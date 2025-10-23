Grande loja realiza sorteio de R$ 6 mil para clientes em Campo Grande - Imagem Divulgação

A Sephora, rede varejista que arrastou uma multidão na inauguração, ocorrida no dia 3 de outubro, vem com a novidade da promoção Sorteio o Ano Todo do Programa de Benefícios.

A ação faz parte dos benefícios do Shopping Campo Grande, em celebração à chegada do empreendimento, e sorteará prêmios para três clientes, divididos em categorias.

Os clientes da Sephora que cadastrarem o número da nota fiscal de produtos adquiridos no local, pelo aplicativo do shopping, concorrerão a R$ 6 mil em prêmios, divididos em três categorias que correspondem a vales:

Clientes 3 Estrelas: ganharão R$ 3 mil em compras;

Clientes 2 Estrelas: ganharão R$ 2 mil em compras;

Clientes 1 Estrela: ganharão R$ 1 mil em compras.

Os clientes que chegaram a dormir no carro para aguardar a inauguração certamente não perderão a oportunidade de ganhar um mimo, que poderá ser revertido em compras.



Expansão do Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande passará por reforma e irá ampliar o número de lojas, megalojas, restaurantes, vagas de estacionamento e vagas de emprego.

Conforme noticiou o Correio do Estado, outra loja que deve abrir é a Zara. A rede espanhola já teve unidade em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, e encerrou as atividades em janeiro de 2021, após sete anos de funcionamento.

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Também em negociações está a vinda de uma loja de roupas da Porsche e uma rede de hotéis, que será construída no complexo do shopping.

O projeto de expansão é em comemoração aos 35 anos da unidade, que irá ampliar o espaço comercial e inaugurar novos andares.

A proposta inclui dobrar o número de lojas de 149 para 300. Além disso, o espaço contará com 660 novas vagas de estacionamento, 5 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

A fachada será reformada, inspirada na herança cultural local e na combinação de elementos contemporâneos com designs ancestrais.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, disse que também haverá utilização de inteligência artificial para experiência personalizadas e ampliação do espaço gourmet.

"Será uma oportunidade para trazer novas lojas e aproximar os clientes de marcas nacionais e internacionais com exclusividade que são queridas pelo público, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento diferenciados", disse.

Ficha técnica da ampliação

ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²

Área total construída expansão shopping: 22.461m²

Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)

Área total construída: 56.615m²

Operações:

150 novas lojas

4 novos restaurantes

2 novas megalojas

1 nova semi-âncora

