Cidades

Campo grande

Homem com tornozeleira eletrônica é assassinado e jogado no córrego Anhanduí

Ele foi atingido com quatro disparos na cabeça e teve o corpo desovado nas pedras às margens do córrego

NAIARA CAMARGO E LAURA BRASIL

09/10/2025 - 15h55
Homem, ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, foi assassinado a tiros e jogado às margens do Córrego Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, bairro Guanandi, em Campo Grande.

Ele foi atingido com quatro disparos na cabeça. A vítima usava tornozeleira eletrônica.

Conforme apurado pela reportagem, moradores encontraram um cadáver, jogado nas pedras à beira do córrego, por volta das 12h30min desta quinta-feira (9) e acionaram a polícia.

Bombeiro Militar e Polícia Militar se deslocaram até o endereço, constataram que a vítima estava morta há algumas horas e isolaram a área até a chegada da perícia. O Batalhão de Choque (BPMChoque) também deu apoio à ocorrência.

Em seguida, Polícia Civil e Polícia Científica assumiram a ocorrência, realizaram os procedimentos periciais e retirada do corpo, com auxílio do Corpo de Bombeiros. 

Foi preciso uma corda para descer e subir o caixão com o cadáver do rapaz. O tráfico de drogas é constante nesta região e é comum andarilhos, moradores de rua e usuários usarem às margens do córrego para o consumo de entorpecentes.

De acordo com a delegada da Lucélia, ainda não se sabe a dinâmica do homicídio, os autores e as causas do assassinato. A Polícia Civil vai investigar o caso.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 9 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 288 são homens
  • 19 mulheres
  • 8 não tiveram o sexo divulgado
  • 91 são jovens
  • 175 são adultos
  • 27 são idosos
  • 9 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 105 ocorreram em Campo Grande
  • 210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.

Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.

Censo

Em MS, mais de 130 mil pessoas vão de bicicleta para o trabalho

Meio de transporte mais usado ainda é o automóvel, mas a bicicleta vem ganhando força no Estado

09/10/2025 17h15

Estado é o 3º com maior porcentagem de trabalhadores que vão para o trabalho de bike

Estado é o 3º com maior porcentagem de trabalhadores que vão para o trabalho de bike Gerson Oliveira/Correio do Estado

A pesquisa do Censo 2022: Deslocamentos para o trabalho, divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 12,72% da população apta a trabalhar se locomovia ao seu local de trabalho por meio de bicicleta, o 4º meio de transporte mais utilizado no Estado. 

Segundo o IBGE, em MS, havia 1.030.568 pessoas de 14 anos ou mais ocupadas que se deslocavam para o trabalho pelo menos 3 vezes por semana. A maior parte da população se deslocava através de automóvel até o trabalho, 38,14%, o que corresponde a 393.058 pessoas. Em Campo Grande, a taxa era de 45,84%. 

Em seguida, aparece a motocicleta, veículo utilizado por 21,21% dos trabalhadores sul-mato-grossenses e 17,01% em Campo Grande. Em terceiro lugar, aparece o transporte coletivo, como o ônibus, que é usado por 12,75% dos trabalhadores no Estado e 18,51% dos ocupados em Campo Grande. 

Logo depois, aparece a bicicleta como meio de transporte utilizado para locomoção, onde 131.088 pessoas relataram utilizar em todo o Estado (12,72%). Na Capital, apenas 6,22% dos trabalhadores ocupam esse meio de transporte. 

Comparando com a taxa nacional, Mato Grosso do Sul tem a 3ª maior proporção de pessoas que utilizam a bicicleta para chegar ao local de trabalho, ficando atrás apenas do Amapá (17,1%) e do Acre (13,3%). 

Ainda em comparação, o Estado possui o 5º maior índice de trabalhadores ocupando automóveis para chegar ao trabalho, atrás de Santa Catarina (47,3%), Distrito Federal (45,6%), Paraná (44,6%) e do Rio Grande do Sul (44,2%). 

Em 2023, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) apontou que existiam 1.770.233 veículos em Mato Grosso do Sul. Destes, 813.709 eram carros e 197.772 eram caminhonetes. Em 2025, o número aumentou para 1.893.205 até fevereiro deste ano, sendo 828.600 carros e 205.300 caminhonetes. 

Ciclovias

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, existem 129,7 quilômetros de faixas exclusivas para bicicletas em 79 bairros espalhados pelas sete regiões da Capital. 

Destes, 3 quilômetros são de calçada compartilhada, 17,5 quilômetros são de ciclofaixa e 89 quilômetros são de ciclovias. 

Isso representa, em linha reta, a distância entre Campo Grande e Camisão, que ficam a 120 quilômetros de distância. 

No entanto, as vias deixam a desejar em vários pontos e precisam de reparos em trechos. Os ciclistas da Capital precisam conviver com problemas recorrentes como falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento no asfalto, buracos e matagal. 

Como noticiou o Correio do Estado nesta semana, mais 1,33 quilômetro de ciclovia será implantado na pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, até interligar à ciclovia da Nelly Martins, no bairro Chácara Cachoeira. A via deve ser inaugurada até o dia 30 de dezembro. 

Com os novos projetos, serão adicionados 18,62 km de novos trechos e 8,20 km requalificados.

De acordo com a Agetran, com o investimento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), no valor de R$ 1.002.100, está prevista a execução de 11,47 km de ciclovias em trechos como: Av. Tamandaré, Av. Euler de Azevedo, Av. Rodoviária, Rua Iguatemi, Rua Antônio Rahe, Av. Senador Filinto Müller, Av. Gabriel Spipe Calarge, Av. George Chaia, Rua Anchieta, Rua Carandá, Rua Arica e Rua da Candelária.

