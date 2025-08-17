Homem capota com quase duas toneladas de maconha e tenta fuga com perna quebrada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Longe aproximadamente 225 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, um homem ficou ferido e tentou fugir mesmo com a perna quebrada, após o veículo que digiria - o qual estava carregado com quase duas toneladas de substâncias entorpecentes - capotar na noite de sábado (16) e cair em uma valeta na BR-163.

Próximo ao quilômetro 263, no município de Dourados, esse caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) já no período da noite, após dada ordem de parada para caminhonete de modelo Toyota SW4 da cor preta.

Na noite de ontem (16), por volta de 22h - conforme apurado pelo portal local Dourados News -, o homem que dirigia a caminhonete não obedeceu tal ordem de parada e tentou fugir dos agentes.

Com a carga apresentando as distintas características de "droga de consórcio", boa parte do carregamento estava identificado na cor roxa, com claras alusões ao consumo de entorpecentes, como a imagem de um macaco fumante usando um óculos com as folhas da maconha, além das marcas de "4:20" como símbolo universal do uso dessa substância.

Somado, esse carregamento de 1,700 tabletes totalizou uma apreensão de 1.784 quilos de maconha.

Criminoso em fuga

Essa perseguição se estendeu por mais de 10 quilômetros quando, por volta do km 275 da BR-163, a caminhonete do traficante perdeu o controle e acabou parando em uma valeta.

Devido à gravidade do acidente, como é possível notar nos registros do repórter Osvaldo Duarte, o veículo ficou completamente destruído na parte dianteira e lateral esquerda.

Ferido, o envolvido nas práticas criminosas ainda conseguiu sair da caminhonete e começar uma nova fuga a pé, sendo alcançado e detido posteriormente pelos agentes que, de imediato, constataram a fratura em uma de suas pernas.

Com diversas escoriações pelo corpo, o indivíduo identificado apenas como Wellington, de 18 anos, foi socorrido e levado até o hospital da vida, onde segue internado.

Morador do município de Amambai, que fica na região Sul-fronteira do Estado, longe quase 352 quilômetros de Campo Grande, o jovem revelou aos agentes que a carga foi retirada em Coronel Sapucaia, cidade fronteiriça com o Paraguai.

