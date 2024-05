Governo vai investir mais de R$ 1 milhão para vacinar pets em Mato Grosso do Sul

Cidades

Joenia Wapichana destacou que esses direitos são uma obrigação universal

A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, esteve em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (23) para um encontro com o Governo do Estado, que foi representado pelo vice-governador, José Carlos Barbosa, que reuniu deputados, autoridades e a equipe de trabalho do governo federal.

“Falamos sobre os problemas enfrentados pela população indígena que além da não demarcação dos seus territórios, enfrentam a falta de políticas públicas. Pontuei o direito à educação indígena”, disse o deputado estadual Pedro Kemp (PT), que esteve presente no encontro.

“Como disse o deputado Pedro sobre a educação indígena, não é a demarcação que gera direitos. A premissa é de que os direitos já existam. Direito a ter unidades básicas de saúde, escola pública. A gente pode exercer um papel de obrigação universal”, endossou a presidente da Funai.

Joenia contestou as respostas burocráticas, comumente divulgadas em MS, de que água, Saúde e Educação não podem ser oferecidos aos indígenas que estão em áreas de retomada ou à beira da estrada.

“Garantir direitos é papel das prefeituras, do Estado de MS e do governo federal”, disse a presidenta da Funai. Na reunião de hoje, Joenia frisou que quase 5 % da população de Mato Grosso do Sul é indígena e merece toda atenção nas políticas públicas.

Participaram da reunião além das autoridades do governo do Estado, governo federal e PF, a bancada do PT formada pelos deputados estaduais Kemp, Gleice Jane e o ex-governador, Zeca do PT.

Joenia e sua equipe seguiram a Dourados. A agenda no Sul do Estado foi a entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na Escola Tengatuí Marangatú, na Aldeia Jaguapiru. Em seguida, uma reunião com a Coordenação Regional (CR) de Dourados e Ponta Porã.

Amanhã, a representante do governo federal vai participar da Grande Reunião da lideranças indígenas, a Assembleia da Aty Guassu.