SAÚDE

Se destaca o crescimento da aplicação vacinal da poliomielite no Estado, que neste ano chegou aos 80,3% do público alvo

O Brasil reverteu uma tendência de queda nas coberturas vacinais neste ano, e oito imunizantes do calendário infantil registraram alta em 2023 Foto: Marcelo Victor / Arquivo Correio do Estado

Balanço de cobertura vacinal do Governo Federal mostra que em Mato Grosso do Sul, no ano de 2023, aumentou a procura pela vacinação de quatro tipos de imunizantes.

De acordo com o Ministério da Saúde, no Estado aumentou o número de aplicações da poliomielite que, em 2023, registraram 80,3% frente a 77,2% em 2022.

Também houve crescimento das aplicações da vacina contra a DTP (difteria, tétano e coqueluche), com números que saltaram de 76% no ano passado para 79,2% neste ano. A 1ª dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), saltou de 91,8% no ano passado para 95,1% neste ano.

A vacina contra a febre amarela, indicada aos nove meses de idade, registrou em Mato Grosso do Sul avanço passando de 71,3% para 73,5% a porcentagem de público-alvo vacinado.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são preliminares e correspondem ao período de janeiro a outubro de 2023, comparados com todo o ano de 2022.

AUMENTO NO PAÍS

O Brasil reverteu uma tendência de queda nas coberturas vacinais neste ano, e oito imunizantes do calendário infantil registraram alta em 2023.

Para as crianças com um ano de idade, os imunizantes contra hepatite A, poliomielite, pneumocócica, meningocócica, DTP (difteria, tétano e coqueluche) e tríplice viral 1ª dose e 2ª dose (sarampo, caxumba e rubéola) registraram crescimento. Também houve aumento na cobertura da vacina contra a febre amarela, indicada aos nove meses de idade.

O resultado aponta para a reversão da queda dos índices vacinais que o Brasil enfrenta há cerca de 7 anos. O avanço é fruto do planejamento multiestratégico adotado pelo Ministério da Saúde desde o início da gestão - com o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, a adoção do microplanejamento, o repasse de mais de R$ 151 milhões para ações regionais nos estados e municípios e o lançamento do programa Saúde com Ciência.

Ao comparar 2022 com 2023, a cobertura vacinal de hepatite em todo o país passou de 73% para 79,5%. O primeiro reforço da pneumocócica passou de 71,5% para 78% neste ano. A polio alcançou 74,6% de cobertura, ante os 67,1% do ano passado.

Entre as vacinas indicadas para menores de 1 ano de idade, a que protege contra a febre amarela foi a que apresentou o maior crescimento, passando de 60,6% no ano passado para 67,3% neste ano, sendo que todos os estados registraram aumento de cobertura vacinal.