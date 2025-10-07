Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Grilagem no Pantanal tinha apoio de servidores e ação pede R$ 725 milhões por danos

AGU solicitou suspensão de três indivíduos ligados à Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e um do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/10/2025 - 09h16
Com a Polícia Federal nas ruas hoje (07) para a 2ª fase da chamada Operação Prometeu, na Cidade Branca de Mato Grosso do Sul, distante aproximadamente 427 quilômetros da Capital, a ação de combate a grilagens no Pantanal apontou para ação de servidores nesse esquema de exploração ilegal de terras da União e agora pede mais de 720 milhões de reais pelos danos causados.

Conforme a PF, na manhã de hoje foi deflagrado o desdobramento da Operação Prometeu quando  - em 20 de setembro de 2024, como acompanhou o Correio do Estado - houve o cumprimento  sete mandados de busca e apreensão, apurando à época crimes de incêndio e desmatamento. 

Toda essa movimentação para desarticular o grupo criminoso, que ocupa e explora ilegalmente terras da União, apontou a presença de servidores públicos envolvidos no esquema. 

Ainda conforme a PF, esses servidores seriam o braço para a regularização fraudulenta das áreas, com as queimadas sendo o primeiro passo no esquema de grilagem, já que "Prometeu" faz a alusão à divindade da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade fazendo mau uso deste, e por isso foi castigado por Zeus.

Como a investigação apontou a participação de servidores de um órgão público de Corumbá, a 2ª fase da Operação Prometeu teria imposto ainda a suspensão de três indivíduos ligados à Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Amharc) e um do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Além disso, o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) solicita o "bloqueio de R$ 212 milhões do patrimônio dos investigados e uma condenação de R$ 725 milhões por danos", evidencia a superintendência regional da PF em MS. 

Grilagem no Pantanal

Durante a investigação, os elementos colhidos pela Polícia Federal sobre o papel dos servidores apontam que, mediante pagamento, esses indivíduos seriam encarregados de emitir documentos que levassem à legalização de áreas invadidas. 

Desde 1º de junho de 2024, incêndios de grandes proporções atingem o Pantanal sul-mato-grossense, queimadas essas que transformaram os cenários verdes em paisagens mortas e cinzas. 

Entre agosto e outubro de 2024, três operações da PF identificaram um esquema envolvendo falsificação de documentos, uso de terras que pertencem ao governo federal e até tentativa de utilização dessas áreas para a criação de gado ou para a exploração ilegal de minérios.

Na Operação Prometeu de 2024, agentes da PF identificaram que um imóvel que apresentava irregularidades envolvendo grilagem tinha 6.419,72 hectares, servindo para abrigar em torno de 2,1 mil cabeças de gado na época da fiscalização.

Envolvidos investigados poderão responder pelos crimes de: 

  • Associação criminosa;
  • Corrupção ativa e Passiva;
  • Desmatamento;
  • Falsidade Ideológica;
  • Grilagem de terra e
  • Incêndio.

Pela investigação, a estimativa foi de que um total de 7,2 mil cabeças de gado chegaram a ser movimentadas pelos grileiros, produção que pode ter valores que giravam entre R$ 23 milhões e R$ 28 milhões, dependendo da cotação do boi magro.
 

problema crônico

Operação do Gaeco põe fim a 5 anos de fraudes em licitações em Bonito

Segundo o Ministério Público, licitações para obras e serviços de engenharia eram direcionados desde 2021. Quatro pessoas foram presas.

07/10/2025 09h46

Integrantes do Ministério Público foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão

Integrantes do Ministério Público foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão

Uma operação contra um suposto esquema de fraudes em licitações públicas existente na cidade turística de Bonito cumpriu quatro mandados de prisão e 15 de busca e apreensão naquela cidade e em Campo Grande Terenos e Curitiba nesta terça-feira (7). O Ministério Público ainda não informou oficialmente o nome dos presos. 

A investigação, comandada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, aponta que as fraudes estariam acontecendo desde 2021, ano em que Josmail Rodrigues assumiu o comando da prefeitura.  No último dia 21 de setembro ele trocou o PSDB pelo PL.

Batizada de “Operação Águas Turvas”, em contraste às águas cristalinas que fizeram de Bonito um dos maiores polos de turismo natural do mundo, atuou com base em decisão judicial proferida no bojo de procedimento que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de obras e serviços de engenharia no Município de Bonito, desde 2021, assim como ocorria em Terenos, onde o prefeito chegou a ser preso no mês passado. 

De acordo com o Ministério Público "são inúmeras licitações fraudadas mediante simulação de concorrência e previsão de exigências específicas estipuladas para direcionar o objeto do certame às empresas pertencentes ao grupo criminoso". 

De acordo com o MP, "o papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida ao constante recebimento de vantagens indevidas. O valor dos contratos apurados até o momento atinge o valor de R$ 4.397.966,86."

ROTINA

Na semana passada, a prefeitura de Miranda foi alvo de operação semelhante do Ministério Público. Dias antes, em 12 de setembro, o alvo foi o prefeito de Bonito, que chegou a ser preso e foi solto somente no sábado (4). Ele está usando tornozeleira eletrônica. 

Desde o começo do ano, dez prefeituras entraram na mira das investigações do MP. Além de Miranda e Terenos, promotores já investigaram  as prefeituras de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque, Jardim e Bonito, que foi alvo pela segunda vez somente neste ano.

Em julho foi aberta investigação para apurar supostas irregularidades na contratação de empresa para prestação de serviços médicos e hospitalares nas cidades de Jardim, Nioaque e Bonito. Na época, o MPMS estimou  que execução dos contratos, entre 2019 e 2024, gerou prejuízo superior a R$ 3 milhões.

 

CONTRABANDO

Polícia Militar apreende quase 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem

Homem foi preso em flagrante e disse ter pego carga em Ponta Porã com destino em São Paulo

07/10/2025 09h45

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379 Foto / Divulgação

A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu um homem em flagrante, por transportar quase 500 aparelhos contrabandeados em compartimentos ocultos em carreta bitrem. A apreensão aconteceu na última segunda-feira (06).

Em patrulhamento pela MS-379, rodovia entre Dourados e Laguna Carapã, nas proximidades da Usina São Fernando, os policiais militares receberam informações de uma carreta que estaria transportando produtos irregulares com destino ao estado de São Paulo.

Ao ser abordado, o motorista, de 42 anos, que conduzia a carreta apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Durante a vistoria, os militares descobriram os produtos em compartimentos ocultos da carreta, nas caçambas e na cabine.

Avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foram recolhidos 482 aparelhos celulares de origem estrangeira. Em meio a confusão de seu relato, o homem contou que pegou a carga em Ponta Porã e levaria a mercadoria até Presidente Prudente, onde receberia R$ 9.500 por transporte.

A ação aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

Após a apreensão, tanto o homem, quanto os produtos, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

 

