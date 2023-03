"Há equívocos na implantação da lei, a gente precisa rever isso, há um desvirtuamento"

Prestes a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Educação (ABE), o ex-senador e um dos grandes empresários da Educação de Mato Grosso do Sul Pedro Chaves concedeu entrevista ao Correio do Estado nesta semana.

O novo imortal da ABE foi eleito para ocupar a cadeira número 32. Chaves é o primeiro sul-mato-grossense a ocupar uma cadeira da instituição, que antes aceitava apenas pessoas do Rio de Janeiro ou de São Paulo.

Além do desafio que assumirá a partir de segunda-feira, Pedro Chaves também falou sobre o novo Ensino Médio, projeto que teve sua relatoria no Senado.

Reportagem do Correio do Estado publicada nesta semana mostrou que disciplinas ofertadas em Mato Grosso do Sul não condiziam com a ideia inicial do projeto.

“Eu acho que há equívocos na implantação da lei. Realmente, eu acho que a gente precisa rever isso. [...] Então, há um desvirtuamento. Me permita, quem está implantando esses cursos, há um equívoco nisso”, declarou Chaves.

Prestes a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Educação (ABE), o ex-senador e um dos grandes empresários da Educação de Mato Grosso do Sul Pedro Chaves concedeu entrevista ao Correio do Estado nesta semana.

O novo imortal da ABE foi eleito para ocupar a cadeira número 32. Chaves é o primeiro sul-mato-grossense a ocupar uma cadeira da instituição, que antes aceitava apenas pessoas do Rio de Janeiro ou de São Paulo.

Além do desafio que assumirá a partir de segunda-feira, Pedro Chaves também falou sobre o novo Ensino Médio, projeto que teve sua relatoria no Senado.

Reportagem do Correio do Estado publicada nesta semana mostrou que disciplinas ofertadas em Mato Grosso do Sul não condiziam com a ideia inicial do projeto.

“Eu acho que há equívocos na implantação da lei. Realmente, eu acho que a gente precisa rever isso. [...] Então, há um desvirtuamento. Me permita, quem está implantando esses cursos, há um equívoco nisso”, declarou Chaves.

O senhor é o primeiro sul-mato-grossense a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Educação. Como recebeu essa vitória na eleição?

Foi um momento muito importante da minha vida. Quando abriram inscrições para a cadeira número 32, que era ocupada pelo Tarcísio Padilha, um grande filósofo e educador, o presidente da academia, Carlos Serpa, baixou o edital, dizendo que estava disponível essa cadeira a quem quisesse se candidatar, desde que tivesse cumprido diversas exigências, ter uma titulação acadêmica boa, ter passagem pela educação. Eu conversei com um amigo que é imortal da Academia Brasileira de Educação e ele me informou: “Olha, tem uma vaga aqui, muito difícil, mas, se você quiser realmente, eu acho que você tem a possibilidade”. Fui ao Rio, me inscrevi para a eleição e, depois, comecei a distribuir meu currículo, mostrando minha predisposição a assumir essa função, mostrando a importância de ter um imortal que não fosse do Rio de Janeiro, sair desse eixo Rio-São Paulo, para mostrar a realidade do País.

Era bom que eles soubessem o que acontece no interior do País, nos outros estados, porque, até na hora de fazer o assessoramento, eles ficariam realmente conhecendo a realidade do Brasil. Porque nós temos diversos brasis, cada canto é um tipo de comportamento. E eles ficaram muito sensíveis a isso e acolheram o meu currículo. O outro [candidato] era o professor Sérgio Brune, da PUC do Rio, uma pessoa muito bem-conceituada no Rio de Janeiro, autor de diversos livros. Aí, houve a eleição, meu trabalho foi colocado para os imortais acadêmicos e eu ganhei. Foi bem apertada, mas consegui essa vaga, que foi para importante, como membro titular da Academia Brasil Educação. Fiquei extremamente honrado com tudo isso, eu acho que é um coroamento de 50 anos de trabalho dedicados à Educação.

O senhor falou sobre sair desse eixo Rio-São Paulo, mas, além disso, o que o senhor pretende? Quais são suas metas na ABE?

