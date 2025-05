Gripe aviária no RS afeta em cheio exportações de frango de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (16) levou a China e a União Europeia a suspenderem, por 60 dias, a importação de carne de frango do Brasil, afetando diretamente as exportações de Mato Grosso do Sul,

Conforme dados da Famasul, no primeiro trimestre de 2025, Mato Grosso do Sul faturou US$ 103,3 milhões com a exportação de 49,6 mil toneladas de carne de frango, o que significou crescimento de 33% na receita e alta de 27% no volume quando comparado ao mesmo período de 2024, quando foram exportados US$ 77,7 milhões e 39,1 mil toneladas de carne de frango.

A China, que agora suspendeu as compras por 60 dias, conforme o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi responsável por 16,3% da receita estadual com as exportações de carne de frango no primeiro trimestre de 2025 e comprou 7,17 mil toneladas, o que equivale a cerca de 200 carretas carregadas com o produto. O volume embarcado para os chineses aumentou 36% em relação a igual trimestre de 2024.

O Japão, que possivelmente também suspenderá as compras, ocupa a segunda posição, com 13,9% da receita e volume de 7,33 mil toneladas nos três primeiros meses do ano. Os dados apontam crescimento de 22% no volume quando comparado a igual período de 2024.

O volume exportado para o Japão é até maior que o da China. Porém, os chineses pagam mais e por isso estão em primeiro lugar, por conta do quesito faturamento.



De acordo com o diretor da Iagro, Daniel Ingold, o protocolo atual prevê que as vendas para o Japão sejam suspensas toda vez que surgir um grave problema sanitário.

Porém, segundo ele, existe negociação para que esta suspensão seja somente relativa ao estado brasileiro em que o problema ocorre. Por enquanto, porém, ainda vale o protocolo que determina a suspensão de todo o país.

A Famasul não discrimina os dados relativos aos países da União Européia, mas informações do Governo do Estado relativas a 2023 revelam que naquele ano Mato Grosso do Sul exportou 19 mil toneladas de carne de frango para a União Europeia (incluindo o Reino Unido), volume que gerou receita de U$ 51.567.993,00.

Mas, somente o Reino Unido, Holanda e Suíça compraram, juntos, quase 7,5 mil toneladas de Mato Grosso do Sul no primeiro trimestre do ano, o que grantiu faturamento da ordem de US$ 20 milhões para a economia estadual

Somente no primeiro trimestre, o Brasil exportou US$ 2,03 bilhões em carne de frango, o que é 21% acima daquilo que foi vendido em igual período de 2024.

O volume de 1,33 milhão de toneladas de carne de frango exportadas em 2025 foi 13,6% maior que o volume do 1º trimestre de 2024.

Conforme dados da Famasul, nos primeiros três meses do ano, Mato Grosso do Sul respondeu por 4,1% da receita brasileira com exportações de carne de frango e ocupou o sexto lugar no ranking nacional.

ABATES

No ano passado, conforme a Famasul, 176,6 milhões de frangos foram abatidos no Estado, o que foi 3,99% acima do montante do ano anterior.

Neste ano, só no primeiro trimestre, foram 43 milhões de frangos abatidos no Estado, representando uma diminuição de 4,44%, no comparativo com o mesmo período de 2024,.

Em 2024, os três principais municípios (total de 36 municípios), que originaram frangos de corte para abate foram: Sidrolândia (29,47%), Itaquiraí (10,70%) e Dourados (10,28%) respondendo por 50,45% de toda movimentação no estado.

Em Mato Grosso do Sul, o preço médio para o frango abatido em março foi R$ 12,09/kg, representou alta de 6% em relação a fevereiro. A valorização no preço do frango é consequência da demanda aquecida, que contou com a contribuição das exportações.

No comparativo anual, o valor do quilo do frango abatido apresentou alta de 19% sobre os R$ 10,02/kg registrados em março de 2024. Agora, porém, por conta da restrição das vendas externas, a tendência é de queda nos preços.

SEM RISCO PARA HUMANOS

O diretor da Iagro faz questão de destacar que a não existe nenhum risco de o consumo de ovos ou de carne de frango possa contaminar humanos. “Não tem esse vírus nos ovos ou na carne. É bom ficar atento para que não surja um mal entendido com relação a isso”.