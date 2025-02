Hambúrguer tem semana própria na Capital e deve entrar no calendário oficial de MS

Recheios envoltos em pão fatiado, é um tanto quanto incerto apontar a origem do hambúrguer, que já passou por eras de refinamento - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Em âmbito regional, Campo Grande já dedicou os últimos dias de maio para instituir a semana municipal do hambúrguer e, por um projeto de lei que corre na Assembleia Legislativa, a iguaria e o festival dedicado à ela podem agora também compor o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

Agora, quem busca colocar o Festival de Hambúrguer no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul é o deputado estadual Pedro Arlei Caravina, aproveitando o Dia Mundial celebrado em 28 de maio para marcar a última semana deste mês em MS.

Segundo ele, o intuito é fomentar o setor gastronômico, além de estimular a economia local e até mesmo atrair visitantes para Mato Grosso do Sul.

Isso porque, através do projeto de lei, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul poderia promover o evento e estimular os empresários do ramo em todo o território.

"A realização deste evento contribuirá significativamente para o fortalecimento do setor gastronômico, promovendo estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, 'food trucks' e fornecedores de alimentos", justifica o deputado.

Mato Grosso do Sul já possui a sua Associação dos Hamburgueiros do MS, representada por seu Presidente, Weslley Renovato, responsável pelo Festival abordado recentemente pelo Correio do Estado, já realizado na Vila Morena, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Valorização local

Consistindo em recheios envoltos em pão fatiado, é um tanto quanto incerto apontar a origem do hambúrguer, que já passou por eras de refinamento até chegar no item já valorizado em Campo Grande há cerca de três anos.

Entre as justificativas, Caravina frisa que o PL se alinha à Lei Municipal nº 10.799/22, que já aproveita a data de Dia Mundial da iguaria para instituir a Semana do Hambúrguer no Município de Campo Grande, o que pode fazer com que o Estado aproveite para "entrar na onda".

Já para justificar o projeto de 2022, o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi usado, indicando que 32,8% do orçamento das famílias brasileiras era destinado à época para refeições fora do domicílio.

Além disso, os mais de dois mil restaurantes de Campo Grande que oferecem hambúrguer como um dos seus pratos já pesavam para que a data ganhasse sua valorização.

