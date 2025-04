Hemosul da Santa Casa de Campo Grande relata baixo estoque de sangue e faz apelo a doadores

É cilada

"Desconfie de qualquer contato que peça pagamentos ou informações em nosso nome", afirma a agência.

Criminosos estão utilizando as redes sociais para aplicar golpes em pessoas interessadas em programas habitacionais. Se passando por funcionários e servidores da Agehab/MS (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), os golpistas oferecem imóveis e solicitam pagamentos antecipados.

Com isso, a Agehab emitiu um informativo oficial em seu site hoje (14) reforçando que a agência não solicita depósitos, transferências ou informações pessoais, por e-mail, telefone ou redes sociais.

Segundo a Agehab, ao menos dois casos foram registrados em delegacias, em março, no dia 14 e no dia 8 de abril. Após as denúncias, foi constatado que os golpistas estariam utilizando indevidamente o nome de um servidor da agência para credibilizar o golpe.

A instituição reforça que todos os trâmites são feitos pelos canais oficiais de atendimento, seja pelo site ou em um dos Pontos de Atendimento Fácil e orienta a população a redobrar a atenção aos golpes envolvendo ofertas falsas de imóveis. É imprescindível não fornecer dados pessoais a desconhecidos e não realizar nenhum pagamento sem a confirmação antecipada da veracidade das informações. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acessar o site www.agehab.ms.gov.br e buscar esclarecimentos nos canais oficiais.

Como funcionam os programas

Podem se cadastrar no processo de aquisição de imóveis pelos programas habitacionais do Governo Estadual pessoas que não tenham participado anteriormente de programas habitacionais, não possuam imóveis em seu nome, que não tenham restrições de crédito ou renda familiar comprovada de até R$7.050.

Pelo site da Agehab, o cadastro é feito e, após isso, o cadastrado pode consultar os imóveis disponíveis e entrar em contato com correspondentes bancários para simular o financiamento.

Os programas habitacionais oferecem incentivos financeiros que contribuem com o valor da entrada do imóvel, de acordo com a faixa de renda familiar. Os valores variam entre R$12 mil para quem tem renda de até R$7.050,00, R$20 mil para renda de até R$4.700,00, e R$32 mil para quem possui renda de até R$2.850,00.

O processo é baseado em critérios específicos e análise do cadastro. Caso a pessoa esteja inscrita e for aprovada nos requisitos e apresente condições de manter um financiamento, basta escolher um imóvel disponível no programa.

O telefone da Agehab para atendimento é (67) 98190-4570.