Cidades

R$ 19 milhões

Governo lança pedra fundamental para restauração do Forte Coimbra

Um dos símbolos históricos de MS, Forte Coimbra completou 250 anos no sábado; Restauração custará cerca de R$ 19 milhões

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

21/09/2025 - 17h59
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), e o ministro da Defesa, José Múcio, lançaram a pedra fundamental da obra de restauração do Forte Coimbra, orçada em R$ 19 milhões. A solenidade foi realizada nesse sábado (20), em Corumbá, durante comemoração dos 250 anos do monumento.

Também participaram do evento o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general Alcides de Faria.

Um dos símbolos históricos de Mato Grosso do Sul, o Forte Coimbra é considerado um marco da engenharia militar brasileira e desempenhou papel estratégico na defesa do território durante a definição de limites entre Portugal e Espanha.

A revitalização completa foi anunciada em agosto deste ano. A restauração foi contratada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e viabilizada por meio de um acordo entre CMO e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA), que fará a captação de recursos por meio da pela Lei de Incentivos.

O Governo do Estado é parceiro da iniciativa, garantindo o acesso terrestre ao monumento, por meio da implantação da MS-454, obra de R$ 40 milhões que visa fomentar o potencial turístico sustentável do Forte Coimbra.

“Nós, enquanto poderes constituídos e responsáveis pela condução do Estado, temos obrigação de viabilizar, restaurar o Forte e potencializar para o Brasil e o mundo. A nossa história é importante para o país e para o Mato Grosso do Sul", disse o governador.

"Convido a iniciativa privada a participar desse processo, porque é um monumento que certamente vai ser reconhecido pela Unesco, o processo já está avançado, é uma referência global para a história da América do Sul. O Exército Brasileiro tem sido um grande parceiro, no processo como um todo de elaboração do projeto, da empresa que está assessorando, que fez o projeto de revitalização e restauração. Então, é um patrimônio do Brasil que o Exército tem um carinho enorme por ele e nós também. A parceria é mais do que natural e nós seguimos firmes para viabilizar essa restauração e a valorização desse ativo histórico que o Mato Grosso do Sul detém", acrescentou Riedel.

Na restauração do Forte Coimbra estão previstas algumas intervenções na parte estrutural como telhamento, hidráulica e elétrica e de acessibilidade, e ainda salas que contam a sua história, do Mato Grosso do Sul, do Exército Brasileiro, além da história das pessoas que estão na fronteira.

O ministro da Defesa destacou a importância do Forte Coimbra para a história e ressaltou que se ainda hoje é difícil ter acesso ao local, a situação ainda era muito mais complicada na época em que era usado pelos militares na defesa do território.

" Eu conversei com o governador [Eduardo Riedel] e ele está entusiasmado em participar, e tem o acesso que também vai continuar pelo Pantanal, que está com metade pronta. Mas o importante é que cada um cuide da sua parte para que nós possamos fazer um projeto único que sirva o povo do Mato Grosso do Sul, que sirva o país e que sirva as futuras gerações", disse José Múcio.

Também participaram da solenidade o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e os secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp), Jaime Verruck (Semadesc) e Marcelo Miranda (Setesc), além do presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de MS), desembargador Dorival Pavan e o presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de MS), deputado estadual Gerson Claro, e outras autoridades militares do país.

Pedra fundamental da restauração foi lançada durante solenidade dos 250 anos do Forte Coimbra (Foto: Saul Schramm)

História

O Forte de Coimbra, localizado na região do Pantanal, foi fundado em 1775 e desempenhou um papel crucial na defesa da fronteira oeste do país, especialmente durante a Guerra do Paraguai.

A construção original era de madeira, mas foi reconstruída em pedra pelo engenheiro militar Ricardo Franco de Almeida Serra, que projetou a estrutura atual.

Ao longo de sua trajetória, a fortaleza testemunhou diversos conflitos, como a Guerra da Tríplice Aliança, em 1864, e se consolidou como base de apoio em operações das Forças Armadas no combate a ilícitos fronteiriços e na proteção do Pantanal, incluindo ações de prevenção e controle de incêndios florestais.

A construção fica na margem direita do Rio Paraguai, próximo à tríplice fronteira com a Bolívia e o Paraguai e foi tombada pelo Iphan em 1974.

A propriedade da construção é do Exército, que mantém uma guarnição na área, que tem uma vila de moradores devotos à Nossa Senhora do Carmo, padroeira do local, onde anualmente se comemora sua festa religiosa (16 de julho), uma das mais antigas do Estado.

