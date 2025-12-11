Governo promove 'Dia D da Saúde Inclusiva'

Dia D terá palestras e mais de 10 vacinas que seguem o calendário de imunização nacional - Divulgação

No próximo sábado (13), a Secretaria de Estado e Cidadania em parceria com o Bioparque Pantanal, irá realizar o “Dia D da Saúde Inclusiva”, com atendimentos, exames, vacinação, palestras e orientações gratuitas voltadas à promoção da saúde, inclusão e cidadania.

Reconhecido pela acessibilidade e vocação educativa, o Bioparque Pantanal foi escolhido como o espaço para a realização da ação. Nesta edição, ele se torna palco para uma mobilização de cuidado e presença do Estado.

Viviane Luiza, Secretária de Estado da Cidadania, destaca que o dia será para reafirmar o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul na construção de ser um Estado verdadeiramente inclusivo.

“Reunimos uma rede de parceiros que entende que garantir direitos e promover cidadania é um trabalho coletivo. O Bioparque Pantanal, com sua essência de acessibilidade e acolhimento, dialoga diretamente com as políticas públicas que estamos fortalecendo. Neste Dia D, além de oferecer diversos serviços e atendimentos, reafirmamos que a inclusão deve orientar nossas decisões”, ressalta Viviane.

Atendimentos e exames

Para realizar os exames, a apopulação deve agendar os atendimentos previamente. Durante o acesso será a vários serviços de saúde, ofertados em parceria de instituições públicas e privadas. Com horários no período matutino e vespertino, o Dia D terá 28, 60 e 100 vagas distribuídas nos serviços disponíveis.

Sendo eles:

Odontologia (Amigos do Coração) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Ultrassom de mama (Onça Pintada) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Ultrassom de carótidas (Sejusp) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Mamografia (Cassems) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Preventivo (Cassems) – 50 vagas pela manhã e 50 à tarde;

Médico da Família (Cassems) – 8 vagas pela manhã e 20 à tarde;

Mamografia (Hospital do Amor) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;

Preventivo (Hospital do Amor) – 50 vagas pela manhã e 50 à tarde.

Os atendimentos podem ser agendados pelo telefone (67) 99184-6252.

Entre as palestras que estão inseridas na programação, dois momentos formativos voltados à saúde e ao neurodesenvolvimento serão abordados.

Ministrada pela Dra. Pamela Leal, nutricionista do Instituto Pamela Leal, a primeira palestra, às 09h carrega o tema: “A importância da nutrição para as pessoas com autismo”.

Já a segunda, às 10h, com a neuropsicopedagoga Ivete Goldoni Moreti abordando o tema: “Desvendando o TDAH”.

Além das duas palestras, haverá o momento de vacinação, com base no calendário nacional de imunização. Respeitando o critério de cada público, serão disponibilizadas 18 tipos de vacinas, incluindo:

Hepatite A e B;

Penta;

Pneumocócica 10-valente

VIP;

Rotavírus;

Meningocócica C

Febre amarela;

Tríplice viral;

Tetraviral

DTP

Varicela;

HPV quadrivalente;

dT;

dTpa;

Meningocócica ACWY;

Covid-19;

E influenza.

Inclusão

Diretora-geral do lugar que vai receber a ação, o Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destaca que para ela, abrir o espaço para o Dia D fortalece valores que fazem parte também da essência do aquário.

Ela ainda ressalta que o momento é de cuidado e atenção com famílias atípicas e pessoas com deficiência, e que o espaço reforça a necessidade da acessibilidade.

“Nosso compromisso com a inclusão vai muito além da visitação. O Dia D da Saúde Inclusiva reforça a missão do Bioparque de ser um espaço para todos, onde cada pessoa é acolhida com respeito, sensibilidade e autonomia. Trabalhamos continuamente para garantir acessibilidade, promover conhecimento e criar experiências que valorizem a diversidade humana”.

Serviço

O “Dia D da Saúde Inclusiva” será realizado neste sábado (13), das 8h às 18h com todos os serviços citados na reportagem de forma gratuita. O Bioparque fica na Avenida Afonso Pena, nº 6277, no Bairro Chácara Cachoeira em Campo Grande.