Com recursos provenientes de emendas especiais da bancada federal, no valor de R$ 1.500.000,00 e R$4.785.919,00, também está prevista a execução de 4,79 km em trechos como a Avenida Nosso Senhor do Bonfim, entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Além disso, há projeto para requalificação de 8,20 km e implantação de mais 2,36 km de ciclovias em trechos das avenidas Cônsul Assaf Trad, Nelly Martins, Parque Soter e Avenida Zulmira Borba.

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

  • Afonso Pena
  • Duque de Caxias
  • Lúdio Martins Coelho
  • Nasri Siufi
  • Fábio Zahran
  • Costa e Silva
  • Cônsul Assaf Trad
  • Avenida Noroeste - Orla Morena
  • Nelly Martins (Via Park)
  • Rua Petrópolis
  • Cafezais
  • José Barbosa Rodrigues
  • Dom Antônio Barbosa
  • Gury Marques
  • Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)
  • Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo
  • BR 262 – indo para o Indubrasil
  • Amaro Castro Lima
  • Rádio Maia
  • Rua da Divisão
  • Rua Graça Aranha
  • Avenida Rita Vieira
  • Rua Vitor Meireles
  • Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)
  • Wilson Paes de Barros
  • Avenida Mato Grosso

O número de ciclovias ou espaço exclusivo para ciclistas é expressamente baixo, visto que, de acordo com o IBGE, Mato Grosso do Sul possui cerca de 5 mil quilômetros de estradas pavimentadas e 8 mil quilômetros de estradas não pavimentadas, um total de aproximadamente 13 mil quilômetros de vias.

*Colaborou Naiara Camargo
 

Sus

Novas doses de antídoto contra intoxicação por metanol são enviadas a MS

Em aquisição inédita, o fomepizol irá reforçar o estoque do SUS a partir desta sexta-feira (10), em todo o Estado

09/10/2025 16h44

Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

O país passa a contar com o antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O lote com 2.500 unidades será destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que 20 unidades serão enviadas para Mato Grosso do Sul.

Após o aumento de casos em vários estados de pessoas intoxicadas ao ingerir bebidas alcoólicas adulteradas, a última atualização indica 24 casos confirmados, 259 em investigação e 145 suspeitas descartadas.

O Ministério da Saúde inicia a distribuição das primeiras 1.500 doses, nesta quinta-feira (9), tendo como prioridade inicial São Paulo, que receberá 288 doses do medicamento por registrar o maior número de casos.

Em seguida, a distribuição seguirá para todo o país, garantindo a oferta do medicamento em todas as regiões. Permanecerão no estoque estratégico do Ministério da Saúde um total de 1.000 ampolas.

A compra do medicamento, junto à subsidiária de uma empresa japonesa, ocorreu apenas oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Cabe ressaltar que o medicamento é considerado raro, devido à baixa produção mundial. Esse reforço soma-se às ampolas de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, já disponível em Mato Grosso do Sul.

Os demais estados começarão a receber o antídoto na sexta-feira (10):

  • Pernambuco (68 unidades)
  • Paraná (84)
  • Rio de Janeiro (120)
  • Rio Grande do Sul (80)
  • Mato Grosso do Sul (20)
  • Piauí (24)
  • Espírito Santo (28)
  • Goiás (52)
  • Acre (16)
  • Paraíba (28)
  • Rondônia (16)

Distribuição

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, explicou que, com a compra feita pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o país já conta com o primeiro antídoto, que é o etanol.

“O que estamos oferecendo agora é uma segunda opção, o fomepizol, adquirido via Opas com apoio da Anvisa: são 2.500 ampolas, que já estão sendo entregues. Apesar de termos notificações em 12 estados, todos os estados do país terão à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”, disse a secretária.

Demanda

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde, os estados podem solicitar novos envios de remessas, conforme a necessidade apresentada e o registro de casos.

Para realizar a distribuição do novo antídoto, foi considerado o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assegurando a distribuição igualitária conforme as emergências toxicológicas de cada região.

Como funciona o fomepizol?

O fomepizol é uma alternativa ao tratamento já realizado com etanol farmacêutico, sendo utilizado em casos de intoxicação por metanol. Com alta eficácia e segurança, o medicamento impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, evitando acidose metabólica.

Como a procura pelo medicamento é baixa, o antídoto possui custo elevado. Para viabilizar a oferta no SUS, o Ministério da Saúde contatou diversos fornecedores internacionais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também publicou chamada pública para identificar fornecedores internacionais do fomepizol, atualmente não disponível no Brasil, em resposta a ofício do Ministério da Saúde solicitando urgência.

“A Anvisa lançou um edital para identificar produtores no mundo capazes de fornecer o medicamento ao Brasil. Conseguimos localizar a fabricante japonesa, e a Opas realizou um trabalho fundamental para viabilizar a importação em volume substancial. Foi um processo muito ágil: no sábado, discutimos conjuntamente com o Ministério da Saúde, a Anvisa, a empresa e a Opas; no domingo, a Anvisa autorizou a importação; e hoje o produto está chegando ao mercado brasileiro. Trata-se de um prazo recorde.”

Como funciona o etanol farmacêutico?

O etanol farmacêutico pode ser administrado já na suspeita de intoxicação, sem necessidade de aguardar confirmação laboratorial. Deve ser usado exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico em ambiente de saúde. A população não deve adquiri-lo por conta própria.