Eu ofereço grandes contribuições mostrando a realidade que acontece no interior, nos pequenos municípios de Mato Grosso do Sul, por exemplo. Aqui é o exemplo de muitos outros estados, e você nota que as prefeituras, por exemplo, têm as suas carências, elas não têm recurso para pagar o piso salarial, a capacitação dos professores, às vezes, as salas de aula não têm ventilação, não têm iluminação e, além disso, o mais importante na verdade é a metodologia que se usa para a alfabetização.

O aluno está saindo da escola sem saber escrever ou sem saber interpretar. Quando o aluno termina o curso de Ensino Fundamental 1, ele pode até ler, mas não consegue interpretar o que leu. E, em Matemática, não consegue desenvolver as quatro operações quando elas são aplicadas a um problema.

Então, nós temos de fazer o tal do letramento, o aluno precisa sair da escola em boas condições, e nós, da Academia, temos condições de oferecer alternativas, como resolver, mudando o processo de ensino aprendizagem. Essa ideia de o professor ser o único que está ministrando a aula está equivocada, as aulas têm de ter o protagonismo do aluno. Estudo baseado em projetos, baseado em pesquisa. Então, essa nova mitologia me parece muito importante. E também como vai ser o uso da tecnologia para a criança da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, como ela vai usar o iPhone para isso, por que aqui [no celular] tem tudo. Com isso, mudar realmente, mudar de verdade o foco.

Como nós vamos utilizar as tecnologias digitais para melhorar [o ensino], isso é mais difícil, principalmente no interior do Estado. Nós temos de capacitar primeiro o professor, porque, senão, ele não tem condição de ser o mediador disso aí.

O senhor foi o relator do novo Ensino Médio. Como surgiu a iniciativa de reformulá-lo e como o senhor avalia as mudanças que foram implementadas?

Nós estávamos angustiados com o Ensino Médio. Tem uma avaliação chamada Pisa [Programa Internacional de Avaliação de Estudantes], que é uma avaliação internacional patrocinada pela OCDE [Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico], na época eram 90 países [participantes]. O Brasil fazia todo ano a avaliação e ficava em último lugar. Então, nós já tínhamos ideia de que o Ensino Médio estava péssimo, não tinha condição de continuar como estava. Por que estava ruim? Porque o Ensino Médio era composto de um currículo único, 13 disciplinas obrigatórias, independentemente da carreira que você escolhesse. E a gente via a realidade dos outros países, e não era assim. Então, sabíamos que nós tínhamos de mudar esse caminho.

Já existia na Câmara [dos Deputados] um projeto antigo discutido, que não prosperava, aí o presidente [Michel] Temer e o ministro Mendonça [Filho] sabiam que eu era educador, me chamaram e perguntaram se eu topava discutir a possibilidade da reforma do Ensino Médio. Concordei. Então, eles resolveram fazer uma medida provisória e mandaram para o Senado. Eu fui escolhido como relator.

Então, o que é na verdade a nova estrutura do Ensino Médio? Primeiro, a carga horária era de 800 horas por ano, e eu aumentei de 800 horas para 1.000 horas. Eu peguei 60% da carga horária, chamada de Base Nacional Comum Curricular [BNCC], em que todo mundo tinha de estudar essas disciplinas que eram a base para dar unidade nacional, e, aí, 40% aproveitei para colocar aquilo que chamamos de itinerários formativos, em que o aluno escolheria a carreira que queria fazer. Se eu vou fazer Medicina, eu estudo uma área que chama Ciências da Natureza. Eu vou estudar mais Física, Química, Biologia, tudo direcionado para a área da saúde. Se escolhesse a área de engenharia, eu pegaria Matemática e suas Tecnologias. Eu pegava isso aí e aprofundava nessas áreas. E também, além de quatro itinerários formativos, tinha uma quinta área, chamada formação profissional. “Eu não quero nada disso, eu quero ser um técnico”, então, você faria formação profissional.

A reportagem do Correio do Estado teve acesso à lista dos itinerários formativos oferecidos aos alunos em Mato Grosso do Sul e notou que muitas das disciplinas não correspondiam à ideia original de direcionar os estudantes para o vestibular dessas áreas. Um exemplo é a disciplina de como fazer sabão com óleo usado. Qual a opinião do senhor sobre isso?

