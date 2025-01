Homem desaparecido é encontrado morto dentro de carro, 2º caso em MS

Previsão do tempo

Conforme previsão do Inmet, podem ocorrer chuvas de 50 milímetros com ventos de 60 quilômetros por hora

A segunda semana de janeiro começou com um novo alerta de temporal e chuva forte em Mato Grosso do Sul. A informação está no boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado nesta segunda-feira (6).

Conforme a publicação, o alerta é válido para as regiões norte, pantaneira e nordeste do estado. Nestas áreas, podem ocorrer chuvas de 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Aliado a isso, os ventos podem atingir entre 40 a 60 quilômetros por hora. Este cenário é classificado como risco amarelo, que classifica os eventos meteorológicos como de perigo potencial.

A publicação vale das 10h desta segunda-feira (6) até às 10h de terça-feira (7). Confira a lista completa de municípios inclusos no aviso:

Água Clara

Alcinópolis

Aquidauana

Camapuã

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corumbá

Costa Rica

Coxim

Figueirão

Inocência

Ladário

Paraíso das Águas

Paranaíba

Pedro Gomes

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

São Gabriel do Oeste

Sonora

Em caso de emergência, procure as autoridades

A condição indicada pelo Inmet favorece o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nesse sentido, o instituto alerta a população para que não se abriguem debaixo de árvores, em razão do risco de queda e raios.

Também não se é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite ainda usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, necessidade de mais informações ou contatos de socorro, a população deve ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Calor também castiga o MS

Por outro lado, grande parte de Mato Grosso do Sul também enfrenta um cenário de altas temperaturas e baixa umidade do ar. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), esta condição climática está relacionada com um cenário de alta pressão atmosférica no estado.

Ainda segundo o Cemtec, durante esta semana os termômetros no estado podem chegar a 39º C, com umidades entre 15% a 30%. O cenário mais crítico está focado nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

Nesta segunda-feira (6), Campo Grande tem temperatura mínima de 22°C e pode chegar à máxima de 32°C. Em Dourados e Anaurilândia, a mínima fica entre 18 e 19°C e máxima de 36°C. Na região sul, em Ponta Porã e Iguatemi, a mínima é de 20 a 18°C e máxima de 32 a 33ºC, respectivamente.

Na região pantaneira de Corumbá, a temperatura mínima fica entre 26°C e máxima de 31°C. Já no Bolsão e norte do estado, Coxim e Paranaíba, a mínima é de 23°C e máxima de 33°C.