 09h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governo do Estado deu início a mais um projeto de requalificação de rodovias em Mato Grosso do Sul. Com a publicação de edital de licitação para contratação de empresa que fará o projeto referencial de engenharia destinado à reabilitação e manutenção de 673,57 quilômetros de rodovias na região sudoeste, o Programa Rodar MS sai do papel.

O projeto todo, que compreende 800 km de estradas, está orçado em R$ 1,4 bilhão de investimento.

O projeto tem como foco “um novo modelo proativo de manutenção de pavimento com contratos baseados em desempenho por meio de duas modalidades” de Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema). Uma é o Design, Built, Maintain (DBM). Já a segunda, que ainda não teve início, será por parceria público-privada (PPP).

No caso do Crema DBM serão até 10 anos de duração, com contratação integrada de projeto, obra e manutenção do pavimento com maior eficiência e pagamento pelo Estado com base no cumprimento de indicadores de desempenho vinculados a resultados previamente estabelecidos.

Pelo projeto atual, as rodovias contempladas pela modalidade de Crema DBM são: MS-141, MS-145, MS-290, MS-475, MS-488, MS-134, MS-141, MS-145, MS-274, MS-276, MS-395, MS-473, MS-475, MS- 476 e MS-480. Elas receberão obras e manutenção das rodovias nas regiões de Naviraí e Nova Andradina.

O Correio do Estado já havia antecipado que este projeto deveria ter início já neste ano. Conforme a licitação publicada na semana passada, as empresas interessadas em realizar o projeto executivo para o Crema DBM das rodovias deverá entregar a proposta no dia 12 de dezembro deste ano, às 8h30min. 

Somente a contratação deste projeto está orçada em R$ 11,5 milhões, porém, todo do Rodar MS tem previsão de investimento de R$ 1,4 bilhão, conseguido por meio de contratação de operação de crédito com o Banco Mundial (Bird) no valor de US$ 250 milhões (na cotação atual, R$ 1,347 bilhão).

“O modelo DBM, adotado conforme padrões do Banco Mundial, representa um avanço na gestão pública. Ele garante mais eficiência, qualidade e transparência, integrando todas as etapas do processo – do projeto à manutenção – e consolidando uma malha rodoviária moderna, segura e sustentável”, afirmou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, por meio de sua assessoria.

De acordo com o governo do Estado, o projeto deve melhorar as características físicas da infraestrutura rodoviária e implantar medidas para aumentar a segurança viária e de resiliência aos eventos climáticos extremos nas rodovias estaduais.

Os estudos para a contratação do crédito com o Bird, que contam com garantia da União, foram estruturados pelo Escritório de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul (EPE-MS).

“Em vez de gastar em manutenções emergenciais e recuperações completas, o modelo Crema DBM foca na manutenção contínua e preventiva. Estudos mostram que a manutenção no tempo certo reduz o custo de intervenção em uma proporção significativa. A manutenção constante e baseada em desempenho significa que nossas estradas terão qualidade superior e constante. Isso otimiza o uso do dinheiro público e garante a longevidade do investimento”, disse a responsável pelo EPE-MS, Eliane Detoni, em nota do governo do Estado.

SEGUNDA PARTE

Além do Crema DBM, o projeto também contempla outros 2.010 km de rodovias, por meio da modalidade de Crema PPP nas rodovias MS-377 e MS-240.

O Crema PPP será um projeto mais longo que o aberto na semana passada, com duração de até 30 anos, e, segundo o EPE-MS, com a mesma dinâmica de operação do anterior.

OUTRAS CONCESSÕES

Em maio deste ano, foram leiloados dois projetos envolvendo rodovias de Mato Grosso do Sul. O primeiro foi a Rota da Celulose, que concede à iniciativa privada a operação de trechos de cinco rodovias, sendo três estaduais e duas federais, localizadas na região leste do Estado.

A previsão é de que esse pacote de rodovias deve ter assinado até o fim deste ano com a concessionária encabeçada pela XP Infra.

Já o segundo projeto foi a repactuação da BR-163 com a antiga CCR, atual Motiva Pantanal, que garantiu mais 29 anos de gestão da rodovia pelo grupo. Neste caso as obras já começaram na rodovia em Mato Grosso do Sul.

*SAIBA

Ao todo, serão 800 quilômetros de melhorias em 17 trechos de rodovias, localizadas, a maioria, na região sul de Mato Grosso do Sul, que passam por 15 municípios.

Assine o Correio do Estado

MAIS UM CASO

Brasileiro inocente é morto em meio à 'guerra do tráfico' no Paraguai

Terceiro tiroteio no intervalo de vinte e quatro horas vitimou Victor Manoel Benítez, atingido por bala perdida em Pedro Juan Caballero

22/10/2025 12h15

Compartilhar
Inocente, brasileiro morreu vítima de bala perdida enquanto 37 disparos acertaram o carro do alvo do atentado, que sobreviveu

Inocente, brasileiro morreu vítima de bala perdida enquanto 37 disparos acertaram o carro do alvo do atentado, que sobreviveu Reprodução/Éder Rivas-ABC Color

Continue Lendo...

