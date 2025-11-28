Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ARSENAL

CAC é preso com arsenal de armas que usou para ameaçar vítima

Embriagado, homem arranja confusão, atira em estabelecimento, e ainda ameaça família em casa

Noysle Carvalho

28/11/2025 - 12h21
Na noite de ontem (27), por volta das 22h, um homem disparou tiros em um estabelecimento, após arranjar briga no local. O homem foi preso com apreensão de fuzil, 2 pistolas e 1 rifle.

Acionada na hora do disparo, a equipe de Batalhão do Choque da Polícia Militar foi até o local, onde os policiais ouviram o depoimento da vítima. Proprietário do comércio, o homem relatou que o senhor, que realizou os disparos, iniciou uma discussão com ameaças direcionadas a ele.

Ele então saiu do local e disparou dois tiros contra a calçada da frente do comércio. Os policiais encontraram uma cápsula de munição e resíduos ali.

O homem, vítima da situação, contou que a discussão aconteceu pois o suspeito chegou ao local questionando uma cobrança que recebeu por mensagem. Ele ainda apresentava sinais de embriaguez e portava a arma de fogo, tipo pistola, a mesma que efetuou o disparo depois.

Quando a vítima tentou se levantar para chamar a polícia, o suspeito a encurralou, e proferiu diversas ameaças e ofensas.

 

Após ouvir os relatos, a polícia localizou e foi até a casa do suspeito. No endereço, no bairro Vila Carvalho, foi tentado o contato verbal, porém não correspondido pelo homem. Minutos depois, foi possível ouvir gritos vindo do interior da casa.

Segundo informações, em seguida, o portão de elevação se abriu para uma mulher e três crianças, que saíram correndo em estado de desespero, devido ao marido a mulher estar armado e estavam com medo por suas vidas.

A todo momento a equipe tentou conversar com o suspeito que fugiu para um dos cômodos da casa e se escondeu, trancando a porta. Após tentativas de negociações, o homem abriu a porta, com uma pistola calibre .40, só quando os policiais pediram novamente para que soltasse a arma ele atendeu, e então foi contido pelos agentes.

Em conversa com a esposa para entender a situação, ela relatou que o marido chegou embriagado, com humor alterado e armado. Ela relatou que ele guardou a pistola no banheiro, e que ambos estavam discutindo antes da polícia chegar.

Ao ouvir as batidas no portão, o homem se tornou mais agressivo tentando a impedir de abrir o portão e a ameaçando se caso fizesse. Quando ele foi ao banheiro buscar a arma, ela correu da casa com as crianças.

A esposa do homem disse que ele enfrentava problemas de alcoolismo há meses e que possui um arsenal de armas em casa, além de munições, e por isso temia pela vida dela e dos filhos de 3, 12 e 15 anos. Todos que estavam na casa presenciaram a situação.

O suspeito afirmou ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) e após um tempo indicou onde estavam os armamentos.

Entre as armas apreendidas estão uma pistola calibre .380 com três carregadores, uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, e um fuzil calibre 5.56, equipado com uma luneta e carregadores.

Também foi apreendido, um rifle calibre .17 HMR, com uma luneta e carregadores, e grande quantidade de munições de diversos calibres. Os equipamentos foram apreendidos levado a CEPOL, junto com o suspeito preso.

Diante dos fatos, todas as armas e munições foram apreendidas, incluindo a pistola utilizada nas ameaças, e o autor foi preso e conduzido ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (CEPOL) para as providências cabíveis.

Operação Nárke V

Nervosismo de motorista 'entrega' 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux

Entorpecente, distribuído em tabletes, estava armazenado em 12 caixas de papelão lacradas

28/11/2025 11h30

Polícia Civil e PRF apreenderam 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux

Polícia Civil e PRF apreenderam 332 kg de cocaína em carroceria de Hilux DIVULGAÇÃO/PCMS e PRF

Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 332,4 kg de cocaína, nesta quinta-feira (27), no KM-42 da BR-163, região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

O entorpecente, distribuído em tabletes, estava armazenado em 12 caixas de papelão lacradas na carroceria de uma caminhonete Toyota Hilux.

Conforme apurado pela reportagem, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) receberam uma informação de que uma caminhonete estaria transportando grande quantidade de drogas na BR-163.

Em seguida, acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para abordar o veículo citado.

Os policiais deram voz de parada a Hilux, que estava em alta velocidade. O motorista, identificado como D.C.M., 35 anos, demonstrou intenso nervosismo ao ser interrogado pelos policiais.

Em seguida, a PRF fiscalizou a caminhonete e encontrou diversas caixas lacradas com pasta base e cloridrato de cocaína, totalizando 332,4 kg.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à DENAR. O entorpecente também foi apreendido.

A ação faz parte da Operação Nárke V, cujo objetivo é desarticular organizações criminosas que utilizam rodovias federais para transportar drogas e adulterar veículos.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 28 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

TRÂNSITO

Agetran anuncia interdições deste sábado e programação especial de Natal

Eventos religiosos, sociais, esportivos e a atração "Busão da Alegria" vão alterar o trânsito em várias regiões até o fim de dezembro de 2025

28/11/2025 11h15

Eventos religiosos, sociais, esportivos e a atração

Eventos religiosos, sociais, esportivos e a atração "Busão da Alegria" vão alterar o trânsito em várias regiões até o fim de dezembro de 2025 Divulgação

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições previstas para este sábado (29) e reforçou o cronograma especial de fim de ano, que segue até 30 de dezembro de 2025, em Campo Grande. As alterações atendem a eventos sociais, religiosos, esportivos e às atividades natalinas, incluindo o tradicional “Busão da Alegria – Ação de Natal 2025”.

As restrições temporárias vão ocorrer em vias de grande circulação e em horários específicos, o que exige atenção redobrada dos motoristas. A Agetran orienta que condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Interdições - 29 de novembro de 2025 (sábado)

08h às 16h - Evento religioso

Local: Av. Manoel da Costa Lima, nº 2369
Obs.: Interdição de 50 metros da faixa de estacionamento, entre Av. Thyrson de Almeida e Rua Ranulfo Corrêa

09h às 16h — Evento social

Local: Rua Jeribá, entre Rua Alfazema e Rua Aratu (meia pista)

09h às 20h — Evento esportivo

Local: Rua Brilhante, entre Av. Ernesto Geisel e Rua General Rabelo

13h às 22h — Evento social

Local: Av. Afonso Pena, do Posto de Combustíveis Nações Indígenas até a Rua Abdul Kadri

16h30 às 22h — Ação de Natal 2025 – “Busão da Alegria”

Local: Rua Marechal Rondon, 1350

17h às 21h — Evento social

Local: Rua Santa Clara, entre Rua Franklin Cassiano e Rua Otávio Cavalcante Cunha

Programação especial de Natal — “Busão da Alegria”

De 1º a 23 de dezembro de 2025

Horário: 16h30 às 22h
Local: Rua Marechal Rondon, 1350

De 26 a 29 de dezembro de 2025

Horário: 16h30 às 22h
Local: Rua Marechal Rondon, 1350

O órgão ressalta que as intervenções visam garantir segurança viária durante os eventos e minimizar impactos no fluxo de veículos ao longo do mês.

