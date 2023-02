Havan é condenada a indenizar ex-funcionária por preconceito racial

Esportes

Os produtores rurais e guias de pesca, Artur Antunes; Hugo Lopes Borges; Maurício Júnior e Hamilton Álvaro Brandão, ambos de Goiás, venceram o Festival de Pesca de Corumbá. Os ganhadores do torneio fizeram 585 pontos e receberam R$ 2 mil em prêmio.

O segundo lugar ficou com a equipe corumbaense, integrada por Renata Borges Mohamad e Juliane Saab. As pratas da casa fisgaram dois cacharas, de 65cm cada, e um jau, de 33cm.

Realizada neste domingo (5), a prova principal do 2º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá, exigiu muito dos pescadores esportivos na busca das melhores e maiores espécies.

A segunda edição de uma competição tradicional no Rio Paraguai – foi iniciada nos anos de 1990 – realizada pelo poder público bateu recorde de inscrições: 275 equipes na prova principal (adultos) e 1.200 no infanto-juvenil (7 a 17 anos). O evento movimentou a economia local durante quatro dias.

Luiz Antônio Martins, presidente da Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (Acert) agradeceu pelo evento.

“Em nome da ACERT queremos agradecer ao prefeito Marcelo Iunes por aprovar a nossa sugestão de fazer o festival em fevereiro, quando estamos reiniciando a temporada, reforçando assim a nossa proposta de incentivar o pesque e solte no Pantanal”, disse.

Maior peixe

A prova dos adultos foi iniciada às 7h15 e este ano os competidores tiveram um percurso três maior do que no ano passado, com a área de pesca chegando a 15 quilômetros de extensão. Segundo o arbitro Maxwell Antunes, de Goiás, esta edição foi difícil porque o rio não estava favorável, prevalecendo, no entanto, a experiência e sorte dos competidores.

“A captura foi acima do esperado e aumentou a diversidade de espécies”, avaliou.

Foi validada a captura de 107 espécies, sendo a maioria de palmito (33), cachorra (18), Ju (12), dourado (8), pintado (6) e pacu (4).

O maior peixe fisgado foi um pintado de 105 centímetros pela equipe Adventure Tur, formada pelos empresários Denílson Rogério das Neves e Patrícia Castelo Duarte. “A gente estava pescando de rodada e minha esposa pegou o pintado perto da prainha do porto”, contou Denílson, que recebeu troféu pelo grande feito.

com assessoria

