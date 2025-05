Homem é preso após agredir a esposa com barra de ferro no interior do Estado

CPI do ônibus

Medida, segundo ele, ajudaria a baratear os custos e elevar a qualidade do serviço oferecido atualmente

Ex-diretor da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agereg), Vinicius Leite Campos, sugeriu à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo da Câmara Municipal de Campo Grande, a criação de fundo financeiro, tanto por parte da prefeitura de Campo Grande, quanto do Governo do Estado, que ajude a baratear e melhor o transporte coletivo de Campo Grande.

Gestor entre 2017 e 2021, foi ouvido nesta segunda-feira (26), e entre outros pontos, manifestou que o atual contrato do transporte é inviável. “Esse contrato é inviável, tanto para o Consórcio quanto para o Município”, afirmou, justificando que ambos estão insatisfeitos.

Além disso, sustentou que outra medida que ajudaria a baratear os custos seria zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), atualmente em 50%.

Em coletiva ao fim do depoimento, a vereadora Luiza Ribeiro rebateu a fala do ex-gestor.

"Ele prevê isso, mas é muito comum amedrontar a sociedade com a falta de serviço e o caos que isso vá gerar, 'a gente não fez a revisão tarifária por conta do caos que isso geraria', sempre tem essa questão sem transparencia, o que houve foi uma ação desleichada por parte da prefeitura", declarou a vereadora, que alegou que assim como defendeu Vinicius, uma das prioridades do legislativo é obter a tarifa zero. "A tarifa zero é uma modelagem que nós defendemos".

De acordo com Vinicius Leite, 29% de todos os usuários do transporte público são isentos de taxa, o que, por parte do Consórcio, causa um desequilíbrio financeiro, refletivo nos ajustes anuais tarifários.

O ex-diretor argumentou que está ultrapassado o atual sistema de transporte, baseado em tarifa, e argumentou que caso seja aberta licitação, nestes termos atuais, não aparecerão interessados em operar o serviço. Ele defende que o transporte precisa ser subsidiado pelo Poder Público. “Espero que essa CPI ajude a ter um contrato futuro correto, que atenda a população, com índices fáceis de calcular”, afirmou Vinicius Campos, defendendo os subsídios.

A CPI segue com seu cronograma de oitivas para reunir informações que permitam uma análise completa da execução do contrato e da prestação do serviço à população. Na quarta-feira, serão ouvidos o diretor da Procuradoria Jurídica e presidente da Junta de Análise e Julgamento de Recursos da Agereg, Rodrigo Koei Marques Inoye, e o diretor de fiscalização e auditoria contábil da Agereg, José Corsine da Silva.

Assine o Correio do Estado