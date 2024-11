Homem é esfaqueado quatro vezes após discussão em bar de Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva deve chegar a partir de amanhã com intensidade fraca a moderada em algumas regiões

Algumas regiões de Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva e nebulosidade Álvaro Rezende/ Correio do Estado

Após uma onda de tempo firme com muito sol, a previsão do tempo do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) prevê a chegada de uma nova frente fria em grande parte do Estado.

De acordo com centro de monitoramento, com início previsto entre terça-feira (11) e quinta-feira (12), a chuva deve chegar a partir de amanhã com intensidade fraca a moderada. Apesar disso, há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nas regiões centro-norte, pantaneira, e nordeste do Estado.

Segundo o CEMTEC, a mudança no tempo ocorre devido a aproximação de uma nova frente fria nas regiões sul e sudeste do estado. Conforme a previsão, haverá queda nas temperaturas, com mínimas entre 13ºC e 17ºC e máximas 27-32°C em alguns locais.

No Pantanal e regiões próximas, esperam-se mínimas entre 16-22°C e máximas entre 28-36°C. Na capital, em Campo Grande, o frio deve chegar de maneira breve, com mínimas entre 18-22°C e máximas entre 30-33°C.

Chuva intensa a partir da semana que vem

Já no sábado (16), o ‘jogo’ do tempo deve mudar em algumas regiões. Na capital, a previsão do Climatempo indica sol fechando ainda de manhã, com chuva durante toda a tarde. Além disso, as e devem ficar entre 22ºC e 29ºC. O tempo deve continuar frio e chuvoso até a terça-feira (19).

Mais ao sul, em Dourados, o mesmo acontece: a partir do sábado (16), o sol se fecha mais um pouco, com dia com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, chove rápido durante o dia e o clima fica mais fresco, com mínimas de 23ºC e máximas de 29ºC

Em Três Lagoas, a partir do sábado (16), a previsão é que todos os dias sejam de pouco sol e com pancadas de chuva ao longo da tarde. As mínimas ficam entre 23ºC e 24ºC e máximas de 29ºC e 30ºC.

Ao norte, em Coxim, as chuvas serão frequentes por um longo tempo, com chuvas passageiras começando a partir de amanhã, terça-feira (12). No entanto, as temperaturas só devem baixar a partir de domingo (17), com mínimas de 23ºC e máximas de 28ºC.

Ao longo da semana, Corumbá deve ter presença de sol, com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde e noite com muita nebulosidade. Da mesma forma que as outras cidades, no sábado (16), a capital pantaneira deve dar início a uma onda de chuvas constantes, mas com temperatura estável, variando entre 25ºC e 21ºC.

Confira: