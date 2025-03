Helicóptero roubado no PR é recuperado na fronteira de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Policiais de Mato Grosso do Sul, do Paraná e do Paraguaia recuperaram na manhã desta segunda-feira (3) um helicóptero que no fim de semana havia sido roubado no município paranaense de Porecatu, região norte do estado vizinho, na divisa com São Paulo.

A aeronave, registrada em nome de Leonildo Alves de Lima, estava a cerca de 650 metros da linha de divisa entre o Brasil e Paraguai, na região do distrito de Sanga Puitã, no município de Ponta Porã.

Depois do furto, policiais paranaenses acionaram o Dracco, de Campo Grande, e passaram a rastrear a aeronave, que possivelmente seria utilizada para o transporte de cocaína, segundo a polícia paraguaia.

A descoberta do helicóptero só foi possível porque o aparelho que os bandidos utilizaram não conseguiu evitar que continuasse a emitir sinas pelo GPS para indicar a localização, conforme informações do jornal paraguaio ABC Color.

No local onde pousou após percorrer 441 quilômetros, ninguém foi preso. Mas, nas imediações, no alto de um morro, havia uma série de peças de outros helicópteros, indicando que ali funcionava uma espécie de oficina para adulterar as características e inscrições de aeronaves roubadas.

Em dezembro de 2023 foi recuperado na mesma região um helicóptero que também havia sido roubado no Paraná. Ele já estava com pintura nova e os números de matrícula haviam sido apagados.

CASOS SEGUIDOS

No dia 12 de fevereiro, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, um helicóptero da marca Robinson, modelo R44, idêntico ao recuperado nesta segunda-feira, e matara dois tripulantes que supostamente estava a serviço do narcotráfico.

Os militares realizavam um patrulhamento em Amambai quando receberam a informação de que a aeronave tinha pousado em uma propriedade rural e que, possivelmente, seria utilizada para a prática de crime.

Durante diligências no intuito da abordagem de dois homens que estavam próximo ao helicóptero, os policiais foram recebidos com disparos, segundo o DOF. “Instaurou-se o confronto e os policiais, diante da injusta agressão revidaram, onde a dupla foi atingida e, imediatamente, socorrida até o Hospital Regional de Amambai, onde o médico responsável pelo atendimento atestou o óbito de ambos”, informou a nota da assessoria.

A investigação sobre a origem e a propriedade do helicóptero ficou a cardo do Dracco, que até agora não divulgou detalhes sobre esta apuração.

Dois dias depois, em 14 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Civil, apreendeu um helicóptero irregular que estava pousado em uma fazenda em Paranaíba (MS).

Os agentes avistaram um helicóptero, modelo R44, pousado em uma propriedade rural às margens da rodovia. Desconfiados da situação de uma aeronave ter pousado fora do aeroporto municipal, os policiais realizaram consulta através do registro visível no helicóptero.

A equipe descobriu que a aeronave estava com a operação de táxi aéreo negada e com o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso. Diante da situação, foi solicitado apoio a policiais civis do Departamento de Repressão à Corrupção e Crime Organizado (Dracco) e da Delegacia da Polícia Civil em Paranaíba.

Com a chegada dos policiais civis foi realizada a entrada na propriedade rural e a fiscalização da aeronave. O piloto não foi encontrado. O helicóptero foi apreendido e encaminhado ao aeroporto municipal de Paranaíba.