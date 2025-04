Homem é preso após matar duas onças a tiros em MS

VEJA VÍDEO

Caso aconteceu no Bairro Seminário e a principal suspeita é de curto-circuito após uma chapinha ter sido esquecida ligada na tomada

Um apartamento localizado no terceiro andar do Condomínio Castello Di Napoli, no Bairro Seminário, ficou destruído após um incêndio na noite desta sexta-feira (25).

Segundo informações, a moradora teria saído e deixado uma chapinha ligada na tomada, causando assim um curto circuito. O fogo começou por volta das 19h, quando testemunhas avistaram as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros, que determinaram a evacuação do prédio.

Ao todo, foram enviadas uma unidade de resgate, uma viatura de combate a incêndio e um caminhão-pipa. Dois vídeos foram registrados por populares que passavam no local no momento do ocorrido.

No primeiro, é possível ver a movimentação dos moradores e das equipes de resgate. Já no segundo, as imagens mostram o apartamento por dentro após o incêndio, do qual são avistados os móveis e cômodos destruídos, com resquícios de fuligem no chão. Veja abaixo:

Mesmo com o fogo intenso, não houve feridos e o caso continua em investigação por parte das autoridades.

Curto-circuito: O que é, como identificar e precauções

Curto-circuito é quando a eletricidade foge do caminho normal e encontra um trajeto mais fácil e rápido, geralmente com pouca resistência. Isso causa um fluxo exagerado de corrente elétrica, que pode gerar calor, faíscas, fumaça ou até incêndio.

Principais causas:

Fios desencapados ou danificados

Conexões mal feitas

Sobrecarga de equipamentos na mesma tomada

Infiltração de água em instalações elétricas

Equipamentos ou aparelhos defeituosos

Materiais de baixa qualidade ou envelhecidos

Como identificar um curto-circuito:

Disjuntor desarma automaticamente

Cheiro de queimado próximo de tomadas ou fios

Faíscas ou estalidos ao ligar algum aparelho

Aparelhos parando de funcionar de repente

Fumaça saindo de tomadas ou equipamentos

Precauções para evitar:

Sempre use materiais de boa qualidade e com selo de segurança (tipo o Inmetro)

Faça a instalação elétrica com profissional qualificado

Nunca sobrecarregue tomadas com vários aparelhos pesados

Revise a instalação elétrica periodicamente (principalmente em casas antigas)

Proteja instalações contra água e umidade

Instale disjuntores e dispositivos diferenciais residuais (DR)

Desligue a chave geral ao fazer manutenções

Em caso de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros discando 193.

