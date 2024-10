Há uma semana do prazo final, MS tem 28% dos veículos sem licenciamento

OPORTUNIDADE

Com 67 em MS, aplicação da prova ocorre no dia 15 de dezembro, divididas em nível médio e superior, com remuneração de R$ 2,4 mil a R$ 6,8 mil e outros benefícios

Prazo para inscrição no concurso dos Correios se encerra no próximo dia 28 Foto: Emerson Nogueira/Futura Press/Estadão Conteúdo

Abertas desde o último dia 10, o prazo de inscrições para o concurso nacional dos Correios se encerra na próxima segunda-feira (28), além de destinar 67 para o Mato Grosso do Sul, todas na sede da estatal em Campo Grande, com salário inicial de R$ 2.429,26.

Segundo edital divulgado no dia 9 de outubro, serão preenchidas 3.511 vagas de forma imediata, sendo 3.099 para nível médio e outras 412 para nível superior. Essas vagas médias são para Agentes dos Correios, ou seja, carteiros, dos quais 62 vagas serão em Mato Grosso do Sul. Já as de nível superior são para analistas, cinco para o estado pantaneiro (Advogado, Suporte de Sistemas, Arquiteto, Engenheiro Civil e Engenheiro Elétrico).

Os aprovados terão salário inicial de R$ 2.429,26 para os carteiros e R$ R$ 6.872,48 para os analistas, mas também são assegurados outros benefícios para os candidatos que passarem, começando por um reajuste salarial a partir do dia 1º de janeiro, de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), assinado dia 16 de setembro:

Para salários até R$ 6.326,03: R$ 260,00, a partir de janeiro de 2025 ;

; Para salários acima de R$ 6.326,03: 4,11% em janeiro de 2025 ;

; Total de R$ 6.586,02.

Sendo assim, os salários dos cargos de Agente e Analista, a partir de janeiro de 2025, serão:

Agente dos Correios: R$ 2.689,26;

Analista dos Correios: R$ 7.154,94.

Para somar com as vagas imediatas, também terão 5.975 vagas para cadastro reserva, sendo 5.344 destinadas ao cargo de agente, e 631, para analista. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% à pessoas com deficiência.

As provas objetivas, previstas para 15 de dezembro com duração de 4h. Confira as disciplinas:

Agente (Carteiro)

Língua Portuguesa (15 questões)

Matemática (10 questões)

Noções de Informática (10 questões)

Conhecimentos Gerais (10 questões)

Código de Conduta Ética e Integridade (5 questões)

Analistas

Língua Portuguesa (10 questões)

Matemática (5 questões)

Noções de Informática (10 questões)

Código de Conduta Ética e Integridade (5 questões)

Conhecimentos Específicos (20 questões)

As inscrições são feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), com valor de R$ 39,80 para os interessados no cargo de nível médio e R$ 42,00 para os candidatos do nível superior. Confira aqui o edital completo.

Outros benefícios

Além do reajuste salarial citado acima, os funcionários dos Correios ainda irão receber aumento em diversos benefícios:

Vale-refeição/alimentação: R$ 50,93/dia (aumento de 4,11%), totalizando:

Segunda a sexta: R$1.120,46/mês

R$1.120,46/mês Segunda a sábado: R$1.324,18/mês

Vale-cesta: R$ 318,79/mês (aumento de 4,11%)

Dessa forma, se somar os auxílios-refeição e vale-cesta, os funcionários receberão, por mês:

Trabalhadores de segunda a sexta: R$ 1.439,25 (aumento de R$ 56,90)

R$ 1.439,25 (aumento de R$ 56,90) Trabalhadores de segunda a sábado: R$ 1.642,99 (aumento de R$ 64,86)

Já o Auxílio para Dependentes com Deficiência poderá chegar até R$ 1.030,58/mês, enquanto o Reembolso Creche e Reembolso Babá será de até R$ 714,72/mês.

Vale-Transporte e Jornada de Trabalho In Itinere: até R$ 870,18/mês

Para a alegria de alguns funcionários, o Ticket-Peru será pago a partir de setembro, um mês antes da data prevista:

R$ 1.000,00 em setembro de 2024

R$ 1.500,00 até o 5º dia útil de janeiro de 2025

Total de R$2.500,00

Folha de Ticket Extra

Uma folha de ticket adicional (R$ 50,93) para os meses de agosto a dezembro de 2024, será feita para empregados que possuam remuneração até R$ 7.300,00.

Plano de Saúde

As alterações no regulamento do plano de saúde incluirão a redução da coparticipação, isenção de cobrança para quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e homecare, e a extinção de cobrança de mensalidade sobre as rubricas variáveis.

“A empresa se compromete a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, ações de melhorias a serem implementadas pela mantenedora, em conjunto com a operadora do plano de saúde e com a participação das Federações, no que se refere à redução de despesas administrativas e gestão dos custos assistenciais”.

Outro concurso

Em paralelo, outro concurso público do Correios já foi divulgado este ano, com 33 vagas imediatas, mais cadastro reserva, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As oportunidades são destinadas aos cargos nas áreas de medicina e segurança do trabalho.

Aos aprovados, as vagas serão preenchidas nas capitais dos estados ou nas superintendências de São Paulo Interior (SPI) ou São Paulo Metropolitano (SPM).

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararam negras (pretas ou pardas). A seleção será composta por duas etapas, sendo a primeira constituída de prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Já a outra, será da comprovação de requisitos, análise do perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

As aplicação das avaliações foram feitas dia 13 de outubro, já a divulgação do resultado final, para o dia 20 de novembro. Ainda não há confirmação, mas a ideia inicial é que os Correios façam as primeiras contratações ainda este ano.

O concurso terá validade de um ano, a contar de sua data de publicação, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo tempo.

