Cidades

doação de sangue

Hemosul dá novas exigências para doadores que usam canetas emagrecedoras

Pacientes que fazem uso de medicamento emagrecedores aprovados pela Anvisa precisam esperar 14 dias após o desaparecimento de sintomas para ser um doador apto; antes, o prazo era de 6 meses a um ano

Karina Varjão

Karina Varjão

04/02/2026 - 17h00
O Hemosul Coordenador passou a exigir novos critérios para a doação de sangue de doadores que tenham feito ou fazem uso de medicamentos emagrecedores como as canetas. A medida começou a valer após uma Nota Técnica do Ministério da Saúde padronizando as orientações em todo o território brasileiro. 

Antes, o prazo de inaptidão temporária dos doadores era de seis meses a um ano. Agora, passa a ser de 14 dias, desde que o doador esteja em boas condições de saúde. 

Os prazos mais longos eram adotados por precaução, já que não haviam diretrizes federais específicas sobre os medicamentos. Com a nova norma, o uso de medicamentos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deixa de ser um impeditivo a longo prazo para a doação. 

Assim, o prazo de 14 dias deve ser respeitado quando: 

  • o paciente iniciar o uso do medicamento;
  • houver alteração ou aumento da dose;
  • o paciente apresentar sintomas diversos.

A contagem do tempo passa a valer a partir da resolução completa dos sintomas, quando o doador estiver em boas condições e se sentindo bem. 

Para a gerente técnica da rede Hemosul, Andrea Campos, a publicação da Nota Técnica contribuiu para a existência de um critério nacional de forma clara. 

"O foco é sempre a segurança do doador, e agora conseguimos aplicar um prazo mais adequado, baseado em evidências".

Para os pacientes que usam medicamentos não regulamentados nem autorizados pela Anvisa, o prazo continua sendo de seis meses a um ano até que seja autorizada a doação de sangue. 

As pessoas que tentaram doar sangue antes da publicação das novas orientações e foram consideradas inaptas, podem retornar às unidades para novas avaliações caso se enquadrem nos critérios atualizados. 

Nesses casos, a orientação do Hemosul é de procurar diretamente a recepção de uma unidade e informar que foi considerada inapta anteriormente por causa do uso de canetas emagrecedoras. A equipe deve fazer o encaminhamento para uma nova triagem clínica. 

"Cada pessoa que busca doar sangue continua sendo avaliada individualmente. É fundamental estar em boas condições de saúde no dia da doação. A atualização traz mais segurança e uniformidade ao processo", destaca a gerente técnica.

Como doar

Para ser um doador, basta apresentar um documento com foto em um hemocentro do SUS ou de sua cidade ou ainda outros hemocentros particulares, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg, não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação. 

Menores de 18 anos devem apresentar o consentimento do responsável legal. Cada doação pode salvar até quatro vidas, graças à separação do sangue em componentes diferentes. A doação dura cerca de uma hora e não traz riscos à saúde. A medula repõe o sangue retirado em até dois meses nos homens e em três meses nas mulheres. 

Quem não pode doar sangue?

Pessoas com febre, gripe, resfriado, grávidas, quem faz uso de certos medicamentos, tatuagens recentes (menos de um ano), hepatite após os 11 anos, uso de drogas ilícitas ou que tenham contraído malária. Também não podem doar pessoas infectadas pelo HIV e seus parceiros, portadores de Doença de Chagas, Câncer ou Sífilis. 

Quantas vezes posso doar por ano?

Homens: até 4 vezes, com intervalo de 60 dias entre as doações.

Mulheres: até 3 vezes, com intervalo de 90 dias.

Onde posso doar?

Campo Grande

HEMOSUL COORDENADOR
Av. Fernando Correa da Costa, 1304
Horários: Segunda a Sexta: 7h às 17h; Sábado: 7h às 12h; 1º e 3º sábados do mês: 7h às 17h 

HEMOSUL SANTA CASA
Rua Rui Barbosa, 3633, Centro
Horários: Segunda a Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL HOSPITAL REGIONAL HRMS
Rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, Aero Rancho
Horários: Segunda a Sexta: 7h às 12h

Dourados

HEMOSUL DOURADOS
Rua Oliveira Marques, 2535 Jardim Tropical
Horários: Segundas, Quartas e Sextas: 7h às 12:30h; Terças e Quintas: 7h ás 11:30h e das 13h às 17h; Último sábado de cada mês: 7h às 12h

Três Lagoas

HEMOSUL TRÊS LAGOAS
Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos
Horários: Segunda à Sábado: 7h às 12h

Ponta Porã

HEMOSUL PONTA PORÃ
Rua Sete de Setembro, 1896 Santa Isabel
Horários: Segunda à Sexta: 7h às 12h

Paranaíba

HEMOSUL PARANAÍBA
Rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco 
Segunda à Sexta: 7h às 11h e 12h30 às 16h30

Coxim

HEMOSUL COXIM
Rua Gaspar Reis Coelho, 361, Bloco B Bairro Flávio Garcia
Coletas mensais

Corumbá

HEMOSUL CORUMBÁ
Rua Colombo, 1250, Centro 
Coletas mensais


 

INUNDAÇÃO

Rios Taquari e Aquidauana sobem o nível e Imasul emite alerta aos municípios da região

Elevação pode provocar danos materiais significativos e riscos à integridade dos ribeirinhos de Coxim e Aquidauana

04/02/2026 16h10

Cheia atinge o Rio Aquidauana

Cheia atinge o Rio Aquidauana Divulgação: Governo do Estado

Dois avisos de evento crítico indicando situação de emergência em decorrência da elevação dos níveis dos rios Taquari e Aquidauana foram emitidos nesta quarta-feira (4). 

