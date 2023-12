fatalidade

Este é o 2º acidente grave com anta nesta semana e que resulta em mortes

A colisão ocorreu na altura do km 250 da BR-262 Foto: Reprodução/Notícias do Cerrado

Com a chegada do fim do ano, o fluxo de veículos nas estradas aumenta e mais acidentes podem acontecer. De ontem (21) para hoje (22), seis pessoas morreram em rodovias de Mato Grosso do Sul. Em um dos acidentes, um casal e uma criança foram a óbito na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme apuração do jornal local Notícias do Cerrado, o acidente aconteceu por volta das 21h, após o veículo bater em um anta, perder o controle e colidir com um caminhão.

As vítimas foram identificadas como Rodrigo Sotto, de 34 anos, que conduzia o carro sentido Campo Grande, um veículo Fiat Pálio de cor azul. Também estava a esposa Maristela da Silva, de 33 anos, e o filho Rafael Oliveira, de 8 anos.

A colisão ocorreu na altura do km 250 da estrada. O choque foi intenso o suficiente para que a família morresse na hora. O carro ficou destruído devido.

No caminhão, havia duas pessoas, o condutor Aparecido Donisete e o acompanhante Carlos Rafael. Ambos não sofreram nada grave.

Após o acidente, foi acionado socorro e SAMU, Corpo de Bombeiros e as forças de segurança compareceram ao local.

Depois da perícia já chegar já no início da madrugada, o Corpo de Bombeiros fez o trabalho de desencarceramento e o local foi liberado para retirada dos veículos.

Acidentes com anta

Este foi o 2º acidente grave com anta nesta semana e que resultou em mortes. Com as últimas três vítimas, sobe para quatro o número de óbitos em decorrência de colisão com anta em MS.

O outro acidente aconteceu na última sexta-feira (15), na MS-040, próximo a Campo Grande. O motorista de um carro morreu e o passageiro, de 35 anos, ficou ferido.

Conforme informações do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMR), o motorista conduzia uma picape e na altura do quilômetro 62, sentido Santa Rita do Pardo, foi surpreendido pelo animal.

Operação de natal nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (22) a Operação Natal 2023, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até a segunda-feira (25).

No Estado, 600 policiais rodoviários federais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização.

A PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças.

Em 2022, ocorreram 25 acidentes, sendo 5 graves. Durante a operação, 22 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada. (Colaborou João Gabriel Vilalba).