Vítima de bala perdida no terceiro tiroteio ocorrido no intervalo de 24 horas no Paraguai, Victor Manoel Benítez morreu na madrugada desta quarta-feira (22) em Pedro Juan Caballero (PJC), cidade do País vizinho que faz fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

Na região fronteiriça, o tiroteio teria começado por volta de 18h30, na região próxima às vias General Bruguez e Yegros, distante menos de 1,5 quilômetros do centro de Ponta Porã. 

Brasileiro, o mecânico Victor estaria no interior de uma loja de peças de reposição para motocicletas, na General Bruguez, com o tiroteio começando na região e se estendendo por diversas ruas. 

Sendo o terceiro tiroteio registrado no intervalo de 24 horas em Pedro Juan Caballero, o alvo da vez seria Luiz César Argüello, homem conhecido como "Anguja" que estaria a bôrdo de seu Jeep Compass cinza que ficou com 37 marcas de bala ao todo. 

As informações foram preliminarmente repassadas à mídia local pelo comissário Víctor Sánchez, chefe da Delegacia N° 13 do bairro Guaraní, apontando que os criminosos estariam até mesmo com fuzis. 

Luis César Argüello sobreviveu em um primeiro momento, removido para o hospital particular de San Lucas, onde segue recebendo cuidados médicos. 

Além da morte do brasileiro e do atentado contra "Anguja", um adolescente de 15 anos também teria sido atingido por uma das balas perdidas, conforme detalhado no portal ABC Color. 

Os criminosos fugiram após o ataque e, apesar da mobilização e perseguição policial, nenhum dos indivíduos responsáveis foi localizado até o momento. 

Victor Manoel Benítez, aos 46 anos, morreu por volta de 02h45, com o diagnóstico oficial apontando para "choque hipovolêmico" como causa da morte, ou seja, uma perda grave e excessiva de sangue. 

Escalada de violência

No fim da tarde de segunda-feira (20), um outro brasileiro, Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, morto em Pedro Juan Caballero após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito. 

Ex-candidato a vereador, Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, com a ocorrência hospitalar atendida, pelo médico Osmar Fariña, conforme divulgado pelo site Ponta Porã News, com o jovem paraguaio sendo atingido por pelo menos seis tiros. 

Ainda ontem (21), a Polícia Nacional paraguaia confirmou um segundo atentado no País vizinho, passado menos de 24 horas desde a morte do brasileiro na mesma cidade de Pedro Juan Caballero. 

Desta vez, César Michel Arguello  durante atendimento em hospital particular, enquanto um segundo baleado no atentado, Leandro Ramón Villalba, ainda recebia atendimentos na mesma unidade. 

Ambos estariam em um lava-jato localizado no bairro San Gerardo (São Geraldo), em PJC, quando dois homens encostaram uma moto e um deles passou a atirar contra as vítimas. 

Em meio à atentados e guerra do narcotráfico no País vizinho, até os candidatos à prefeitura de Pedro Juan Caballero estão desistindo de entrar na disputa, como no caso de Santiago Benítez (ANR-HC). 

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a situação, o atual deputado e ex-vereador por PJC já não quer mais disputar a cadeira principal do Executivo de Pedro Juan, uma vez que mesmo distante da disputa sua família já estaria recebendo uma série de ameaças.

Sobre o atentado que matou o primeiro brasileiro, inclusive, Santiago Benítez disse que Pedro Juan Cabellero possui muitos pontos positivos, mas ainda há o que se corrigir, sendo necessário um envolvimento da segurança. 

"Peço às autoridades que enfatizem a prevenção. Um serviço de inteligência é necessário. As estatísticas sobre infrações puníveis caíram, mas ainda as temos. Quando falamos de políticos e de política, não é perigoso, mas quando falamos de ‘narcopolítica’, é diferente. Eles estão camuflados; antes patrocinavam candidatos, agora se candidatam", concluiu. 

 

Assine o Correio do Estado

TRAGÉDIA

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

O caso aconteceu por volta das 5h30 entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria

22/10/2025 12h00

Compartilhar
Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158 FOTO: Reprodução 24h News

Continue Lendo...

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), um homem que ainda não teve a identidade revelada morreu carbonizado na rodovia BR-158, entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria .

De acordo com as informações, o carro em que ele estava, um Toyota Corolla, capotou na pista após ele perder o controle da direção.

Com o impacto, o automóvel pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. O carro parou às margens da pista e foi rapidamente tomado pelas chamas. O trecho ficou interditado durante o atendimento da ocorrência. 

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem se havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.

De acordo com o site local 24horasnews, uma testemunha que passava pelo local viu o carro em chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela contou às equipes de resgate que o motorista ainda estava vivo quando o incêndio começou, mas que não conseguiu se aproximar devido às chamas intensas.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura pelo local, para verificar se havia outras vítimas, mas foi constatado que apenas o motorista estava no veículo.

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia criminal, que realizaram os levantamentos iniciais. A Polícia Rodoviária Federal - (PRF) também esteve no local prestando apoio.

Assine o Correio do Estado.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)
Economia

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)

5

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação
Cidades

/ 1 dia

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público