CAC é preso com arsenal de armas que usou para ameaçar vítima

Na noite de ontem (27), por volta das 22h, um homem disparou tiros em um estabelecimento, após arranjar briga no local. O homem foi preso com apreensão de fuzil, 2 pistolas e 1 rifle.

Acionada na hora do disparo, a equipe de Batalhão do Choque da Polícia Militar foi até o local, onde os policiais ouviram o depoimento da vítima. Proprietário do comércio, o homem relatou que o senhor, que realizou os disparos, iniciou uma discussão com ameaças direcionadas a ele.

Ele então saiu do local e disparou dois tiros contra a calçada da frente do comércio. Os policiais encontraram uma cápsula de munição e resíduos ali.

O homem, vítima da situação, contou que a discussão aconteceu pois o suspeito chegou ao local questionando uma cobrança que recebeu por mensagem. Ele ainda apresentava sinais de embriaguez e portava a arma de fogo, tipo pistola, a mesma que efetuou o disparo depois.

Quando a vítima tentou se levantar para chamar a polícia, o suspeito a encurralou, e proferiu diversas ameaças e ofensas.

Após ouvir os relatos, a polícia localizou e foi até a casa do suspeito. No endereço, no bairro Vila Carvalho, foi tentado o contato verbal, porém não correspondido pelo homem. Minutos depois, foi possível ouvir gritos vindo do interior da casa.

Segundo informações, em seguida, o portão de elevação se abriu para uma mulher e três crianças, que saíram correndo em estado de desespero, devido ao marido a mulher estar armado e estavam com medo por suas vidas.

A todo momento a equipe tentou conversar com o suspeito que fugiu para um dos cômodos da casa e se escondeu, trancando a porta. Após tentativas de negociações, o homem abriu a porta, com uma pistola calibre .40, só quando os policiais pediram novamente para que soltasse a arma ele atendeu, e então foi contido pelos agentes.

Em conversa com a esposa para entender a situação, ela relatou que o marido chegou embriagado, com humor alterado e armado. Ela relatou que ele guardou a pistola no banheiro, e que ambos estavam discutindo antes da polícia chegar.

Ao ouvir as batidas no portão, o homem se tornou mais agressivo tentando a impedir de abrir o portão e a ameaçando se caso fizesse. Quando ele foi ao banheiro buscar a arma, ela correu da casa com as crianças.

A esposa do homem disse que ele enfrentava problemas de alcoolismo há meses e que possui um arsenal de armas em casa, além de munições, e por isso temia pela vida dela e dos filhos de 3, 12 e 15 anos. Todos que estavam na casa presenciaram a situação.

O suspeito afirmou ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) e após um tempo indicou onde estavam os armamentos.

Entre as armas apreendidas estão uma pistola calibre .380 com três carregadores, uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, e um fuzil calibre 5.56, equipado com uma luneta e carregadores.

Também foi apreendido, um rifle calibre .17 HMR, com uma luneta e carregadores, e grande quantidade de munições de diversos calibres. Os equipamentos foram apreendidos levado a CEPOL, junto com o suspeito preso.

Diante dos fatos, todas as armas e munições foram apreendidas, incluindo a pistola utilizada nas ameaças, e o autor foi preso e conduzido ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (CEPOL) para as providências cabíveis.