Justiça Federal

Homem é condenado por contrabando de 600 mil maços de cigarros 

Produto de origem paraguaia estava escondido em meio a carga de bagaço de cana-de-açúcar; Justiça Federal condenou o motorista a 4 anos de prisão

21/09/2025 17h00

Apreensão ocorreu em 2023 e julgamento foi realizado neste mês

Apreensão ocorreu em 2023 e julgamento foi realizado neste mês (Foto: Arquivo / Polícia Federal)

A 1ª Vara Federal de Naviraí condenou um homem de 33 anos a quatro anos de prisão por contrabandear 600 mil maços de cigarros do Paraguai. O caso aconteceu em 2023 e o julgamento foi realizado na última semana. A sentença é do juiz federal Hugo Daniel Lazarini. 

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), no dia 20 de novembro de 2023, por volta das 22h, o acusado foi abordado na BR-163, entre Itaquiraí e Naviraí, durante uma operação conjunta da Polícia Federal e Exército Brasileiro.

Os policiais avistaram o caminhão em alta velocidade e determinaram a parada. O motorista demonstrou nervosismo e apresentou narrativa inconsistente com o percurso, o que levantou suspeitas dos policiais.

Com relação a carga transportada, o acusado apresentou nota fiscal referente a bagaço de cana-de-açúcar. No entanto, vistoria constatou a existência de camada superficial de bagaço que encobria caixas de cigarro.

Confrontado, ele admitiu o transporte de cigarros, mas alegou ter sido surpreendido, sustentando desconhecer a carga e afirmando que o proprietário do caminhão o contratara em Eldorado para um frete, sem revelar o conteúdo transportado.

No total, foram apreendidos 600 mil maços de cigarro, de origem paraguaia. Na ocasião, foi estimado em cerca de R$ 3 milhões o valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos à Receita Federal. 

O MPF destaca na denúncia que o acusado já foi investigado em outro procedimento pela mesma espécie de delito, o que, no entender do órgão, configuraria conduta criminosa habitual.

Condenação

No julgamento, o juiz considerou que o auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e depoimentos de testemunhas comprovaram a materialidade e a autoria do crime. 

"Os elementos produzidos na fase investigativa são robustos e suficientes para atestar a natureza proibida da mercadoria e sua internalização irregular em território nacional”, frisou o juiz federal Hugo Daniel Lazarini. 

Para o magistrado, a dissimulação da carga e a utilização de documentação fiscal irregular revelam grau significativo de preparação para a execução do delito. 

Além disso, informações da Polícia Judiciária demonstram que a ação fazia parte de um esquema de criminalidade organizada, envolvendo a utilização de semirreboque locado de terceiros. 

“Esses elementos evidenciam articulação complexa e superior ao mero transporte de mercadorias, situando o acusado como integrante de esquema delitivo estruturado e revelando elevado grau de reprovabilidade em sua conduta”, concluiu o juiz. 

A pena foi fixada em 4 anos de reclusão, no regime semiaberto.

TRÂNSITO

Estudo aponta MS como referência em segurança viária no Brasil

Estado obteve cinco estrelas nos pilares de 'Vias Seguras' e 'Gestão da Segurança no Trânsito'

21/09/2025 16h46

No pilar de Vias Seguras a nota foi 8,1 e no de Gestão da Segurança no Trânsito foi 7,7

No pilar de Vias Seguras a nota foi 8,1 e no de Gestão da Segurança no Trânsito foi 7,7 (Foto: Gerson Oliveira)

No levantamento divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com melhores índices de segurança viária no Brasil, ocupando a quinta posição, com nota 3,3. A escala é até 5.

No pilar de Vias Seguras a nota foi 8,1 e no de Gestão da Segurança no Trânsito foi 7,7

O estudo Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (IRIS) avaliou os 26 estados e o Distrito Federal com base em sete pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

O principal destaque de Mato Grosso do Sul foi no pilar de Vias Seguras, a qual obteve nota de 8,1 e a terceira posição no ranking nacional. Além disso, também conquistou a terceira colocação nacional em Gestão da Segurança no Trânsito, com pontuação de 7,7. Em ambos, o estado ficou atrás apenas do Distrito Federal e São Paulo.

O índice leva em conta a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), os indicadores analisam, respectivamente, a governança viária, qualidade dos dados de acidentes, condições de pavimento e sinalização das rodovias.

Confira as outras notas e posições de MS no estudo: 

  • Gestão da Segurança no Trânsito (7,763 - 3°)
  • Vias Seguras (8,16 - 3°)
  • Educação (6,757 - 16°)
  • Normatização e Fiscalização (1,646 - 14°)
  • Segurança Veicular (4,02 - 18°)
  • Vigilância, promoção da Saúde e Atendimento às vítimas (4,85 - 19°)
  • Indicadores de Mortalidade (5,51 - 16°)

Confira o estudo clicando no link.

