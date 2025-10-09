Homem com tornozeleira eletrônica é assassinado e jogado no córrego Anhanduí

Homem, ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, foi assassinado a tiros e jogado às margens do Córrego Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, bairro Guanandi, em Campo Grande.
Ele foi atingido com quatro disparos na cabeça. A vítima usava tornozeleira eletrônica.
Conforme apurado pela reportagem, moradores encontraram um cadáver, jogado nas pedras à beira do córrego, por volta das 12h30min desta quinta-feira (9) e acionaram a polícia.
Bombeiro Militar e Polícia Militar se deslocaram até o endereço, constataram que a vítima estava morta há algumas horas e isolaram a área até a chegada da perícia. O Batalhão de Choque (BPMChoque) também deu apoio à ocorrência.
Em seguida, Polícia Civil e Polícia Científica assumiram a ocorrência, realizaram os procedimentos periciais e retirada do corpo, com auxílio do Corpo de Bombeiros.
Foi preciso uma corda para descer e subir o caixão com o cadáver do rapaz. O tráfico de drogas é constante nesta região e é comum andarilhos, moradores de rua e usuários usarem às margens do córrego para o consumo de entorpecentes.
De acordo com a delegada da Lucélia, ainda não se sabe a dinâmica do homicídio, os autores e as causas do assassinato. A Polícia Civil vai investigar o caso.
ESTATÍSTICA
Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 9 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.
Desse número,
- 288 são homens
- 19 mulheres
- 8 não tiveram o sexo divulgado
- 91 são jovens
- 175 são adultos
- 27 são idosos
- 9 são adolescentes
- 6 são crianças
- 7 não tiveram a idade divulgada
- 105 ocorreram em Campo Grande
- 210 ocorreram no interior do Estado
Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).
HOMICÍDIO
Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.
Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.
Veja os tipos de homicídio doloso:
Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.
Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.
Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.