Os alertas apontam que os rios estão muito próximos das cotas de inundação, com potencial para provocar danos materiais significativos e riscos à integridade dos ribeirinhos de Coxim e Aquidauana.

As leituras são resultados do monitoramento contínuo realizado a partir das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) instaladas nos dois municípios, sendo os avisos emitidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Segundo o gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, o cenário exige atenção máxima. "Estamos acompanhando a evolução dos níveis em tempo real. As chuvas persistentes em toda a bacia hidrográfica têm elevado rapidamente as cotas dos rios, o que aumenta o risco de transbordamentos e impactos diretos às áreas mais vulneráveis", destacou.

Rio Taquari 

Segundo leitura da estação hidrometeorológica na manhã desta quarta-feira, o nível do Rio Taquari em Coxim alcançou a cota de 501, considerada nível de emergência e de inundação. O motivo da elevação expressiva está ligado ao grande volume de chuvas registrado desde o último fim de semana em toda a bacia hidrográfica.

A continuidade das precipitações permitiu a invasão das águas em áreas lindeiras ao curso hídrico. Leonardo Sampaio reforça que o monitoramento antecipado é fundamental para reduzir riscos.

"Esse acompanhamento técnico permite alertar os órgãos de proteção e a população com antecedência, possibilitando ações preventivas e evitando danos maiores", explicou o gerente do Imasul.

Rio Aquidauana

O "Aviso de Evento Crítico" aponta que o Rio Aquidauana está prestes a atingir a cota de emergência de 730. Segundo a PCD, às 9h o nível registrado era de 697. No entanto, medições realizadas por leiturista de régua da Agência Nacional de Águas (ANA) indicaram que a cota já havia alcançado 706 às 7h, valor significativamente mais elevado.

Os dados reforçam a proximidade da cota de inundação e o risco iminente de transbordamento, com impacto direto sobre áreas urbanas e rurais situadas próximas ao rio.

Continuidade das chuvas

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica a continuidade de pancadas de chuvas intensas nas regiões das bacias dos rios Taquari e Aquidauana entre hoje (4) e amanhã (5).

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso com grau de severidade classificado como 'perigo' para o mesmo período. 

Já o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) classificou o alerta para chuvas intensas como nível 2, reforçando o cenário de atenção e risco elevado.

Diante do quadro apresentado, o Imasul recomendou que, após deliberação interna, o Gerenciamento de Recursos Hídricos acione a Coordenação Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, para a adoção de medidas preventivas e de resposta rápida.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, a integração entre os órgãos é essencial neste momento. 

"Nosso foco é a proteção da vida. O trabalho técnico do Imasul, aliado à atuação da Defesa Civil e demais instituições, é fundamental para minimizar os impactos e orientar a população das áreas de risco", afirmou.

represa cedeu

Chuvarada interdita MS-080 próximo a Rio Negro

Conforme autoridades do município, uma represa cedeu e alagou um trecho da pista na manhã desta quarta-feira (4), deixando o local paralisado

04/02/2026 14h44

Represa cedeu e alagou um trecho da rodovia

Represa cedeu e alagou um trecho da rodovia Foto: Reprodução

Após o rompimento de uma represa em decorrência da chuva que atinge o município de Rio Negro, a MS-080 ficou interditada na manhã desta quarta-feira (4), deixando o trecho parado em decorrência de uma represa ter cedido.

A reportagem entrou em contato com o prefeito José Henrique, que deve decretar situação de emergência ainda hoje, após encerrar a vistoria em regiões onde pontes ficaram completamente alagadas e outras estão intransitáveis.

“Você que mora na zona rural faça o possível para não sair, principalmente quem mora em região de ponte, para não correr risco de vida”, alertou o prefeito nas redes sociais.

O chefe da Defesa Civil do município, Luiz Eduardo Lopes, informou, em conversa com a reportagem do Correio do Estado, que entre ontem e esta quarta-feira (4) Rio Negro registrou mais de 200 milímetros de chuva, com algumas regiões apresentando picos acima de 280 milímetros.

Sobre a situação da MS-080, o chefe da Defesa Civil explicou que, neste momento, o tráfego está fluindo por apenas um lado da pista.

Além do prefeito e do chefe da Defesa Civil, também participa da vistoria o secretário de Infraestrutura, Robisnei Oliveira, que percorre pontes em locais críticos devido ao volume da água.

Áreas isoladas

A ponte localizada na estrada do Balneário Novo, que dá acesso ao Assentamento Santa Rosa, está totalmente submersa devido ao nível atingido pelo rio Negro, deixando cerca de 30 famílias isoladas, com o acesso comprometido.

“Na região do Assentamento Santa Rosa, é a maior chuva da série histórica, com toda certeza. Não conseguimos visualizar a ponte devido ao nível da água, que subiu muito”, informou o chefe da Defesa Civil.

Em outro ponto, a Estrada da Boiadeira está intransitável. Segundo o prefeito, a força da água fez com que a cabeceira de uma ponte em estrada vicinal não resistisse e cedesse. Com a estrutura abalada, o local será interditado.

A ponte na região do Alcantilado, que possui estrutura de 25 metros de extensão e é utilizada por caminhões de grande porte que trafegam por fazendas da região, ficou totalmente submersa.

O prefeito José Henrique informou ainda que áreas como Serra Braba, Licor e Acampamento também foram afetadas, deixando aproximadamente 700 pessoas isoladas devido às condições das vias e pontes.

A estrada 419, que liga Aquidauana a Corixão, também foi impactada, com a Ponte do Rio Negrinho submersa. No momento, conforme autoridades do município, cerca de cinco pontes estão totalmente submersas.
 