Eu acho que há equívocos na implantação da lei. Realmente, eu acho que a gente precisa rever isso. O importante é o seguinte, BNCC, ela dá a base nacional, 60%, então, 600 horas por ano é só para a base nacional, todo mundo vai estudar Português, Matemática, História e Geografia, as matérias fundamentais. E 40% você vai direcionar para a profissão que você quer. Então, há um desvirtuamento. Me permita, quem está implantando esses cursos, há um equívoco nisso. Porque essas quatro áreas que eu estou falando são para definir a carreira que a pessoa quer seguir. Se eu quero fazer Matemática, eu pego Matemática e suas Tecnologias. Faço a matemática básica e mais simples, aí eu aprofundo na matemática.

O senhor acha que esses cursos que estão sendo oferecidos têm essa intenção?

Eu não concordo [com os cursos], não levam a nada, desculpa eu dizer, no meu ponto de vista particular, porque eu sou vibrante com a reforma. E a beleza disso tudo é que você tem as habilidades. Nós temos habilidades cognitivas e aquela do conhecimento. Então, você transmite conhecimento para o aluno e as habilidades socioemocionais, e o aluno vai desenvolver na escola habilidades fundamentais, como conhecimento, autoestima, persistência, cooperação, espírito cooperativo, resiliência. Porque, hoje, para contratar o profissional, a empresa não quer apenas que tenha conhecimento, tem de saber como ele trata o público, se ele sabe trabalhar em grupo, se ele resiste a mudanças, esse é o novo perfil do profissional.

O senhor acha que talvez precisaria de mais tempo para implantar o novo Ensino Médio do jeito que o pensou?

Eu penso que já teve tempo, o importante é a gente analisar agora o que está acontecendo, fazer um diagnóstico. Vamos fazer um diagnóstico das escolas e ver o que está acontecendo, porque ele foi realmente gestado, por assim dizer, com muito carinho.

O governo federal anunciou que pretende revisitar alguns pontos do novo Ensino Médio e já está discutindo uma possível revogação do modelo, porque alguns estudiosos dizem que pode haver perda nas disciplinas. Como o senhor avalia isso?

Você quer 13 disciplinas? Todas estáticas, para todos os cursos, o mesmo currículo, em que o professor está lá na frente falando? Esse grupo que pensa assim é o grupo que nós chamamos de conteudistas, em que o professor é o sabedor de tudo, o que ele fala o aluno aceita, não há criatividade, não há contestação, não há crítica, não há nada em relação ao ensino.

Hoje o aluno questiona muito, o professor afirma, ele vai aqui [no celular] e vê se é isso mesmo. E o professor precisa realmente se aprofundar mais. A função do professor hoje é a de mediador. Na verdade, eles estudam com os alunos. O aluno não precisa mais do professor sabedor na frente falando, porque ele tem tudo aqui [no celular]. O que ele quiser está à disposição. Então, eu não posso ser favorável a um retrocesso, estudar 13 disciplinas. Com certeza, nós vamos voltar a ter a avaliação e o último ou o penúltimo lugar no Pisa, este que é o problema. Eu sou a favor de a gente implantar exatamente a legislação como nós estamos falando, colocar 60% para a BNCC e 40% para os itinerários formativos.

E o que deve ser feito para que o Ensino Médio hoje seja do jeito que o senhor pensou, e não do jeito que ele está sendo aplicado?

Eu acho que precisa realmente, como eu falei, haver um levantamento, um diagnóstico. Eu até poderia participar, se houver interesse, para mostrar qual é o espírito da lei. Porque, às vezes, a lei é uma coisa e as pessoas começam a inventar coisas que não têm muito a ver. Não é esse o espírito do que a gente fez. É diferente. “Por criatividade, o cara pode fazer o que quer”, não é assim não.

Perfil

Pedro Chaves

Nascido em Campo Grande, o professor Pedro Chaves é formado em Economia, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Campinas), e tem pós-graduação em Economia e Gestão Pública, e especialização em Metodologia do Ensino Superior e Formação Universitária. Sócio-fundador da escola Moderna Associação Campo-Grandense de Ensino (Mace) e fundador e reitor da Uniderp, além de mantenedor da Faculdade Insted.

Saiba

"Eu acho que há equívocos na implantação da lei. Realmente, eu acho que a gente precisa rever isso".

“Eu acho que precisa realmente, como eu falei, haver um levantamento, um diagnóstico. Eu até poderia participar, se houver interesse, para mostrar qual é o espírito da lei”.