Greve do transporte coletivo é cancelada após motoristas conseguirem reajuste salarial

Após reunião na tarde desta sexta-feira (20) entre o Consórcio Guaicurus e o Sindicanto dos Trabalhadores do Tranporte Coletivo, a categoria aceitou a proposta para o reajuste salarial e a greve - prevista para segunda-feira (22) - foi cancelada em Campo Grande.

Segundo Demétrio Freitas, presidente do Sindicato, diante da situação atual, as melhorias para a categoria foram suficientes para não seguir com a greve. "Não foi o que a gente esperava, mas dentro da realidade que estamos vivendo, não ficou ruim, tivemos melhorias do ticket alimentação de 37%, tivemos 20% no plano de saúde, além dos 10% no salário, mantivemos o vale-gás, dentro da conjuntura, e com isso cancelamos a assembleia", disse Demétrio Freitas, presidente do Sindicato.

As assembleias do Sindicato estavam marcadas para a manhã deste sábado (21) e seriam para a votação de uma possível greve se não houvessem acordos.

Na ocasião, o advogado do Consórcio Guaicurus, Rafael Barbosa, explicou que diante da situação, eles conseguem realizar o reajuste salarial, mas de forma escalonada e sem retroatividade.

"A gente depende da tarifa para dar o aumento, para pagar, essa tarifa ainda não está correndo, não está em vigor. Sem ter essa certeza, a proposta é um aumento inicial de 8% quando as tarifas começarem a vigorar, quando efetivamente obter a renda para isso. Além disso, em junho oferecemos reajuste de mais 1%, e em setembro mais 1%, para dar os 10%", explicou.

Também esteve presente o diretor-executivo do Consórcio, Robson Strengari, que reafirmou que no pós-pandemia perderam funcionários, passageiros pagantes e que a Prefeitura de Campo Grande não paga o subsídio na data e quem mantém são os usuários. Além disso reafirmou que o valor de R$ 7,79 seria o ideal. "Hoje os R$ 5,80 não cobrem os custos, como você compra um ônibus novo? Um ônibus custa R$ 600 mil, tudo subiu".

Entenda

O valor da tarifa técnica do transporte coletivo de Campo Grande será de R$ 5,80 e foi provado na quinta-feira (19), em reunião entre a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande e representantes do Consórcio Guaicurus.

Ainda na reunião extraordinária sobre o reajuste da tarifa do transporte coletivo na Capital, o Consórcio Guaicurus alegou que o aumento dos valores não é o suficiente para realizar melhorias para os usuários.

O diretor-executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengari, questionado sobre as mudanças na qualidade do serviço, disse que com a tarifa técnica a R$ 5,80 não é possível fazer o que gostariam.

“Nós vamos manter o estado que estamos hoje, a gente não sabe se vem mais algo do estado, realmente nos achamos que temos que trabalhar, mas hoje vimos uma cliente elogiando que ganhou tempo com o corredor de ônibus. Alguma melhoria a gente sempre tem que procurar fazer né, alguma adequação de linha, alguma adequação de ônibus, mas não é da forma que a gente gostaria”.