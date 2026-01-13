Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

homicídio

Homem é assassinado a facada ao defender esposa em briga em Campo Grande

Ele estava foragido do sistema prisional desde setembro e foi esfaqueado no pescoço

Glaucea Vaccari e Mariana Piell

Glaucea Vaccari e Mariana Piell

13/01/2026 - 17h17
Um homem, identificado como Alyson da Rocha, foragido do sistema prisional, foi assassinado a facada, na tarde desta terça-feira (13), na Vila Morumbi, em Campo Grande.

De acordo com o delegado Cristian Duarte, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, o crime aconteceu no Jardim Noroeste, mas a morte ocorreu em frente ao Rádio Clube Campo.

O delegado explicou que, no Jardim Noroeste, a esposa da vítima e uma amiga se desentenderam, por motivos não informados.

O esposo dessa amiga passou a ofender a mulher de Alyson, momento em que ele entrou na briga para defender a esposa.

O outro homem, que estava armado com uma faca, desferiu dois golpes, que atingiram a vítima no ombro e pescoço, e fugiu em seguida.

"Teve um desentendimento da colega dela com ela, o autor chegou xingando ela e o marido foi tomar as dores, falar que não podia falar com ela assim, aí o rapaz já puxou a faca e deu um golpe", disse o delegado.

A esposa de Alyson o colocou no carro e tentou levá-lo até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele não resistiu e morreu no meio do caminho. A mulher ainda acionou o Corpo de Bombeiros, mas os socorristas apenas constataram o óbito.

Equipes das Polícias Militar e Civil foram até o local, onde também foi realizada uma perícia.

O boletim de ocorrência foi registrado na 4ªDP como homicídio qualificado, mas o caso será encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pela região onde ocorreu o crime.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, Alyson da Rocha cumpria pena no regime semiaberto, no Centro Penal e Agroindustrial da Gameleira, e estava foragido desde o dia 9 de setembro, quando saiu para trabalhar e não retornou.

* Colaborou Felipe Machado

