TEMPO E CLIMA

Acompanhada de raios e rajadas de vento, instabilidades são causadas por avanço de frente fria oceânica

Chuva promete não dar trégua, pelo menos até domingo, em todas as regiões do Estado Marcelo Victor/ Correio do Estado

Instabilidade predomina durante todo o final de semana em Mato Grosso do Sul, com a probabilidade de chuva aparecendo desde esta sexta-feira (08) até o próximo domingo, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento também atingem o Estado, instabilidades essas causadas por um avanço de frente fria oceânica. O Cemtec aponta que uma área de baixa pressão atmosférica, que age sobre o Paraguai, é o que favorece essa formação de chuvas em Mato Grosso do Sul.

Entre amanhã e sábado, é esperado um acúmulo de chuvas em torno de 50 mm/24h, sendo que os termômetros não devem passar dos 34°C, com mínimas para as regiões Sul, Leste e Central de Mato Grosso do Sul oscilando entre 21 e 24°C.

A sensação térmica fica um pouco mais elevada para os municípios localizados ao sudoeste e norte do Estado, assim como as regiões Pantaneira e de bolsão, com mínimas entre 23 e 26°C, a máximas que chegam a 36°C.

Ao leste de Mato Grosso do Sul concentram-se, a partir de amanhã, as mais altas temperaturas, com os termômetros chegando a 36°C em Paranaíba, e 35 em Três Lagoas, ambas com possibilidade de chuvas e trovoadas.

Já mais ao sul do Estado, que também não deixam de receber a visita das chuvas, as temperaturas ficam mais baixas, com máximas que não passam dos 30 graus e mínimas em torno de 22°C.

Sábado e domingo de chuva

Ainda sem trégua na chuva, esses termômetros para a região sul e sudoeste de MS devem subir ao menos um grau a partir do sábado (09), com Porto Murtinho, por exemplo, registrando mínimas de 24 e máximas de 36°C.

Pelo menos até a próxima semana a instabilidade se mantém, sem exceção para o domingo (10), quando estão previstas chuvas fracas e moderadas, que podem ser acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento.

Justamente a combinação das altas temperaturas vistas até então, aliadas à alta umidade relativa do ar, que dificultam que o tempo "firme" em Mato Grosso do Sul, com os acumulados de chuva até o domingo podendo chegar a 50 mm/24h, esperando ainda até 100 mm até o próximo dia 15, com destaque para as regiões sudeste, leste e nordeste de MS.

No domingo, apesar da tendência de chuva para todo o Mato Grosso do Sul, os termômetros devem ficar mais altos ao leste do Estado, com Paranaíba chegando a 34°C, diferente do extremo sul, que registra as temperaturas mais baixas, não passando de 27°C em Iguatemi e Ponta Porã.

Instabilidade climática

Ainda ontem (06), o Correio do Estado abordou a média de chuvas, que apontavam para dezembro já ultrapassando o nível de chuva esperado para o mês em apenas cinco dias, com 147 mm registrados até então, de 200 esperados para os 30 dias que encerram 2023.

Entretanto, vale lembrar que o último mês apontava uma tendência completamente oposto, com novembro fechando com temperatura média de 34,6°C e 3,7 °C, acima da climatologia, que é de 30,9 °C.

No último mês, a maior temperatura do mês foi registrada no dia 7 de novembro, de 38,5 °C, a segunda maior do ano até então.

**(Colaborou Valesca Consolaro)

